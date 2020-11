Il giorno del Ringraziamento stressa gli Usa in pieno Covid

Mentre il numero di casi di Covid-19 continua a salire negli Usa - più rapidamente di sempre - molte persone stanno lottando con il modo di festeggiare il Ringraziamento giovedì 26 novembre e le altre festività imminenti. È sicuro riunirsi con un gruppo selezionato di familiari o amici? O è meglio cancellare tutto, stare a casa in pigiama e fare un po' di binge-watch?

Il Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dice che il modo più sicuro per festeggiare è con i membri della propria famiglia, ma offre anche delle precauzioni da prendere se si decide ancora di riunirsi con gli altri. Tali decisioni si riducono a una calibrazione dei livelli di comfort per voi e per coloro con cui vi riunite, dicono gli esperti di Yale Medicine.

Fare scelte valide è importante in questo momento, dice Manisha Juthani, MD, specialista in malattie infettive di Yale Medicine.

"Riteniamo che quello che stiamo vedendo ora, nel numero di casi in aumento, sia un picco post-Halloween", dice il dottor Juthani, parlando a metà novembre. "E sono preoccupato che si possa assistere a un picco post-elettorale, perché c'erano molte persone che si riunivano anche per questo. Prevedo che il numero di casi entro il giorno del Ringraziamento sarà peggiore di quello attuale".

La dott.ssa Juthani dice di sperare che alcuni degli interventi messi in atto - compresi i mandati per le maschere in più stati e i limiti sul numero di persone che possono essere presenti alle riunioni al chiuso e all'aperto - possano frenare un po' la diffusione. Ma continua a preoccuparsi.

Il problema è che abbiamo tutte queste vacanze che arrivano durante l'inverno, quando il freddo costringe le persone all'interno". La gente vuole stare con i propri cari, ma è qui che si verificano gli eventi di trasmissione, più che nelle scuole", dice. "La cosa facile da dire è semplicemente festeggiare con i membri della propria famiglia". Ma non è quello che gli americani non vedono l'ora di fare".

E soprattutto quest'anno, con molte famiglie rinchiuse insieme a membri che lavorano o vanno a scuola sotto lo stesso tetto con interazioni sociali limitate, non tutti sono ansiosi di avere un momento di intimità ancora più intimo, riconosce il dottor Juthani.