Siamo ufficialmente tornati ai giorni in cui il Coronavirus è tornato prepotentemente a essere il convitato di pietra di qualsiasi discussione, ma la situazione è diversa. Per provare a tenere la barra dritta c’è chi ha cercato di dispensare Ottimismo (con la maiuscola): è la pagina Facebook Pillole di Ottimismo, che ogni sera prova a spiegare in maniera ragionata che cosa sta succedendo e a che punto è la notte, ricordando che le cure esistono e che il vaccino non è più il Graal che sembrava prima. Pillole di Ottimismo è un team di scienziati di diversa estrazione (medici, statistici, biologi) che dopo la pubblicazione del bollettino quotidiano prova a raccontare all’Italia che cosa sta succedendo.

«La situazione Coronavirus – ci spiega Paolo Spada, chirurgo vascolare dell’ospedale Humanitas di Milano, uno dei membri più attivi di Pillole di Ottimismo e responsabile dell’aggiornamento serale post-bollettino - è ben diversa da com’era tra febbraio e marzo. Non ci sono le condizioni perché si ripeta il collasso del sistema sanitario che ci fu allora». La liturgia laica che accompagna da febbraio gli italiani, in cui la conta dei nuovi contagi e degli ospedalizzati diventa un argomento di discussione più potente del calcio, ha ancora bisogno di essere indirizzata. «Siamo a un livello più avanzato rispetto a qualche mese fa – ci spiega Spada – per cui si iniziano a contestualizzare le informazioni. Il numero di positivi, non ha gran senso se non messo in relazione con i tamponi effettuati. Ora si inizia a farlo, ma si sbaglia quando si confrontano i dati giorno per giorno, servirebbe guardare la curva, come minimo, nei sette giorni per capirne la dinamica ».

La pagina Facebook di Pillole di Ottimismo ha saputo ritagliarsi uno spazio perché ha trovato un modo di spiegare non così polarizzato come avvenuto negli ultimi mesi. Che la comunicazione della pandemia sia stata drammaticamente sbagliata da tutti – media compresi – è palese. Le istituzioni hanno prima cercato di minimizzare, poi hanno scatenato il panico, quindi hanno continuato a prorogare lo stato di emergenza senza dare un orizzonte temporale per un ritorno alla normalità seppur con mascherina e distanziamento, e infine, quando si è ritornati a un passo dal burrone hanno cercato di dare la colpa agli italiani. I medici stessi si sono divisi tra catastrofisti e negazionisti, con gli ultimi che sono diventati preponderanti nel post-lockdown. Sul ruolo degli scienziati, però, Spada è decisamente assolutorio: «Si tende a esasperare posizioni che non sarebbero così estreme anche perché si tende a estrapolare parti di dichiarazioni, calcando su un punto più che su un altro. Noi di Pillole di Ottimismo, invece, cerchiamo di parlare in prima persona e lo facciamo sui social, senza alcun tipo di intermediazione. Questo è un grande vantaggio perché facendolo tutti i giorni possiamo evitare affermazioni lapidarie, ma piuttosto possiamo correggere la rotta gradualmente, come farebbe un navigante, evitando di incagliarsi nel catastrofismo o nell’ottimismo negazionista».

Il futuro rimane comunque un’incognita. Quando arriverà il vaccino? In questo caso Spada non può che indossare i panni del pompiere. «È legittimo – conclude – attendersi qualche buona notizia per la primavera 2021, quando dovremo avere una distribuzione corretta del vaccino o dei vaccini, visto che non è detto che sarà la prima generazione quella giusta. Nel frattempo però possiamo contare su tutto il resto. L’immaginario collettivo è ancora sotto shock per quello che si è passato tra febbraio e marzo. Questo non va minimizzato, anzi forse nella narrazione non tutti hanno compreso che catastrofe abbiamo vissuto dal punto di vista sanitario. Ma non dobbiamo nasconderci: oggi la situazione è più sotto controllo e non è in agenda una nuova valanga improvvisa e inaspettata. Il virus è noto e abbiamo farmaci che non avevamo prima, così come percorsi specifici e metodiche sconosciute a marzo».