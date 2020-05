Investire sulla propria crescita professionale a distanza si può

MYPlace Communications di Mario Alberto Catarozzo ha saputo trasformare l’emergenza in una risorsa per tutti e ha lanciato due nuove linee di corsi di formazione a distanza. «Era già nei nostri progetti – racconta Mario Alberto Catarozzo, ceo di MYPlace Communications – affiancare alla formazione tradizionale in aula la formazione a distanza dedicata a professionisti, manager, imprenditori e tutti coloro che vogliono investire sulla la propria crescita. Vista l’emergenza sanitaria, le persone non potevano più venire in aula e continuare a formarsi e crescere, così abbiamo accelerato i tempi e introdotto due nuove linee di formazione a distanza». La prima è la formazione in webinar - quindi con seminari on line in diretta, che riproducono la situazione dell’aula, ma su piattaforma webinar – e la seconda è la formazione in e-learning, quindi in moduli video che possono essere fruiti dall’utente quando vuole. «In questo modo abbiamo reso la formazione smart, così come smart è diventato il lavoro in questo periodo. Queste tre linee di formazione saranno permanenti e caratterizzeranno l’offerta formativa di MYPlace. I nostri clienti ora hanno ampia scelta su come seguire i nostri corsi: chi preferisce l’aula troverà un ricco calendario di date dei nostri master, mini master, seminari e corsi; chi preferisce la comodità senza rinunciare al confronto con gli altri partecipanti e con il docente sceglierà i webinar dal calendario dei corsi on line; infine, chi vuole la massima libertà e comodità opterà per l’e-learning, che permette di vedere i corsi in video ogni qual volta desidera senza limitazione alcuna».

