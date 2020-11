Sul Recovery Fund tanti buoni propositi da trasformare in realtà

«Il Recovery Fund è un’opportunità cruciale per il nostro Paese, un’occasione che non deve e non può essere sprecata». È il monito lanciato dal presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, alle Commissioni riunite Politiche Europee e Bilancio del Senato sulle linee guida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) su cui saranno definiti i progetti finanziati dal Recovery Fund. Sul piatto ci sono 209 miliardi di euro per sostenere la ripresa economica e sia le raccomandazioni della Commissione europea, sia gli obiettivi economico-sociali del Governo coinvolgono a pieno titolo i professionisti: «Possono giocare un ruolo di primo piano sui temi indicati dall’Europa e dal Governo dalla finanza pubblica e sistema sanitario, al lavoro e formazione; dalla liquidtà imprese e investimenti, alla giustizia e pubblica amministrazione» afferma Stella. «E ancora: trasformazione digitale, infrastrutture, green economy sono gli asset fondamentali per uno sviluppo sostenibile delle libere professioni nel lungo periodo». Ma prima occorre sciogliere i nodi che frenano la competitività del sistema professionale italiano e il documento depositato a Palazzo Madama da Confprofessioni ne sottolineano alcuni. Le priorità partono dalla riforma del fisco, «che coinvolga le amministrazioni territoriali nei processi di ammodernamento tecnologico e di riqualificazione del personale»; della giustizia, con «la razionalizzazione della giurisdizione civile e penale, rimuovendo le incertezze del nostro sistema processuale per attirare investimenti esteri». E poi: più tutele per i lavoratori digitali, incentivi alla ricapitalizzazione delle imprese e stop al dumping fiscale. «Anche il piano nazionale di investimenti per la rigenerazione verde delle periferie urbane e per la messa in sicurezza degli edifici pubblici, può diventare un’occasione irripetibile per rilanciare le professioni tecniche», aggiunge Stella. «Ma poi si tratta sempre di vedere come questi obiettivi verranno declinati su piano operativo». Fondamentale infine ripensare alla struttura dell’assistenza sanitaria: «L’emergenza ha dimostrato che il nostro sistema sanitario, pur di altissima qualità, è in via generale esposto a carenze di risorse e di organico», rileva Stella. «Carenze che potrebbero essere superate con una valorizzazione della medicina di prossimità, con una riconsiderazione dei fondi sanitari integrativi e con la riforma, ormai indifferibile, della laurea abilitante all’esercizio della professione sanitaria».

IL COVID-19 RAFFORZA IL WELFARE NEGLI STUDI

Il welfare aziendale esce rafforzato dalla crisi Covid - 19 e si afferma come una leva strategica per affrontare l’emergenza e per la ripresa del Paese. Sanità, sicurezza, formazione, sono le aree di maggiore intervento. Sono le evidenze del Rapporto 2020 Welfare Index Pmi, promosso da Generali Italia e presentato il 22 settembre a Roma alla presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha visto la partecipazione di Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni. «Nel settore professionale l'impatto del Covid - 19 è stato durissimo e solo una attenta politica di welfare ha permesso di evitare il peggio» ha detto Stella durante la tavola rotonda con Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confcommercio. «In questi mesi abbiamo potuto osservare il profondo senso di responsabilità dei liberi professionisti verso il Paese. Uno sforzo che è stato possibile anche grazie alla sempre più diffusa cultura del welfare che permea oggi gli studi professionali. Salute, sicurezza, formazione, sostegno al reddito, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro sono i pilastri del nostro welfare contrattuale, che durante la pandemia ha dato prova di straordinaria capacità d'intervento».