Operazione strategica per Relatech che, grazie alle competenze e alle tecnologie presenti in Mediatech, consoliderà il proprio posizionamento competitivo, anche tramite un’ulteriore diversificazione dei clienti e un allargamento dell’offerta delle proprie soluzioni.

L’obiettivo è quello di agire sinergicamente per sviluppare nuove soluzioni digitali che sappiano unire in modo innovativo le competenze di Relatech, quale interlocutore unico di riferimento per le Digital Enabler Technologies e la pluriennale esperienza di Mediatech nella realizzazione di infrastrutture e data center, nonché l’elevata specializzazione nel mondo del Cloud.

In particolare, Mediatech, specializzata nella realizzazione di soluzioni e infrastrutture in cloud con un’elevata attenzione anche ai temi della cybersecurity e in qualità di partner qualificato di Big vendor internazionali, quali Nutanix, non solo si integra perfettamente nel business model di Relatech ma contribuisce ad ampliare strategicamente l’ecosistema di partnership tecnologiche della Società.

Relatech, infatti, oltre alle consolidate partnership con big vendor, quali IBM, Oracle e Microsoft, darà inizio a nuove sinergie con operatori di primario standing a livello internazionale tra cui, appunto, Nutanix, azienda leader nella costruzione di infrastrutture Cloud iper-convergenti atte a sviluppare servizi che aiutano i clienti a modernizzare i datacenter ed eseguire applicazioni su qualsiasi scala (on prem e nel cloud) ed implementare nuove funzionalità di automazione che semplificheranno le IT operation durante il periodo di crisi globale.

Questa acquisizione commenta Pasquale Lambardi, Amministratore Delegato del gruppo Relatech - rappresenta un rafforzamento strategico per il nostro core business, arricchendo la nostra capacità di progettare, implementare e gestire Architetture IT e Infrastrutture Cloud digitali innovative ed efficienti ma capaci al contempo di garantire solidità e sicurezza. Lavoreremo in sinergia, valorizzando al massimo il business e le soluzioni acquisite continuando ad investire nell’evoluzione delle soluzioni di Mediatech che rappresentano alcune delle verticalizzazioni della nostra piattaforma RePlatform, ed è per questo che consideriamo Mediatech, i suoi soci e suoi dipendenti come partner strategici del nostro Gruppo.

Thymos Business&Consulting S.R.L. ha assistito in qualità di advisor Relatech nell’operazione.