Vitec tra le aziende scelte dalla Regione Veneto per la Fase Due

Vitec Imaging Solution, divisione di Vitec Group, leader mondiale nelle soluzioni per la creazione e condivisione di immagini e di contenuti digitali e nella produzione e distribuzione di accessori per la fotografia e videografia, è stata selezionata dalla Regione Veneto nell’ambito del "Progetto Pilota per la riapertura delle attività produttive". Questa sperimentazione vede il coinvolgimento di un ristretto numero di aziende del territorio e mira a definire una serie di linee guida per supportare le imprese venete nella fase di riapertura delle attività produttive, anche attraverso un sistema di biosorveglianza con l’avvio di test di screening per i lavoratori.

Per una vera ripartenza però, oltre a garantire la massima sicurezza nei luoghi di lavoro, è indispensabile guardare al futuro e a tal proposito VIS ha sviluppato una strategia aziendale pensata per rispondere alle nuove esigenze del mercato, fortemente focalizzata sulla trasformazione digitale e sulle nuove generazioni di content creator.

“Il nostro obiettivo è mettere l’azienda nelle condizioni di ripartire focalizzandoci principalmente sulla centralità delle persone: da un lato i nostri dipendenti, dall’altro i fotografi, i videografi ed i giovanti content creator a cui dedichiamo i nostri prodotti e servizi - afferma Marco Pezzana, CEO di Vitec Imaging Solutions – Gli sforzi dell’azienda sono naturalmente volti innanzitutto a garantire la massima sicurezza di tutti i collaboratori e a riprendere l’attività produttiva, ma la Fase 2 per noi non è la semplice riapertura degli stabilimenti. Ci stiamo infatti concentrando anche sull’implementazione di una nuova strategia di mercato con l’obiettivo di minimizzare l’impatto economico di questo momento di crisi. Il settore dell’Imaging è da tempo in forte trasformazione spinto dall’evoluzione della tecnologia digitale che ha trasformato tanto gli strumenti di ripresa quanto le modalità di esecuzione e la natura dei contenuti prodotti polarizzando il mercato".

"Professionisti ed amatori avanzati possono contare su ILC e CSC dalle performance sempre più avanzate mentre i content creators emergenti ed i prosumers trovano negli smartphone di ultima generazione potenzialità di ripresa e condivisione dei contenuti impensabili fino a pochi anni fa. In particolare – ha aggiunto Marco Pezzana - la domanda di contenuti digitali creati e condivisi sui social media e sulle piattaforme video è incrementata in modo esponenziale, un trend che si è ulteriormente amplificato in questo periodo di distanziamento sociale. Da qui la definizione di una strategia aziendale in grado di rispondere a questo nuovo scenario, mirata da un lato a soddisfare le esigenze dei professionisti e degli appassionati del mondo foto e video che col crescere delle performance tecnologiche richiedono accessori sempre più evoluti, dall’altro capace di rivolgersi ai giovani content creator, che sempre di più ricercano prodotti pensati per dare libero sfogo alla propria creatività”.

Tre gli elementi chiave della nuova strategia aziendale: investimenti in innovazione e sviluppo di prodotti tecnologicamente evoluti, grazie alla sinergia tra le competenze delle diverse società del Gruppo, quelle più tradizionali di meccanica di precisione dei brand storici come Manfrotto e Gitzo, quelle di elettronica e meccatronica acquisite con Syrp e quelle del mondo audio di Rycote; riposizionamento del marchio JOBY, brand californiano acquisito nel 2017, già iconico per youtuber e smart content creators, come punto di riferimento per i giovani content creator della Generazione Z e aspiranti influencer, con l’obiettivo di rispondere alla sempre più crescente domanda di supporti per facilitare la creazione e la condivisione di contenuti creativi sui social media; implementazione di una strategia multicanale su più piattaforme, con forte sviluppo dell’e- commerce, in particolare per il marchio Joby che oggi si avvale di un online store completamente rinnovato, dedicato alla generazione dei nativi digitali ed ai mobile content creator.

