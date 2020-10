Paradisi fiscali, Emirati Arabi Uniti via dalla black list

Gli Emirati Arabi Uniti dovrebbero essere rimossi la settimana prossima dalla “black list” della Ue che identifica le giurisdizioni che non collaborano fiscalmente, e che comprende attualmente 11 Stati. Lo scrive il Sole 24 Ore. Gli Emirati Arabi Uniti hanno infatti adottato nuove regole sulle strutture offshore a settembre. Negli Emirati le società non pagano imposte e questo spinge molte aziende ad installarsi nelle zone speciali dello Stato per evitare di versare imposte nei paesi nei quali operano effettivamente. Anche le isole Marshall dovrebbero uscire dalla “black list”.

L'aggiornamento della “lista nera” dovrebbe essere approvato, senza discussione, il 10 ottobre all'Ecofin, la riunione dei ministri dell'Economia e delle finanze degli Stati membri dell'Unione europea, che si terrà in Lussemburgo. Per l'Unione europea, quindi, resteranno paradisi fiscali solo nove Paesi: le Samoa Americane, il Belize, le Fiji, Guam, l'Oman, le Samoa, Trinidad e Tobago, le Isole Vergini Americane e Vanuatu.

Altra novità di rilievo è l’uscita della Svizzera dalla lista grigia, poiché ritenuta ormai Paese compatibile con tutti gli impegni presi nel campo della cooperazione fiscale, così come l'Albania, il Costa Rica, le Isole Mauritius e la Serbia.

Delle nove giurisdizioni che resterebbero nell'elenco tre sono territori americani: Samoa americane, Guam e Isole Vergini americane.

L'inclusione di questi territori nell'elenco dei “paradisi fiscali” della Ue è stata una fonte di attrito con il governo degli Stati Uniti e la polemica potrebbe intensificarsi ulteriormente dopo la guerra commerciale tra Ue e Usa scoppiata questa settimana a causa di sussidi concessi ad Airbus e considerati illegali.

Come riportato dal Sole 24 Ore, la prima “black list” Ue era stata approvata dal consiglio europeo nel dicembre 2017 e comprendeva 17 giurisdizioni: le Samoa Americane, il Bahrain, le Barbados, Grenada, Guam, la Corea del Sud, Macao, le Isole Marshall, la Mongolia, la Namibia, Palau, Panama, Saint Lucia, Samoa, Trinidad e Tobago, Tunisia ed Emirati Arabi Uniti. La selezione era avvenuta sulla base di tre criteri: trasparenza fiscale, tassazione equilibrata e applicazione delle norme Ocse sul trasferimento dei profitti da un Paese all'altro.