Ma un cinguettio per colpire nel segno... del brand

In principio era LinkedIn, fondato nel 2002 come “marketplace” per sviluppare contatti professionali e presto colonizzata anche da aziende e brand in cerca di visibilità. Poi venne Facebook, nel 2004, nato come social network e ormai vetrina anche per imprese di ogni dimensione. Ora è Twitter, lo speaker’s corner creato nel 2006, a essere preso d’assalto dal segmento corporate. Lo fanno i big come Tim, che proprio su Twitter ha avviato il suo sistema di assistenza clienti rapida, o come Samsung Italia, che ha sponsorizzato i contenuti video di Sky Sport sulla Champions League con video adv pre-roll dedicato al nuovo smartphone SamsungS20. Lo fanno anche piccole realtà, come la varesina Agricola, che grazie alla presenza - a pagamento, s’intende - su Twitter ha incrementato di 210 volte gli accessi al proprio sito web. Tra i due estremi, ci sta un po’ di tutto: la Nutella e la Juventus, Atac e Groupon, PosteMobile ed Einaudi. Tutti con il loro account, pronti a farsi notare da un pubblico che non vede l’ora di dire la sua in 280 caratteri, spazi compresi. Anche perché, diamocelo, costa molto, molto poco: non c’è un costo minimo o fisso per pianificare attività pubblicitarie su Twitter in quanto tutto si basa su un sistema di offerte e per molti dei prodotti il costo è legato alle voci fatturabili (costo per click, costo per installazione della app, etc). Il sistema è quello del “bidding”: una sorta di asta in cui si imposta il proprio prezzo massimo - in pratica quanto si può arrivare a spendere - e la piattaforma compara le offerte selezionando il prezzo più basso disponibile in quel momento. E anche la fatturazione dipende dalla modalità che si sta usando per misurare la propria campagna (costo per click, costo per installazione della app, etc). L’ultimo earning, quello del secondo trimestre 2020, parla di ricavi dovuti all’advertising per 562 milioni di euro, in calo - un po’ per il sistema di bidding, ma anche la pandemia pare ci abbia messo lo zampino - del 23%, a fronte di una platea che continua ad aumentare, ormai a quota 145 milioni di utenti attivi al giorno. In Italia, dove Twitter, secondo l’Osservatorio Agcom, è stata la seconda piattaforma di social networking a crescere di più (dopo TikTok), si tratta di 12,8 milioni di persone, un +25,2% rispetto al dato rilevato a dicembre 2019 e un +24,2% rispetto a marzo dell’anno scorso, quando Twitter totalizzava 10,3 milioni di audience per utenti unici in Italia. E allora, se raggiunge una platea tanto vasta costa poco così - una campagna si può pianificare anche con poche centinaia di euro - perché non provarci? «Ci sono numerose app e piattaforme che hanno un approccio “Guardami”, mentre Twitter è di tipo ‘Guarda questo», spiega a Economy Barry Collins, Head of Global Reseller di Twitter: «è questo che rende Twitter un social unico. Le persone su Twitter sono aperte alle novità e curiose, vogliono scoprire cose nuove, condividendo e discutendone con la community. Ed è proprio questo che li rende un target prezioso per gli inserzionisti».



Come distinguersi, con solo 280 caratteri a disposizione?

Su Twitter c’è veramente un grande potenziale per storytelling creativi, nonostante il limite di caratteri. Anzi, questa forma più breve aiuta ad essere chiari, concisi e ai tweet si possono sempre aggiungere foto, GIF e video. Le catene (i thread, ossia una serie di tweet di una sola persona connessi tra loro) consentono alle persone di condividere messaggi più lunghi e storie con più contenuto che si possono aggiornare nel tempo e condividere sulla piattaforma.

Non solo: per gli esperti di marketing, abbiamo qualche suggerimento per far emergere i tweet dei brand e catturare l’attenzione: fare copy corti, mantenere un tono informale, coinvolgere il proprio pubblico con domande e far call-to-action chiare. È anche molto importante monitorare i trend delle conversazioni e inserire al momento giusto gli hashtag più significativi. Ogni tipo di brand e azienda al mondo usa Twitter, sia in modo organico che con adv, per interagire con il suo pubblico più influente. Ogni settore ha il suo contenuto specifico, ma il nostro consiglio per i brand è quello di usare Twitter in due casi principali.



Ovvero, quali?

