L’AI come la carbonara: la ricetta è semplice, ma ci vuole uno chef

«Ha presente la carbonara? Ecco, l’informatica tradizionale è la stessa cosa: ho gli ingredienti e ho un output, cioè la pasta che mi accingo a mangiare. Ma una ricetta presuppone che ci sia uno chef che la conosca». Michele Grazioli ha la semplicità dei suoi 25 anni quando discetta di intelligenza artificiale e machine learning. Lui, che a 13 anni realizzava algoritmi e che ora è ceo di Vedrai Spa, rende chiaro come la “ricetta” per macchine più intelligenti sia ancora lontana dall’arrivare.

Scusi, ma che c’entra la carbonara?

Nel senso che dati gli ingredienti arcinoti, ma per arrivare all’output desiderato serve la competenza dello chef. E questo succede nell’informatica tradizionale. Diverso è il discorso se si prende in considerazione il machine learning, in cui si arriva al prodotto finale perfetto insegnando alla macchina-chef i passaggi corretti.

Usciamo di metafora: le macchine sono intelligenti?

Dipende. In ambito b2b si parla di automazione, le attività sono ad alta intensità e ad alta frequenza, ma a bassa varianza. Per questo ci sembra che i processi industriali siano così perfetti. Si tratta di sistemi molto avanzati dal punto di vista tecnologico, ma anche molto lineari.

E se ci spostiamo nel mondo consumer?

Lì ci approcciamo al problema del millennio, che possiamo postulare così: se si hanno un milione di clienti potenziali, come si fa a sapere che cosa comprerà uno o l’altro vista la mole di possibili variabili? L’intelligenza artificiale riesce a farlo con la tecnica del clustering, ovvero facendo accorpamenti che permettono di “tipizzare” le folle. Lo scopo dell’AI, a differenza dell’informatica tradizionale, non è essere accurata al 100%, ma minimizzare il costo dell’errore. Dunque, se invio 50 mail alla settimana e ottengo dieci disiscritti, ma due vendite, il costo degli abbandoni è ampiamente compensato dal fatturato e dunque mi conviene continuare a “sparare nel mucchio”.

Dunque l’intelligenza artificiale non è stupida?

No, anche se adotta comportamenti che possono sembrarlo. Ma se si continua a mandare la pubblicità di un bene già acquistato alla stessa persona, magari si può sperare che tra tanti che si spazientiscono ce ne sia uno che decide di consigliare quel prodotto a un amico.

A che punto siamo nel processo di sviluppo dell’AI consumer?

Eravamo in un momento di crescita esponenziale. Poi Cambridge Analytica e il Gdpr hanno abbattuto la curva, che ora sta risalendo. Fino al 2015-2016 si aveva accesso a un’enorme quantità di dati. Se qualcuno utilizzava Facebook per fare un login si poteva sapere tutto del suo profilo e dei suoi comportamenti. Con il Gdpr questo è stato impedito: si può avere accesso solo ai dati su cui l’utente ha dato esplicito consenso. Ma c’è uno stratagemma: durante la navigazione, ci sono dei cookie che permettono di “fotografare” che cosa fa l’utente.

Ma è vero che le macchine ci spiano?

Neanche per idea, solo che siamo meno imprevedibili di quanto ci piace credere. Se parliamo al telefono con nostra moglie dicendo che ci piacerebbe mangiare una zuppa per cena e quando chiudiamo la conversazione ci compare l’adv proprio di quel primo piatto non è perché c’è una rete che ci ascolta, ma perché dato il clima, l’orario, l’umore, è abbastanza facile prevedere di che cosa avremo voglia.

E allora perché non mettere un freno alle fake news?

Perché dal punto di vista matematico le notizie tendenziose sono un enorme punto di domanda, dal momento che non esiste una definizione univoca di che cosa sia vero e che cosa è falso. E poi esistono le opinioni, tutelate dalla legge tanto quanto la libertà di stampa o di parola.

Perché però sono così pervasive?

Siamo comunque animali e la parte irrazionale è quella che porta alla maggiore produzione di ormoni. Qui entrano in gioco tecniche di neuromarketing che lavorano sulle paure o sul fatto che la gente si crede più astuta di quello che è.

C’è modo di uscirne?

No, perché internet è nato come organismo decentralizzato. O si crea un organo preposto a definire che cosa è vero e che cosa non lo è, oppure non si può fare nulla.