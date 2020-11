Il vaccino surgelato diffuso con i metodi degli allevatori

La conservazione e la distribuzione di un vaccino – quello di Pfizer, che deve essere congelato fino all'uso a -70°C, intorno alla temperatura del ghiaccio secco - rappresenta una sfida significativa.

Ebbene: gli allevatori di bestiame rurale offrono una soluzione. Negli anni '50, durante la guerra fredda, hanno svolto un ruolo importante nello sviluppo e nello sviluppo della tecnologia per la circolazione globale di materiali biologici a temperature fino a -196°C, quella dell'azoto liquido. In quella che viene definita la "catena del freddo", queste reti di approvvigionamento hanno reso possibile la spedizione di prodotti agricoli e medici sensibili alla temperatura all'interno e all'esterno degli Stati Uniti.

In altre parole, le pratiche affinate nel cuore degli Stati Uniti hanno contribuito a rendere fattibili le terapie che dipendono dal freddo - dal trapianto di organi alla banca del sangue, all'inseminazione artificiale, allo sviluppo e alla distribuzione dei vaccini. La storia di come gli allevatori di bestiame hanno sviluppato e sostenuto una catena del freddo a livello mondiale dimostra che i problemi di salute pubblica globale richiedono attenzione al trasferimento di tecnologia tra settori industriali, come l'agricoltura e la biomedicina, così come tra le nazioni.

Uno dei primi attori più influenti di questa rete è stato l'American Breeders Service (ABS). Fondata nel 1949 a Madison, Wis., dall'imprenditore Rockefeller "Rock" Prentice, la società ha anche sponsorizzato l'American Foundation for the Study of Genetics, una società senza scopo di lucro dedicata alla scienza dell'allevamento degli animali. La capacità di congelare lo sperma dei tori ha contribuito ad intensificare la riproduzione, rendendo possibile ottenere migliaia di vitelli piuttosto che decine di vitelli da ogni toro.

Entro quattro anni dalla sua fondazione, ABS aveva reclutato esperti nel campo emergente della criobiologia, conosciuta come la "scienza della vita gelida", per dimostrare il potenziale dell'utilizzo della conservazione a freddo per manipolare il processo di allevamento. Nel 1953, ha celebrato il successo dei loro esperimenti di inseminazione artificiale con sperma di toro congelato con la nascita di un vitello che hanno chiamato "Frosty", e un film promozionale che lo dichiara "Progress, progress the American way!

Il passo successivo è stato quello di affinare la capacità di mantenere lo sperma freddo mentre viaggiava tra il laboratorio e le varie fattorie. La necessità di migliorare la conservazione mobile del freddo - un anello cruciale della catena del freddo - era diventata imperativa. I tradizionali frigoriferi a gas cherosene - che stavano rapidamente diventando obsoleti - erano portatili, anche se ingombranti. L'azoto liquido presentava una nuova possibilità. Era inerte e non infiammabile, il che lo rendeva sicuro per i materiali che teneva congelati e per i tecnici sul campo che li trasportavano.

Lavorando insieme agli ingegneri del laboratorio di criobiologia Linde vicino a Buffalo, ABS ha sviluppato un contenitore mobile per la conservazione a freddo che combinava sia un nuovo materiale isolante che un vuoto per supportare l'azoto liquido. I biologhi contenuti al suo interno potevano essere mantenuti per un massimo di due settimane, consentendo di "trasportarli di fattoria in fattoria mentre l'inseminatore locale faceva il suo giro".

Sebbene ABS avesse investito molto nello sviluppo di questa tecnologia, non ha cercato di ottenere un brevetto, consentendo ai concorrenti di accedervi. Prentice ha riconosciuto che la libera disponibilità delle loro attrezzature avrebbe accelerato l'innovazione più ampia necessaria per estendere la catena del freddo a livello globale. Il risultato fu una trasformazione sia nell'allevamento di bestiame che nell'industria dell'azoto liquido.

Negli anni '70, il sistema di distribuzione basato sull'azoto liquido sviluppato da ABS era stato approvato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che ha investito molto nello sviluppo di sistemi di sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive basata sul sangue. Mentre questo richiedeva l'accumulo e il congelamento di campioni di sangue di persone che vivevano in tutto il mondo, le modalità esistenti di conservazione a freddo erano o troppo costose - nel caso del ghiaccio secco e della liofilizzazione - o inaffidabili - nel caso del ghiaccio umido.

L'azoto liquido eludeva questi problemi. Il contenitore che ABS aveva costruito è stato adattato per l'uso in spedizioni di prodotti biologici diversi dallo sperma. In un progetto pilota condotto dall'OMS, il "frigorifero-trasportatore" è stato riempito di azoto liquido in Europa e poi inviato a Lagos, Nigeria, dove è stato trasportato in zone rurali più remote, dove venivano raccolti campioni di sangue umano prima di essere rispediti in Europa.

L'intero processo ha richiesto due settimane e ha rappresentato un drammatico rafforzamento della catena del freddo per la salute pubblica.

Un'azienda di allevamento di bestiame - in collaborazione con aziende interessate alla produzione di gas a bassa temperatura - era diventata la fonte di conoscenza su considerazioni pratiche di lavoro con materiali crioconservati, così come fornitori di attrezzature per coloro che desiderano conservare e trasportare altri tipi di materiali biologici su scala industriale.

Il collegamento tra le esigenze di vaccinazione e l'agricoltura non è una novità. Infatti, la parola "vaccinazione" deriva dal latino "mucca". I primi vaccini sono stati sviluppati nelle aziende lattiere alla fine del XVIII secolo, inoculando l'uomo con il vaiolo bovino come mezzo per prevenire la diffusione del vaiolo.

Ci vorrà fino al 1980 perché il vaiolo venga dichiarato debellato. Parte di ciò che ha reso possibile la distribuzione di massa del vaccino contro il vaiolo è che era stabile al calore, il che significa che non aveva bisogno di essere refrigerato.

Nell'era del covide-19, la storia dell'allevamento di bovini nel Midwest fornisce informazioni sulle sfide e le possibilità che comporta la distribuzione del potenziale vaccino di Pfizer, sia che alla fine si utilizzi l'azoto liquido o un'altra modalità di conservazione a freddo. Infatti, il modo in cui i lavoratori agricoli e gli ingegneri hanno collaborato con i funzionari della sanità pubblica in tutto il mondo a metà del secolo scorso, in tempi di conflitti geopolitici, fornisce proprio il tipo di lezioni oggettuali inaspettate necessarie per sopravvivere al presente.