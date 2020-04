Montana ritorna on air a sostegno delle produzioni italiane

Montana, storico brand di carne in gelatina 100% italiano, mai come in questa emergenza rappresenta un prodotto funzionale, sicuro, che sintetizza l’impegno di una filiera che non si è mai fermata per garantire i beni di prima necessità sugli scaffali degli italiani, nella piena sicurezza dei lavoratori e dei consumatori.

Proprio in questo momento il brand torna in comunicazione con il suo spot televisivo che presenta un nuovo payoff finale “Montana, la tua scelta Italiana” con l’ #scegliItalia. Per farsi portavoce di un messaggio che va oltre il prodotto: l’appello di stare uniti a sostegno del nostro paese, delle produzioni e filiere italiane, scegliendo ogni volta che si può prodotti 100% italiani. In particolare, nella prima fase di emergenza la filiera zootecnica si è rivelata strategica per garantire le forniture alle famiglie in lockdown, ma lo sarà ancora di più per accompagnare la ripresa.

#scegliItalia vuol dire sostenere la domanda di prodotti nazionali ed è anche il modo migliore di ringraziare tutti i lavoratori e le aziende alimentari che con enorme impegno e responsabilità ci stanno fornendo con continuità i prodotti a scaffale, in totale sicurezza. Tra cui Montana.

Lo spot racconta gli aspetti distintivi della carne Montana: oltre all’italianità (100% carne da allevamenti italiani) alla filiera corta e controllata e alla gelatina fatta con il suo brodo naturale di carne, Montana è oggi l’unica sul mercato con dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) in etichetta.

La dichiarazione calcola gli impatti ambientali dell'intera filiera produttiva, dall'allevamento al recupero e riciclo delle confezioni, con un percorso certificato da cui emerge l'impegno di Montana nel rispetto dell'ambiente, in linea con le richieste di un consumatore sempre più consapevole e responsabile.

Lo spot sarà on air sulle reti: Rai, Mediaset, La7, Sky, Cielo,Discovery, Paramount, TV8, Frisbee, k2, TV2000.

E porterà il messaggio anche sui social, con l’hashtag #scegliItalia.