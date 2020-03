Assiteca compra l’aggregatore 6Sicuro

L’importo convenuto pari a Euro 9,041 milioni sarà corrisposto in un’unica tranche alla girata delle azioni prevista per il prossimo 26 febbraio 2020.

“Assiteca è sempre stato un innovatore del mercato assicurativo” dichiara il Presidente di Assiteca Luciano Lucca. “Ho lanciato 6Sicuro nel 2000 favorendo la crescita della trasparenza nel settore e per soddisfare i bisogni emergenti dei consumatori. Oggi 6Sicuro rappresenta lo strumento ideale per sfruttare le potenzialità del digital market, da tutti gli investitori indicato come un segmento in forte sviluppo nel prossimo futuro anche per la vendita di prodotti innovativi, non solo nel settore motor, come l’instant insurance”.

Edoardo Loewenthal, attuale socio e Amministratore Delegato di 6Sicuro, che viene confermato nel ruolo, commenta “Il mercato della distribuzione online delle polizze assicurative ha ancora un grande potenziale di crescita: l’ingresso di 6Sicuro nel gruppo Assiteca permetterà di cogliere appieno tutte le opportunità del mercato”.