L’interminabile Venerdì Nero del commercio elettronico

Il Venerdì Nero è dietro l'angolo, ma la pandemia di Covid-19 è ben lontana dall'essere risolta. Secondo un sondaggio di Deloitte sulle abitudini di spesa per le vacanze per il 2020, circa il 65% degli acquirenti ha intenzione di spendere i propri dollari online per evitare la folla. E anche se lo shopping online non è una novità - la nostra tendenza ad aggiungersi al nostro carrello online è in forte aumento negli ultimi cinque anni - la pandemia ha sicuramente giocato un ruolo importante nelle nostre abitudini. Al momento, lo stesso sondaggio stima che il 51% degli acquirenti si sente ansioso di fare acquisti in negozio.

Questa ansia è giustificata. Da quando gli Stati Uniti hanno segnalato i primi casi di Covid-19 a gennaio, quasi 230.000 persone sono morte, e il numero dei casi è ancora in aumento. Ecco perché, come Walmart, Macy's e Target, molti grandi rivenditori hanno deciso di rimanere chiusi il giorno del Ringraziamento e di estendere il "Venerdì Nero" a un "Novembre Nero", con offerte e vendite su migliaia di articoli disponibili nei loro negozi online.

Eppure non tutti si sentono a proprio agio a spendere i loro soldi online. Sia che si voglia aiutare i piccoli negozi locali in difficoltà a causa della pandemia o che si ami semplicemente la sensazione di toccare un maglione o un gadget prima di acquistarlo, alcuni potrebbero pensare di avventurarsi nei loro negozi preferiti in uno dei giorni di shopping più affollati dell'anno. Se questo suona come te o qualcuno che ami, ci sono molti modi per diminuire il rischio di esposizione a Covid-19, pur continuando a strappare quelle fantastiche offerte.

"Prevenire è sempre meglio che esporsi", dice Onyema Ogbuagu, un esperto di malattie infettive alla Yale's School of Public Health. Se ci riesci, dice, dovresti solo evitare di entrare nei negozi. Ma se questa non è una possibilità, ecco le cose da tenere a mente per la più sicura esperienza del Venerdì Nero possibile.

Controlla le velocità di trasmissione nella tua zona

Prima ancora di andare al centro commerciale o nella piccola libreria vicino a casa, dovreste cercare la velocità di trasmissione nella vostra comunità. Il vostro governo locale dovrebbe avere queste informazioni, ma potete anche usare questa mappa degli Stati Uniti contea per contea di John Hopkins, che viene aggiornata quotidianamente.

Se il vostro quartiere ha relativamente poca trasmissione di Covid-19 da parte della comunità, forse fare acquisti di persona non è la cosa peggiore, dice Ogbuagu. Ma se vi trovate in una zona dove ci sono alti livelli di diffusione della comunità - come la maggior parte degli Stati Uniti in questo momento - vorreste davvero evitare di riunirvi. Questo è particolarmente vero se voi o qualcuno della vostra famiglia è a più alto rischio di sviluppare sintomi gravi.

È tutta una questione di maschere

"Se dovessi scegliere solo una [cosa che la gente dovrebbe fare], sarebbe solo indossare una maschera", dice Ogbuagu. I ricercatori hanno scoperto che se il 95% degli americani indossasse regolarmente le maschere, il Paese potrebbe salvare 129.574 persone dalla morte di Covid-19 tra settembre 2020 e febbraio 2021.

"L'uso della maschera non faceva parte del nostro adattamento culturale come in Cina e in altri paesi asiatici, ma l'evidenza dimostra che fa davvero la differenza", dice l'epidemiologo Stephen Morse, che dirige il Programma di Certificazione di Epidemiologia delle Malattie Infettive alla Columbia University. Se una persona è infetta, le maschere impediscono che le sue gocce di saliva e muco raggiungano gli altri. A seconda dell'efficacia della maschera, essa può intrappolare fino al 90% delle gocce più grandi se opportunamente regolata. Secondo la Harvard Medical School, una buona regola per sapere se la maschera è abbastanza efficace è che non si dovrebbe essere in grado di vedere attraverso di essa se la si tiene in mano alla luce. Come hanno dimostrato diversi studi, gli ambienti interni tendono ad avere una ventilazione inferiore rispetto al mondo esterno, il che significa che le minuscole particelle infette rimangono più a lungo in giro, accumulando concentrazione nel tempo. Ma questa misura sarà più efficace se tutti gli altri indossano una maschera, dice Morse.

"Se tutti prendono tutte le precauzioni, il rischio diminuisce", dice. Anche la quantità di tempo che si passa in ogni negozio gioca un ruolo importante. A maggio, i ricercatori hanno scoperto che dopo che una persona infetta parla a voce alta senza indossare una maschera, le goccioline che emette possono indugiare nell'aria tra gli otto e i 14 minuti. Altri documenti sottolineano che la SARS-CoV-2 potrebbe sopravvivere per tre ore sotto forma di aerosol (la più piccola dimensione di particelle). Quindi, anche se si può essere tentati di soffermarsi all'interno del proprio negozio preferito per un po' di tempo, è meglio entrare, prendere quello che serve ed uscire.

Le dimensioni del negozio contano

"Ci sono così tanti altri fattori che potrebbero rendere un grande spazio tanto contagioso quanto un piccolo spazio o un piccolo spazio più sicuro di un grande spazio", dice Ogbuagu. Il più importante è il numero di persone presenti nel negozio rispetto alle dimensioni e, naturalmente, quanti di loro indossano le maschere.

Anche se i grandi centri commerciali possono avere ampie aree comuni, che possono fornire una maggiore ventilazione e una migliore possibilità di mantenere la distanza di sei piedi, possono ospitare molte persone, dice Morse. Più si passa davanti agli acquirenti, più il rischio aumenta.