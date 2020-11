Ci piace/Autostrade non tutto il privato vien per nuocere - Non ci piace/WhirLpool, Ilva e le altre l'impasse insuperabile

Ci piace/Autostrade non tutto il privato vien per nuocere

All’approccio finanziario dei Benetton si contrappone quello industriale di Gavio, che sta vincendo numerose gare

C’è un approccio finanziario e, diciamolo, predatorio alle concessioni pubbliche. Stabilirà la magistratura – sia pure, more solito, tra qualche era geologica – se quest’approccio abbia spinto la proprietà di Autostrade per l’Italia, concentratasi nel ruolo guida del socio Benetton, a comportamenti francamente lesivi del pubblico interesse. Ma l’approccio, l’atteggiamento – che risalta peraltro dai profumatissimi risultati finanziari dell’azienda - è stato chiaro da subito, dalle modalità stesse di un’acquisizione a leva che ha portato al gruppo di Treviso un vantaggio economico impressionante rispetto a un impegno di capitale veramente irrisorio. Ma c’è chi pur guadagandoci gestisce le concessioni autostradali con un approccio diverso: industriale. È il caso del Gruppo Gavio (nella foto, il presidente e maggior azionista Beniamino), che non fortuitamente si è appena classificato primo nella gara per l’aggiudicazione delle concessioni per i prossimi 12 anni del sistema tangenziale di Torino e delle autostrade che dal capoluogo piemontese portano a a Piacenza e a Quincinetto verso la Val d’Aosta. Inoltre Astm, la sua società autostradale, è in pole position anche nell’altra gara del quadrante nord-ovest, quella per la Sestri Levante-Livorno, Viareggio Lucca e Savona Ventimiglia. Astm è diventato anche socio di maggioranza della società Sitaf che gestisce sia il tunnel del Frejus che la Torino-Bardonecchia battendo l’Anas (!) nella gara per l’acquisto delle quote del Comune e della città metropolitana di Torino. Nessun ingrediente segreto: solo buona gestione per fare buone offerte. Apprezzate anche all’estero, dove pure Gavio opera.