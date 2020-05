Il centro estetico funziona anche online

Questo lockdown, che ci ha imposto e ci impone di vivere un tempo tanto distante dalle nostre abitudini, è diventata l’occasione per dedicarci a qualcosa di molto importante, come la cura di se stessi. «Accanto a torte, pizza fatta in casa e tante preoccupazioni tutti ci siamo resi conto di quanto prendersi cura di noi stessi sia un momento importante e meraviglioso, accanto a messaggi di “amore” verso le nostre beauty specialist e meme sull’importanza assoluta della figura dell’estetista all’interno della vita delle nostre clienti il nostro brand ha registrato un aumento degli ordini online del 300%», spiega a Economy Marco Campagnano, amministratore delegato di Seta Beauty, il brand che dal 2011 lavora per tutte coloro che vogliono un’estetica di qualità e senza compromessi.

Fanghi, scrub, maschere e creme diventano un must have per l’home beauty care, garanteno una fonte di guadagno per gli affiliati del brand anche in questa fase in cui costretti a restare chiusi. «La scelta di vendere anche online, fatta tempo fa dal nostro brand, si è rivelata di fondamnetale importanza per noi e per tutti i nostri affiliati», ci racconta Campagnano. «Abbiamo accompagnato le nostre clienti anche in questo periodo di lock down con video tutorial delle nostre beauty specialist, consulenze video e vendita del percorso di home beauty più adatto a loro e siamo sicuri che questo gioverà molto anche la ripartenza».

Seta Beauty, nato con la tecnologia della luce pulsata, per poi specializzarsi nel metodo di ultima generazione del laser diodo, il più avanzato in fatto di epilazione permanente (senza dimenticare, ovviamente, i trattamenti di estetica viso e corpo), ha realizzato nei suoi laboratori un’offerta di cosmesi green - la linea SB Cosmesi Naturale - ricca di pregiati ingredienti e priva di sostanze nocive, aggressive e inquinanti come petrolati, parabeni e siliconi, distribuita in oltre 60 punti vendita in Italia e in Svizzera. Seta Beauty , divenuta scrigno di preziosi consigli, anche e soprattutto in giorni complessi come quelli che stiamo vivendo, si prepara alla riapertura seguendo tutte le procedure previste ed affiancando gli affiliati in questa fase delicata senza perdere di vista la grande opportunità che si presenta per chi volesse entrare a far parte di questa grande famiglia. «Le persone non vedono l’ora di tornare nei nostri centri ed i continui investimenti in marketing anche nella fase di lock down hanno portato un vantaggio competitivo al gruppo che come sempre è alla ricerca di nuovi affiliati‚, conferma la reponsabile del supporto affiliati Roberta De Martis: «Abbiamo individuato inoltre delle modalità ineteressanti per chi volesse aprire un centro Seta Beauty oggi. Infatti grazie a dei fondi di micro seeding sarà possibile aprire un centro chiavi in mano in comode rate da 500 euro al mese».

Il franchising Seta Beauty offre da tempo ad estetiste che vogliono mettersi in proprio ed imprenditori in cerca di concrete opportunità di guadagno, una formula di sicuro successo fatta di estetica avanzata viso e corpo e del fiore all’occhiello del gruppo: l’epilazione permanente. Un tema sempre attuale e caro alle donne, ma anche agli uomini, che risolve un vero e proprio bisogno: quello di liberarsi per sempre dai peli superflui!



www.setabeauty.com

franchising@setabeauty.com