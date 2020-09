Sesa, primo trimestre in crescitaEbitda a 28,4 mln, più 30,2%

Risultati in crescita per Sesa S.p.A., operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni di innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business. Il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha approvato il resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 luglio 2020 relativo al primo trimestre dell’esercizio al 30 aprile 2021, redatto secondo i principi contabili Ue-Ifrs. Il primo trimestre del nuovo esercizio si chiude con una forte crescita dei principali indicatori economici e finanziari, superiore a quella che ha caratterizzato il mercato di riferimento e al track record di lungo periodo (Cagr 2011-20 revenues +10,1%, Cagr 2011-20 Ebitda +11,9%). I ricavi e altri proventi aumentano del 10,8% con una crescita della redditività operativa (Ebitda) del 30,2% ed un Ebitda margin che raggiunge il 5,8% rispetto al 4,9% al 31 luglio 2019.

Il gruppo ha rafforzato ulteriormente il presidio delle aree dell’innovazione tecnologica e dei servizi di trasformazione digitale, in una fase di uscita progressiva dall’emergenza pandemica caratterizzata dall’accelerazione della domanda di digitalizzazione. Nel trimestre in oggetto il gruppo Sesa ha peraltro accelerato il percorso di crescita tramite la leva esterna, con sei operazioni di acquisizione (dodici dall’avvio dell’emergenza pandemica), dotandosi di ulteriori competenze e capitale umano in aree strategiche per il funzionamento e la digitalizzazione dei propri stakeholder. In particolare, grazie alle recenti acquisizioni e la sempre maggiore capacità del gruppo Sesa di attrarre competenze, il capitale umano supera la soglia delle 2.800 risorse al 31 luglio 2020 (oltre 3.000 includendo le società controllate rilevate al costo) rispetto alle 1.900 risorse al 31 luglio 2019.