"Il mondo nel 2021" è il titolo di una pubblicazione molto apprezzata non solo negli States un cui redattore, Tom Standage, ha parlato sul web delle “dieci tendenze da osservare nel prossimo anno”.

Vi sentite fortunati? Il numero 21 è legato alla fortuna, al rischio, al correre rischi e al lancio del dado. È il numero di punti su un dado standard, e il numero di scellini in una ghinea, la moneta delle scommesse e delle corse di cavalli. È l'età minima per entrare in un casinò in America, e il nome di una famiglia di giochi di carte, incluso il blackjack, che sono popolari tra i giocatori d'azzardo.

Tutto ciò sembra stranamente appropriato per un anno di insolita incertezza. Il grande premio in palio è la possibilità di mettere sotto controllo la pandemia di coronavirus. Ma nel frattempo i rischi abbondano, per la salute, la vitalità economica e la stabilità sociale. Con l'avvicinarsi del 2021, ecco dieci tendenze da osservare nell'anno a venire.

1 Lotte per i vaccini. Quando i primi vaccini saranno disponibili in quantità, l'attenzione si sposterà dall'eroico sforzo di svilupparli all'altrettanto scoraggiante compito di distribuirli. La diplomazia dei vaccini accompagnerà le lotte all'interno dei paesi e tra di essi su chi deve riceverli e quando. Un jolly: quante persone rifiuteranno un vaccino quando gli verrà offerto? Vedi l'articolo

2 Una ripresa economica mista. Man mano che le economie si riprendono dalla pandemia, la ripresa sarà frammentaria, con l'arrivo di epidemie locali e di misure di repressione, e i governi faranno perno sul fatto di non tenere le aziende in vita per aiutare i lavoratori che hanno perso il lavoro. Il divario tra le imprese forti e quelle deboli si allargherà. Vedi l'articolo

3 Risolvere il disordine del nuovo mondo. Quanto sarà in grado Joe Biden, appena installato alla Casa Bianca, di rattoppare un ordine internazionale basato su regole fatiscenti? Il trattato di Parigi sul clima e l'accordo nucleare con l'Iran sono un ovvio punto di partenza. Ma il crollo è precedente a Donald Trump, e durerà più a lungo della sua presidenza. Vedi l'articolo

4 Altre tensioni tra USA e Cina. Non aspettatevi che Biden annulli la guerra commerciale con la Cina. Al contrario, vorrà risanare i rapporti con gli alleati per poterla condurre in modo più efficace. Molti Paesi dall'Africa al Sud-Est asiatico stanno facendo del loro meglio per evitare di scegliere da che parte stare quando la tensione aumenta. Vedi l'articolo

5 Aziende in prima linea. Un altro fronte per il conflitto USA-Cina sono le aziende, e non solo gli ovvi esempi di Huawei e TikTok, poiché il business diventa ancora di più un campo di battaglia geopolitico. Oltre alle pressioni dall'alto, i capi devono affrontare anche le pressioni dal basso, in quanto dipendenti e clienti chiedono di prendere posizione sul cambiamento climatico e sulla giustizia sociale, dove i politici hanno fatto troppo poco. Vedi l'articolo

6 Dopo la tecno-celerazione. Nel 2020 la pandemia ha accelerato l'adozione di molti comportamenti tecnologici, dalle videoconferenze e dagli acquisti online, al lavoro a distanza e all'apprendimento a distanza. Nel 2021 sarà più chiaro fino a che punto questi cambiamenti si attaccheranno, o torneranno a scattare. Vedi l'articolo

7 Un mondo meno "footloose". Il turismo si ridurrà e cambierà forma, con maggiore enfasi sui viaggi domestici. Le compagnie aeree, le catene alberghiere e i produttori di aerei si troveranno in difficoltà, così come le università che contano molto sugli studenti stranieri. Anche gli scambi culturali ne risentiranno. Vedi l'articolo

8 Un'opportunità sul cambiamento climatico. Un aspetto positivo della crisi è la possibilità di agire sul cambiamento climatico, poiché i governi investono in piani di ripresa verde per creare posti di lavoro e ridurre le emissioni. Quanto saranno ambiziosi gli impegni di riduzione dei paesi alla conferenza dell'ONU sul clima, in ritardo rispetto al 2020? Vedi l'articolo

9 L'anno del déjà vu. Questo è solo un esempio di come l'anno a venire potrebbe sembrare, sotto molti aspetti, come una seconda ripresa del 2020, visto che eventi come le Olimpiadi, l'Expo di Dubai e molti altri raduni politici, sportivi e commerciali fanno del loro meglio per aprire un anno più tardi del previsto. Non tutti avranno successo. Vedi l'articolo

10 Un campanello d'allarme per altri rischi. Gli accademici e gli analisti, molti dei quali hanno avvertito per anni il pericolo di una pandemia, cercheranno di sfruttare una ristretta finestra di opportunità per indurre i responsabili politici a prendere più seriamente altri rischi trascurati, come la resistenza agli antibiotici e il terrorismo nucleare. Auguriamo loro buona fortuna. Vedi l'articolo

Il prossimo anno si preannuncia particolarmente imprevedibile, date le interazioni tra la pandemia, una ripresa economica disomogenea e una geopolitica frastagliata. Questo annuale vi aiuterà, ci auguriamo, a migliorare le vostre probabilità mentre navigate tra i rischi e le opportunità che vi attendono.

E non è tutto rose e fiori. La nostra sezione speciale, "Aftershocks", prende in considerazione alcune delle lezioni, e delle possibilità di cambiamento positivo, che sono emerse dalla crisi. Quindi lasciate che i dadi volino alti e, qualunque siano le carte 2021 che finiscono per darvi in mano, che le probabilità siano sempre a vostro favore.