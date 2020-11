Microsoft debole in Borsa, il Covid si fa sentire

Il debole andamento dei ricavi trimestrali ha mostrato che Microsoft non è così immune dal contesto economico creato dalla pandemia come molti investitori pensavano inizialmente.

I prezzi delle azioni sono in calo anche dopo che Microsoft ha registrato risultati migliori del previsto per il periodo di riferimento del primo trimestre, dimostrando che gli investitori sono concentrati sulle tendenze di fine anno come indicatore di performance più significativo.

La principale area di forza dell'azienda è rappresentata dalla piattaforma Azure e i risultati dell'ultimo periodo di riferimento indicano un eccellente potenziale di crescita fino al 2021.

Tuttavia, i ricavi delle ricerche rimangano un problema chiave per Microsoft, che probabilmente diventerà più evidente nei prossimi periodi di rendicontazione.

Per queste ragioni, Microsoft potrebbe vedere ulteriori cali se dovessimo incontrare un'impennata della volatilità nei principali benchmark azionari statunitensi, e gli investitori di reddito dovrebbero attendere punti di ingresso più favorevoli prima di costruire posizioni. L’azienda si sta muovendo verso il basso dall'inizio di settembre, e queste mosse al ribasso sono continuate anche dopo che la società ha pubblicato i risultati favorevoli degli utili per il primo trimestre del periodo di riferimento. Sul lato negativo, i dati di guida di Microsoft suggeriscono che gli investitori dovrebbero essere pronti ad affrontare una maggiore debolezza rispetto a quanto gli analisti si aspettavano inizialmente e pensiamo che questi fattori potrebbero esercitare un'ulteriore pressione al ribasso sul titolo. Se questa previsione di ribasso dovesse verificarsi, gli investitori dovrebbero considerare l'acquisto di Microsoft più vicino a 195 dollari per azione.

Entrando nello specifico, l'azienda vede le entrate del secondo trimestre fiscale rientrare in un intervallo di valori compresi tra i 39,5 e i 40,4 miliardi di dollari. Ipoteticamente, se dividiamo la differenza guardando queste proiezioni di intervallo, otteniamo circa 40 miliardi di dollari di ricavi potenziali per il secondo trimestre e questo indica un tasso di crescita di quasi il 9% su base annua per l'azienda. Tuttavia, questa cifra è ancora marginalmente inferiore alle precedenti aspettative del mercato (40,43 miliardi di dollari) e questo potrebbe dare agli investitori un argomento più ribassista per vendere il titolo nei casi in cui il mercato più ampio incontrasse una volatilità al ribasso.