Il primo passo di questa nuova strategia si è concretizzato a inizio marzo, proprio con il lancio della campagna globale per il riposizionamento del brand JOBY, che ha dato il via ad un nuovo modo di comunicare con la Generazione Z e i giovani mobile content creator di tutto il mondo. La campagna “The Song of Us”, infatti, ha segnato l’esordio del brand su TikTok, la piattaforma di riferimento per i giovanissimi, e ha visto il coinvolgimento della giovane artista newyorkese Justine Skye nella creazione di una canzone inedita, “Confident”, donata dall’artista per la prima volta in assoluto alla community JOBY (grazie alla copertura dei copyright garantita dal brand), rendendo così giovani influencers e aspiranti tali i protagonisti del processo creativo.

La campagna “The Song of US” in poche settimane ha raggiunto oltre sei miliardi di views e punta a rafforzare ulteriormente la quota di mercato del brand JOBY nel mercato degli accessori per smartphone e action cam, una nicchia di mercato ad alto valore aggiunto di circa 100 milioni di dollari e dove Vitec punta ad una posizione di leadership. A breve, grazie anche alla riapertura degli stabilimenti produttivi, sono inoltre previste importanti presentazioni di nuove linee di prodotti a marchio Manfrotto dedicate al segmento professionale e amatoriale avanzato, tra cui fast video tripods, microfoni, nuovi stabilizzatori e gimbal, frutto della sinergia tra tutte le aziende acquisite da VIS negli ultimi anni, in particolare la società neozelandese Syrp, acquisita nel 2019, brand leader nel motion control e Rycote, acquisita a fine 2018, specializzata in accessori audio. Allo stesso modo non mancano le innovazioni di prodotto anche sul fronte JOBY, come l’introduzione delle luci led Beamo con interfaccia elettronica e la nuova gamma di microfoni Wavo. I supporti e gli accessori JOBY, inoltre, grazie alla loro estrema versatilità, si sono dimostrati molto utili anche durante il lockdown, agevolando lo smartworking, le videolezioni e consentendo la creazione di set professionali nelle proprie case.

“Il mondo della fotografia già da tempo ha intrapreso un percorso di digitalizzazione al quale l’attuale situazione imprimerà sicuramente una notevole accelerata, trasformando un trend in una realtà affermata. Un elemento chiave della nostra strategia aziendale riguarda pertanto il processo di innovazione tecnologica e digitalizzazione dei prodotti – ha concluso Pezzana – L’azienda ha messo in comune tutte le sue competenze, quelle più tradizionali di meccanica di precisione, quelle di meccatronica acquisite con Syrp e quelle audio acquisite con Rycote, accelerando così il percorso di innovazione tanto nel segmento della smartphonography con il marchio JOBY, quanto sul mercato imaging più professionale ed evoluto con la nuova gamma di prodotti Manfrotto e Syrp. Da una crisi nascono sempre nuove occasioni e siamo convinti che a valle di questa pandemia sapremo cogliere a pieno tutte le opportunità che il mondo Imaging vorrà offrirci”.

La strategia di mercato integra anche una serie di misure per tutelare la salute dei dipendenti e garantire la produzione durante la Fase 2. A questo scopo Vitec ha sviluppato il Protocollo VIS, basato su tre pilastri: creazione di un framework globale di protezione finanziaria e occupazionale dei dipendenti; predisposizione di un piano aziendale di riapertura volto ad implementare un protocollo di sicurezza best in class; disponibilità a condividere il proprio know-how e a fare rete con altre aziende del territorio per sostenere la produzione della filiera tecnico-sanitaria. Il tutto accompagnato da una nuova iniziativa di responsabilità sociale volta a sostenere le associazioni di volontariato impegnate nel fronteggiare l’emergenza sanitaria. Di seguito sono riassunti i principali aspetti del Protocollo VIS, che sarà ulteriormente perfezionato e integrato con quanto previsto dal “Progetto Pilota per la riapertura delle attività produttive” della Regione Veneto.