Anche in America la Dad è un problema da filantropi

Il divario digitale non è un fenomeno nuovo. Tuttavia, ha colto di sorpresa gli americani quando, quando gli Stati Uniti hanno iniziato a chiudere per rallentare la diffusione di Covid-19 a marzo, le scuole hanno dovuto affrontare il problema di come andare avanti con le lezioni online.

Non si trattava solo di modificare il curriculum degli studenti. A molti mancava l'accesso a internet o ai computer di casa - e ad alcuni mancavano entrambi. Secondo USAFacts, un'organizzazione non di parte finanziata dall'ex CEO di Microsoft Steve Ballmer, 4,4 milioni di famiglie con bambini non hanno avuto un accesso costante ai computer per l'apprendimento online durante la pandemia.

È un problema che due studenti di Stanford, Isabel Wang e Margot Bellon, stanno facendo tutto il possibile per affrontare, e con un certo successo. Attraverso la loro attrezzatura 501(c)(3) di sei mesi, Bridging Tech, hanno già fornito più di 400 computer portatili rinnovati ai bambini che ne hanno più bisogno - quelli che vivono nei rifugi per senzatetto - a cominciare dagli studenti della Bay Area, dove si stima che ci siano circa 2.000 studenti senzatetto nella sola San Francisco.

Non sorprende che sia iniziato come un progetto di passione per entrambi, anche se entrambi sembrano impegnati a costruire un'organizzazione duratura. Si sono sempre preoccupati del divario digitale; ora hanno visto troppo per uscirne.

Wang, da parte sua, è cresciuta nella benestante Cleveland, Oh., sobborgo di Shaker Heights, che ha "sempre avuto tensioni razziali", nota. (Il romanzo best-seller "Little Fires Everywhere" è ambientato nello stesso posto, per lo stesso motivo). In parte come risultato del "razzismo nella nostra comunità", Wang è stata coinvolta fin dall'inizio in iniziative di salute pubblica che si rivolgono a coloro che provengono da ambienti poco serviti, e parte di quell'attenzione si è concentrata sull'accesso equo all'istruzione.

Bellon, una specializzanda in biologia che ha incontrato Wang alla Outdoor House, una casa a tema all'aperto avviata dagli studenti a Stanford, ha avuto interessi simili fin dall'inizio, dice. Cresciuta a San Mateo, Ca., ha fatto volontariato nei rifugi per i senzatetto al liceo e all'università, esperienze che l'hanno resa consapevole delle sfide create dalla mancanza di accesso alla tecnologia. Per molti, ottenere il WiFi può significare doversi soffermare fuori da uno Starbucks, osserva, e spesso, l'unico computer disponibile è all'interno di una biblioteca.

Quando il mondo si è spento in primavera, Bellon si è resa conto che queste opzioni non erano più disponibili per le molte persone che ne avevano disperatamente bisogno, proprio quando Wang stava giungendo alle sue preoccupate conclusioni. Gli amici hanno unito le loro forze e ora anche altri 30 volontari, quasi tutti studenti di Stanford, stanno contribuendo allo sforzo.

Finora, la Bridging Tech si è concentrata soprattutto sulla messa in sicurezza dei computer portatili per gli studenti che non hanno accesso alla tecnologia. Citrix Systems e Genetech sono stati tra i maggiori donatori, ma è facile immaginare che l'organizzazione nascente potrebbe avere bisogno di molto più aiuto da parte dei numerosi giganti della tecnologia della regione.

Una volta che i computer in suo possesso sono stati usati con leggerezza, vengono distribuiti a una manciata di restauratori con i quali la Bridging Tech si è associata. Tutti garantiscono il loro lavoro per un anno. Uno di questi partner, Computers 2 Kids a San Diego, fornisce anche istruzioni chiare per far sì che i bambini si mettano in moto senza troppa assistenza.

Bellon dice che i rifugi per i senzatetto nella Bay Area di solito hanno volontari tecnici che aiutano i bambini ad accendere i computer e ad installarsi, e che organizzazioni come ShelterTech hanno collaborato con Bridging Tech per garantire a questi giovani destinatari di computer anche l'accesso al WiFi.

Anche i dispositivi sono dotati in modo permanente.

Nel frattempo, Bridging Tech ha anche lanciato un programma di tutoraggio, nonché un programma di mentoring basato su attività basate su competenze più specifiche, come l'informatica.

Sono un sacco di pezzi commoventi per due studenti universitari che non molto tempo fa erano concentrati principalmente sul compito successivo. Questo non impedisce loro di sfrecciare in altre geografie sulla base della trazione che hanno visto nel nord della California. Bellon dice che hanno già parlato con rifugi a New York, Los Angeles, Boston, Washington, Atlanta e in una manciata di altre città.

Come vengono resi più consapevoli di giorno in giorno, in tutto il paese, i ragazzi svantaggiati che sono stati costretti ad apprendere a distanza perché la pandemia sta rimanendo più indietro rispetto ai loro coetanei.

Non è un problema che i governi federali o statali risolveranno da soli senza una maggiore determinazione. Considerate che circa un adolescente su cinque in America ha detto in un sondaggio del 2018 del Pew Research Center che spesso o a volte non è in grado di completare i compiti a casa perché non ha un accesso affidabile a un computer o a una connessione internet. Nello stesso sondaggio, un quarto degli adolescenti a basso reddito ha dichiarato di non avere accesso a un computer a casa.

Una delle domande più importanti per Wang e Bellon è il modo in cui valutano le loro ambizioni. In questo momento, ad esempio, i computer che la Bridging Tech sta rinnovando vengono consegnati ai rifugi direttamente dai volontari che li accompagnano. Bridging Tech non ha ancora la rete o l'infrastruttura per garantire che lo stesso avvenga anche altrove.

Bridging Tech non ha ancora la rete o l'infrastruttura per garantire che lo stesso avvenga in altre città.

Entrambi i fondatori sono consapevoli dei loro limiti. Wang dice molto esplicitamente che Bridging Tech non solo ha bisogno di più donazioni di dispositivi, ma potrebbe anche utilizzare le competenze di un grant writer, di un marketer e di un professionista dello sviluppo che può aiutare a presentare l'outfit ad altre potenziali organizzazioni partner. "Siamo studenti universitari, quindi tutto ciò che le persone possono insegnarci è molto prezioso", dice.

Ammette anche che Bridging Tech "non ha il processo inchiodato per le donazioni in natura in altre città, quindi per lo più stiamo iniziando ad acquistare questi dispositivi". (Un modo per farlo è tramite un'organizzazione chiamata Whistle che paga gli utenti per i loro vecchi dispositivi, ma permette loro anche di donare il ricavato).

Tuttavia, i due vogliono continuare a farlo, anche dopo che Wang tornerà a scuola e Bellon passerà l'anno prossimo a un master.

"Per una società più equa", dice Bellon, la tecnologia deve essere chiaramente equa. "Covid ha esacerbato questi problemi, ma la tecnologia è necessaria per tutto e non se ne va".