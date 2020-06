I conti in salutedella sanità privata

Nel momento in cui il sistema sanitario pubblico è stato messo sotto fortissima pressione dall’emergenza causata dal Coronavirus, la componente privata della sanità italiana è stata chiamata a fare la propria parte. Come comunicato dall’Aiop, l’Associazione Italiana Ospedalità Privata, fin dai primi giorni dell’emergenza il sistema ha messo a disposizione del Governo e delle singole regioni circa 1.300 posti letto - pari al 16% della rete complessiva dei posti di terapia intensiva del Sistema sanitario nazionale - e circa 40mila posti letto per acuti, il 22% di quelli presenti sul territorio italiano. La sanità privata che in Italia fa capo all’Aiop conta oltre 550 strutture, che coprono circa il 20% dei posti letto totali, con significative variazioni regionali, e annovera 100mila lavoratori sanitari non medici e 12mila professionisti. Le Regioni nelle quali il privato fornisce un contributo più significativo (superiore al 40%) alla produzione dei servizi sanitari sono quelle del Nord - con l’esclusione del Trentino Alto Adige e della Valle d’Aosta - e il Lazio.

L’Italia è uno degli stati Ocse con un’incidenza della spesa sanitaria pagata di tasca propria dai cittadini più elevata e rientra nei Paesi cosiddetti medio-alto spendenti. In base a questa dinamica, nel nostro Paese, pur in presenza di un servizio sanitario fortemente pubblico, l’incidenza delle spese per la salute che i cittadini sono chiamati a pagare direttamente nel momento del bisogno è più che doppia rispetto a quella registrata negli Stati Uniti, che da sempre adottano un sistema sanitario di prevalente natura privata.

In questo settore vi sono realtà solide da un punto di vista finanziario e patrimoniale, distribuite su tutto il territorio nazionale, che l’Nsa Economy Ranking ha classificato in una speciale graduatoria riportata nella tabella a fronte. Tra queste aziende vi è la società cooperativa Medi.Ter di Fiumicino, in provincia di Roma: «Non ci sono particolari segreti per i nostri risultati - dice Ambra Pedrocco, socio di Medi.Ter insieme a Roberta Nizzi, Cornelia Ionescu e Liudmila Rajnovska -. Abbiamo scelto di equilibrare servizi di qualità alta a prezzi accessibili. Siamo soci lavoratori e ci impegniamo ogni giorno affinché la cooperativa funzioni al meglio, nel nostro interesse e nell’interesse di chi si rivolge a noi. Eroghiamo tutti i tipi di visite specialistiche tenendo i costi bassi perché nel nostro territorio è un fattore importante, che aiuta; riusciamo a farlo senza rinunciare alla qualità, perché con noi collaborano specialisti di alto livello, scelti attraverso una selezione rigorosa. Inoltre, abbiamo dal 2004 la certificazione di qualità e posso dire che lavoriamo veramente in qualità, è ciò che ci distingue dai concorrenti: noi siamo i modelli che ci hanno dato, crediamo in quello che abbiamo fatto e facciamo: è così che arrivano i risultati».

Il dott. Massimo Bobbio è invece il direttore sanitario del Centro Odontoiatrico Dr. Bobbio di Genova: «Il nostro bacino di utenza è territoriale e conta prevalentemente sulla fidelizzazione dei nostri pazienti. In campo odontoiatrico abbiamo sicuramente un vantaggio legato al passaggio generazionale: nei quasi 70 anni di vita sul territorio abbiamo non solo garantito continuità e presenza, ma siamo riusciti a unire l’esperienza con l’aggiornamento continuo di noi odontoiatri. Il ricambio generazionale ci ha costantemente motivato ad aggiornare tecniche e attrezzature per offrire la miglior qualità del servizio possibile. Infine, il contesto familiare che ci caratterizza ci ha sempre consentito di fare scelte oculate in ambito economico».