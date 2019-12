Come nasce Fit And Go

I fondatori del rivoluzionario concetto Fit And Go sono un team internazionale multidisciplinare, con oltre 30 anni di esperienza nei settore del fitness, scientifico, educativo, marketing e commerciale. Tra i suoi fondatori ci sono dottori, personal trainer e manager di grande aziende che vantano esperienze nel settore del fitness in Italia.

La messa insieme di queste conoscenze fanno di Fit And Go il franchising leader in Italia nella EMS, portando a democratizzare un servizio destinato prima soltanto a una elite.

Fit And Go ha rivoluzionato il Fitness in Italia mediante l’introduzione di un concetto semplice e vincente che ha cambiato il modo di intendere l’esercizio fisico nel nostro paese.

Le conoscenze fino ad oggi sviluppate, unite a un focus continuo sul cliente, hanno permesso a Fit And Go di offrire un trattamento rivoluzionario alla maggior parte della popolazione.

Come funziona

L’esperienza Fit And Go ti permetterà di sentire in maniera diversa il tuo corpo, risvegliando la tua energia vitale e la voglia di metterti in gioco. Con Fit And Go è possibile ottenere un miglioramento generale della propria forma fisica con un notevole risparmio di tempo.

Le tecnologie

Gli unici in Italia ad avere EMS, Vacufit e Criofit

• L’EMS (ElettroMioStimolazione) una lezione di personal training con l’utilizzo di questa tecnologia permette di lavorare sul corpo in maniera intensiva svolgendo una serie di esercizi funzionali e isometrici. L'EMS permette di aumentare la naturale contrazione muscolare dell’80% e di raggiungere più di 300 muscoli fino agli strati muscolari più profondi.

Vacufit un macchinario che associa esercizio aerobico su tapis-roulant ai benefici dell'effetto vacuum (sottovuoto) oppure dell'effetto termale (radiazioni infrarosse), combattendo gli inestetismi adiposi ed arrivando a bruciare fino a 700 calorie in 30 minuti.

Criofit

Criofit è una tecnologia innovativa che, grazie alla vaporizzazione dell’azoto, permette di raggiungere temperature comprese tra i 120 °C e i 180 °C sotto zero, portando innumerevoli bene ci al corpo umano, sia dal punto di vista estetico che di benessere psico-fisico. Questo trattamento è adatto ad una clientela ampia ed eterogenea.

Il franchising

Fit And Go dal primo giorno offre un monitoraggio costante ed un supporto continuo ai suoi affiliati in tutte le fasi pre apertura e post.

Dall’Academy al software gestionale, dall’architetto al marketing, dall’arredo alle tecnologie, non dovrete pensare a nulla!à

Che locale serve

• Metratura: 80-100mq

• Vetrina su strada

• Sito in via di media affluenza commerciale

• Popolazione minima 20.000 abitanti

Hai già un centro sportivo? Apri un corner Fit And Go

CONTATTI

WEB: www.fitandgo.it

Mail: franchising@fitandgo.it

Telefono: 3911164763