Può sembrare una discussione sul sesso degli angeli ma in realtà si tratta di un tema in cui filosofia, giurisprudenza e tecnologia si fondono dando vita a uno dei dibattiti più interessanti – e meno risolvibili – degli ultimi secoli. E dunque: l’intelligenza artificiale è davvero intelligente? Mentre ci si almanacca sulla sostituzione dell’umano da parte dei robot bisogna iniziare a chiarire quanto effettivamente gli algoritmi che ci circondano in ogni modo siano giunti a un livello predittivo interessante, se siano davvero capaci di capirci e se, dunque, possano essere un “partner” per l’uomo. Intanto: il termine algoritmo non è un’invenzione dei nostri giorni, ma è un lemma medievale. Come si legge sulla Treccani, deve la sua origine al matematico arabo Muḥammad ibn Mūsa del 9° sec., chiamato al-Khuwārizmī perché originario di una regione dell’Asia centrale, appunto il Khwarzim. La definizione contemporanea in informatica viene data dall’Enciclopedia che fu guidata anche dal nostro Franco Tatò come «l’insieme di istruzioni che deve essere applicato per eseguire un’elaborazione o risolvere un problema». E qui c’è la prima chiave di volta: la riduzione della complessità, la semplificazione della vita dell’essere umano. Potrebbe risiedere qui l’utilità dell’intelligenza artificiale? O è forse proprio questo punto a far diventare questa tecnologia nient’altro che una commodity, come potrebbe essere un’automobile o uno spazzolino elettrico. Ai quali chiediamo delle prestazioni precise, ma da cui non pretendiamo che si inseriscano nelle nostre vite facendoci cambiare il modo di prendere decisioni.

Le pubblicità profilate sono solo un esempio: chi scrive ha recentemente acquistato un’aspirapolvere presso il negozio online di una grande catena dell’elettronica. Trattandosi di un prodotto robusto, l’auspicio è che almeno per il prossimo lustro – non vivendo tra le dune del Sahara – non ci sarà più la necessità di comprarne uno nuovo. Eppure, dal momento in cui si è completata la transazione, gli annunci di quella medesima catena dell’elettronica che invita a comprare aspirapolveri (ivi incluso quello già in possesso) si sono moltiplicati. Significa, in buona sostanza, che gli algoritmi che dovrebbero prevedere le nostre intenzioni d’acquisto sono talmente poco intelligenti che non capiscono che un’aspirapolvere non è una scatoletta di tonno che può essere comprata con frequenza settimanale. Altro che risolvere problemi, non fanno altro che aumentare il nervoso. Anche perché nel caso specifico, il prezzo del piccolo elettrodomestico era pure sceso di 10 euro!

Altro esempio, di segno opposto, è rappresentato da Amazon e i famosi suggerimenti d’acquisto. Teoricamente, dovrebbe trattarsi di un modo per invogliare qualcuno a comprare qualcosa in più, a rendere l’uomo più ricco del mondo ancora più vicino a Creso. O no? Tra i libri consigliati a chi scrive, nella stessa pagina, compaiono: Scurati e il suo secondo capitolo della saga su Mussolini; la nuova storia a fumetti di Zerocalcare; l’ultimo romanzo di Ken Follet; il volume del ceo di Snam Marco Alverà sulla rivoluzione della propulsione a idrogeno; un libro su storie di sport. Per carità, la curiosità rimane una virtù fantastica. Ma qui si flirta con il disturbo dissociativo, più che con un sano interesse per il mondo librario. La strategia dell’intelligenza artificiale, qui, sembra più che altro un modo per “sparare nel mucchio”, alla cieca.

E sempre gli algoritmi hanno mostrato tutta la loro fallacia su Facebook e Instagram, associandosi alla parola censura in modo opposto e contrario. Il quadro “L’origine del mondo” di Gustave Courbet è un dipinto che mostra, in primo piano, una vulva. Ebbene: giudicatolo sconveniente, il social network fondato da Zuckerberg si è affrettato a oscurare la fotografia tutte le volte in cui è stata riprodotta. Ma, si dirà, quell’immagine è particolarmente esplicita, e potrebbe turbare i bambini (che pure sui social non dovrebbero esserci). Però come si può commentare l’oscurantismo mostrato verso i dipinti di Pompei o “L’angelo incarnato” di Leonardo? E Rubens? E Modigliani? Peccato che analoga severità non sia stata utilizzata per fermare il proliferare di fake news che, quelle sì, si sarebbero dovute arginare. D’altronde – e per certi versi per fortuna – il lavoro di “debunking” che gli umani quando vogliono riescono a fare egregiamente, quello no, non è cosa per intelligenze artificiali.