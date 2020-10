Maison Magnifique amplia la sua rete

Aprire quattro agenzie in altrettante provincie nel 2021, 8 nel 2022, 10 nel 2023. È il piano di crescita della rete di franchising lanciata da Maison Magnifique, un nuovo marchio specializzato in immobili di pregio con sede a Ferrara. Le prime città target sono Bologna, Milano, Firenze, Venezia, Verona e Padova. Quello degli immobili di lusso è un business in crescita, trainato dalla polarizzazione della ricchezza: nel 2018 in Italia si contavano 394mila milionari, secondo le previsioni nel 2022 saranno 519mila – sono aumentati anche i miliardari, da 36 a 40.

L’obiettivo di Maison Magnifique è quello di sviluppare un maggior livello di imprenditorialità nel settore dell’intermediazione immobiliare.. Per questo non si punta sulla quantità ma sulla qualità, con un solo ufficio per provincia, ciascuno con un numero compreso tra 10 e 15 collaboratori, così da sviluppare un fatturato importante per l’imprenditore. L’obiettivo è di offrire una soluzione a chi desidera fare impresa nel settore immobiliare in modo redditizio e senza avere un ruolo operativo in azienda. Per raggiungerlo Maison Magnifique punta molto su un percorso formativo orientato ai risultati: un anno di incontri settimanali, su temi quali la comunicazione efficace e persuasiva e la leadership, cui si aggiunge l’affiancamento all’imprenditore prima e al team manager poi, che viene fatto settimanalmente. Anche dopo il termine dell’anno di formazione il coaching da parte della casa madre continuerà, concentrandosi sulle attività pratiche.

https://maisonmagnifique.it/