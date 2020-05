L’imprenditore efficacesi racconta in un libro

Perchè Efficace? Perchè l’imprenditore ha poco tempo e in quel poco tempo deve poter analizzare tutte le informazioni in suo possesso ed elaborare risposte . Deve dare risposte a se stesso, ai collaboratori, ai clienti, fornitori, soci e partners. Ecco dunque la storia di un imprenditore che ha dato e dà risposte, che ha conosciuto alti e bassi, ha creduto in se stesso, investito e diversificato. Ha conosciuto la paura. Ma è anche una persona: ha attraversato rapporti a volte complessi, è volontario in ambulanza, con sua moglie ha adottato tre figli, ha pianto e ha riso ma ha sempre costruito fondando tutto sulla vocazione del fare. Fare bene, pensando e agendo con un piano strategico molto dettagliato. Francesco D’Alessandro dice che bisogna essere equilibrati ed essere felici per portare avanti aziende. «La ricchezza non è solo economica» non è una frase fatta. La ricchezza è la costruzione di qualcosa; è lasciare il segno. Pregare, Meditare, guarire dalla Rimandite, Donare, Pensare ed Agire senza paura. La paura blocca. La paura è il contrario dell’Amore. L’antidoto alla paura è la Gratitudine da esercitare sempre e comunque come un mantra ossessivo facendo tutti i giorni l’elenco delle cose per cui si è grati e ripetendosi spesso nella mente il “grazie”. La paura è un campanello d’allarme che ci fa drizzare le antenne, ci mette in guardia per agire non per bloccarci. La paura deve diventare azione, deve spingerci all’azione facendoci ragionare in pochi istanti. E più aumenta la paura, più cresce il ritmo del nostro cuore e l’ossigeno al cervello e più il nostro tamburo intona il nostro canto di guerra. Poi Gestione del Tempo, Organizzazione, Controllo dei numeri. Ecco perché mettiamo a disposizione di 20 lettori di Economy il libro gratuitamente. La sua vita: bit.ly/2Re2DzH