Il primo è quando si lancia qualcosa di nuovo, come un prodotto, una nuova funzione o una campagna, mentre il secondo è quando i brand vogliono connettersi con le notizie del momento, che sia il campionato di calcio o Sanremo. Twitter è ciò che accade e ciò di cui le persone parlano e quindi è anche la piattaforma migliore per gli inserzionisti che vogliono far parte delle conversazioni più attuali ed essere parte della cultura del momento.



Un caso di particolare efficacia?

Un esempio recente di una campagna adv significativa è quello di PlayStation. Quest’anno hanno fatto leva sull’incremento globale dell’89% su Twitter delle conversazioni sui videogiochi per creare interesse e far conoscere la console PlayStation 5. La campagna – con una branded emoji e con i nostri prodotti adv “takeover” che danno la proprietà esclusiva di slot adv premium – a giugno ha posizionato PlayStation come primo trend globale con oltre 1 milione di mention in soli due giorni e con un tasso di engagement 4 volte più alto rispetto al settore di riferimento.

E in Italia?

In Italia lavoriamo con aziende molto conosciute in diversi settori, come la moda, l’automotive, le telecomunicazioni e beni di largo consumo, soprattutto per lanciare una novità o perché vogliono entrare più a contatto con ciò che accade nel mondo. All’inizio di quest’anno, Prada ha lanciato su Twitter la sua collezione in occasione della Milano Fashion Week, creando quindi engagement e consapevolezza, prima, durante e dopo la sfilata. Per prima cosa, hanno chiesto ai follower di mettere Mi Piace al loro tweet per ricevere l’avviso dell’imminente sfilata, poi hanno trasmesso l’evento dal loro account (che ha raggiunto oltre 2 milioni di visualizzazioni) e dopo la sfilata hanno pubblicato video di adv per incrementare il traffico sul sito.



Qual è il target di riferimento?

Su Twitter c’è veramente ogni tipo di persona e formano community appassionate di qualsiasi argomento, dal calcio agli e-sport, dalla politica alla moda. Abbiamo notato però che c’è un elemento in comune tra queste persone: sono curiose e influenti con gli altri. Ad esempio, vanno su Twitter per capire cosa sta succedendo invece che per condividere foto di amici e famiglia. E questo vale anche in Italia: l’85% di chi usa Twitter in Italia vuole scoprire nuovi contenuti e il 74% chiede regolarmente consiglio agli amici e conoscenti per fare un acquisto (Kantar, 2017). È proprio per questo tipo di persone che gli inserzionisti su Twitter possono coinvolgere il loro pubblico di riferimento quando è più ricettivo e influente.



Come funzionano le campagne Twitter?

La maggior parte delle campagne adv su Twitter è rappresentata da tweet sponsorizzati che appaiono nelle timeline delle persone insieme ai contenuti organici. Ci sono numerose soluzioni per il tipo di formato, target e ottimizzazione che rispondono alle diverse esigenze della campagna e del budget. Ad esempio, se un’azienda volesse promuovere l’installazione di una app, Website e App Cards sono dei formati con contenuti media che indirizzano direttamente le persone al sito o alla app da mobile. Oppure, se l’obiettivo è farsi conoscere di più dai fan dello sport, si può scegliere il nostro prodotto Amplify grazie al quale si possono pubblicare video di adv prima del contenuto premium dei nostri partner, come l’Inter o la Roma. Twitter offre anche prodotti premium di “takeover”, come First View (esclusività dello spazio adv in alto per 24 ore) e i Promoted Trend (essere tra i primi nell’elenco dei trend su Twitter), che hanno un grande impatto. Lavoriamo sempre con i nostri partner e client per individuare la soluzione più adatta.

Quali consigli possiamo dare a un’azienda che decide di utilizzare Twitter come strumento di comunicazione e di marketing?

Qualsiasi tipo di azienda, grande o piccola che sia, può usare Twitter per contenuti organici o sponsorizzati. Twitter è un ottimo strumento per Pmi e grandi aziende per inserirsi nelle conversazioni relative al loro settore, per accrescere la conoscenza del brand e per entrare in contatto con potenziali nuovi clienti. È molto importante però creare in modo regolare contenuti che siano interessanti per il pubblico di riferimento e che siano coerenti con il brand. Non bisogna mai dimenticare di ascoltare la propria audience e adattare di conseguenza i contenuti; questo aiuterà a trovare nuovi follower e coinvolgerli in modo continuativo. È l’azienda che sceglie il prodotto adv più adatto con gli obiettivi. Inoltre, suggerisco di non avere un approccio “uno per tutti” per i contenuti. Il nostro ruolo è quello di lavorare con i brand per ottimizzare le risorse a disposizione.