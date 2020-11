Di questi tempi si parla molto di Enel a proposito di Open Fiber, come è giusto visto il valore strategico dell’investimento che, qualunque sarà la scelta di Francesco Starace, comporterà una ricca plusvalenza per il colosso elettrico. In questo modo, però, si rischia di far torto alla straordinaria crescita del gruppo che, pur praticando una politica all’insegna del basso profilo, si presenta ormai come uno dei casi di scuola più interessanti del panorama finanziario internazionale, in grado di interpretare il nuovo paradigma della crescita.

Lasciamo parlare i numeri. Oggi Enel è non solo di gran lunga la società italiana a maggior capitalizzazione, con un valore di borsa di 91 miliardi di euro al 13 ottobre, ma anche la seconda utility del mondo, superata solo dall’americana Nextera, protagonista a sua volta di un’incredibile scalata: dieci anni fa il titolo valeva un sesto del gigante Exxon Mobil, che sembrava irraggiungibile con i suoi 330 miliardi di dollari di capitalizzazione. Ma dieci anni dopo Exxon ha in pratica più che dimezzato il valore di Borsa a 146 miliardi. Intanto Nextera, leader delle rinnovabili (in particolare l’eolico) che dieci anni fa valeva un sesto del colosso di Houston, è salito a 147 miliardi.

Non è un episodio isolato. Avanzano sui listini europei i titoli più “sostenibili”, tipo la spagnola Iberdola o Siemens Gamesa. Tra i preferiti figurano le danesi Vestas e Oenrsted che, grazie ai loro exploit borsistisi, hanno spinto il listino di Copenhagen ai vertici tra i mercati europei. Il risultato? Una vera e propria rivoluzione. Dieci anni fa Enel valeva la metà di Total, oggi la compagnia petrolifera francese vale solo 20 miliardi di euro in più. Il fenomeno non ha risparmiato Eni, fino a pochi anni fa la controllata del Tesoro più capitalizzata. Oggi il cane a sei zampe vale, al contrario, più o meno di un terzo del gruppo elettrico che conta su una rete di partecipazioni internazionali. La caduta del prezzo del petrolio ha impattato in maniera rilevante tutto il suo settore che oggi veleggia ai minimi dal 2010. Ma non è solo questione di prezzo del greggio. I grandi investitori internazionali guardano con sempre maggior disagio ai rischi legati alla “bolletta ambientale”. Le regole dettate dai governi e dalle altre autorità gettano un’ipoteca pesante su tutto quanto può comportare inquinamento. E così capita che, nonostante la benedizione di Donald Trump, le compagnie Usa hanno rinunciato a riprendere le estrazioni di carbone. L’Unione Europea è andata più in là: la presidente della Bce Christine Lagarde ha annunciato che la banca centrale non resterà più neutrale di fronte alle emissioni di bond, valutando i titoli solo sotto l’aspetto dell’affidabilità finanziaria. L’esame di Francoforte, presto, verterà anche sulla sostenibilità ambientale delle varie emissioni.

La Banca Centrale Europea riesaminerà infatti una regola chiave che la costringe ad acquistare obbligazioni societarie in proporzione all'importo in circolazione, alla luce dell' "incapacità" del mercato di riflettere i rischi legati al cambiamento climatico. È quanto riferito dal presidente, Christine Lagarde. «Alla luce di quelli che chiamo difetti del mercato -ha detto a Washington in occasione del Fondo Monetario- c'è anche una domanda che dobbiamo porci e cioè se la neutralità di mercato sia effettivamente il principio che dovrebbe guidare (...) il nostro programma di acquisto di asset»

Nello stesso giorno Enel Finance International, controllata da Enel, ha lanciato il primo bond sostenibile in sterline per 500 milioni, ricevendo richieste per quasi 6 volte l'offerta, ovvero circa 3 miliardi di sterline, in gran parte da investitori "socialmente responsabili". Insomma, il successo del gruppo italiano dipende dalla capacità di aver anticipato e correttamente interpretato il cambio di paradigma del mercato.

L'autore Ugo Bertone. torinese, ex firma de "il sole-24 ore" e "la stampa", è considerato uno dei migliori giornalisti economico-finanziari d'Italia