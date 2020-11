Incredibile, negli Usa scoppia la piaga del lavoro minorile

Per decine di migliaia di giovani svantaggiati dell'America centrale, gli Stati Uniti rappresentavano ancora "quella splendente città su una collina", un luogo dove potevano chiedere asilo, sperare di vivere in libertà, ricevere un'istruzione e avere un futuro più sicuro. Se sono arrivati in America e sono riusciti a rimanere, senza essere catturati e deportati, probabilmente hanno dovuto lavorare per pagare i debiti con i contrabbandieri e gli sponsor, contribuire all'affitto e alle bollette, comprare generi alimentari e scarpe da ginnastica, o mandare soldi a casa ai genitori e ai fratelli che hanno lasciato. Per molti giovani adolescenti immigrati, ciò significava frequentare la scuola durante il giorno e fare pericolosi turni di notte in posti come fabbriche di periferia, magazzini e strutture per la lavorazione degli alimenti.

ProPublica ha intervistato adolescenti e giovani adulti che hanno accettato di parlare in forma anonima per proteggere il loro lavoro, i loro datori di lavoro e i loro casi di immigrazione. Alcuni hanno iniziato a lavorare a soli 13 o 14 anni, confezionando le caramelle trovate nel registro del supermercato, tagliando le fette di carne cruda che finiscono nei congelatori di casa, e cuocendo, nei forni industriali, i dolci mangiati con il caffè del mattino.

Intorno a Urbana-Champaign, la sede dell'Università dell'Illinois, i funzionari del distretto scolastico dicono che i bambini e gli adolescenti depongono le tegole, lavano i piatti e dipingono gli appartamenti universitari fuori dal campus. A New Bedford, Massachusetts, i lavoratori adulti dell'industria del pesce si sono lamentati di aver perso il lavoro a causa dei quattordicenni. In Ohio, gli adolescenti lavorano in pericolosi pollai. In quasi tutte le situazioni, le leggi federali e statali sul lavoro minorile proibiscono esplicitamente il loro impiego.

Gli operai adulti di alcune fabbriche dicono di incontrare regolarmente bambini durante i loro turni di lavoro. Gli adolescenti usano documenti d'identità falsi per ottenere posti di lavoro attraverso agenzie di lavoro interinale che assumono immigrati, senza mettere in discussione i loro documenti. Lavorare di notte permette ai ragazzi di frequentare la scuola durante il giorno, ma è un brutale compromesso. Si appisolano in classe; molti alla fine abbandonano la scuola. Alcuni si fanno male, il loro corpo porta cicatrici dovute a tagli e altri infortuni sul lavoro. Gli insegnanti confermano di aver avuto studenti che si sono fatti male sul lavoro, ma che avevano troppa paura di finire nei guai per cercare aiuto.

A differenza dei casi di sospetto abuso su minori, i funzionari statali del lavoro hanno dichiarato di non essere a conoscenza di alcuna denuncia obbligatoria per violazioni del lavoro minorile. Le agenzie governative incaricate di far rispettare le leggi sul lavoro minorile non cercano violazioni, e i sostenitori del lavoro dicono che indagare sulle pratiche di lavoro minorile è reso difficile perché nessuno vuole parlare. Le aziende traggono vantaggio dal silenzio. È un segreto di Pulcinella che nessuno vuole che venga svelato, tanto meno i ragazzi che fanno il lavoro.