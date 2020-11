Mantenere il senso dello scopo lavorando in remoto

Molti di noi lavorano da casa da marzo, senza fine. Amy Wrzesniewski, ricercatrice dell’Università di Yale, dice che lavorare a distanza può diminuire il nostro senso della comunità e della struttura - e offre suggerimenti per rimanere ancorati alla realtà. In che modo il lavoro a distanza influisce sulla capacità delle persone di trovare uno scopo e una soddisfazione nel loro lavoro?

Il lavoro a distanza è sia un'enorme comodità sia terribilmente dirompente, a volte per le stesse persone in momenti diversi. L'iniziale vertigine che molte persone hanno provato nel "recuperare" il ritardo sul lavoro a casa e nel non dover affrontare stancanti pendolarismi si è affievolita in un senso di mancanza di coloro con cui lavoriamo e che strutturano la nostra vita lavorativa. Per altri, questa volta è stata una sfida straordinaria che ha portato la casa e il lavoro in un conflitto diretto. Essere produttivi (e professionali) e gestire l'assistenza ai familiari a carico in tempo reale è stata la realtà per molti, poiché durante la pandemia hanno dovuto lavorare molto da casa. "Il luogo di lavoro stesso, dove spesso è più facile accedere alla concentrazione, all'interazione e al senso di essere pienamente parte di un collettivo, agisce come un importante input per il significato e lo scopo che le persone sperimentano nel lavoro".

Al di là delle sfide strutturali del lavoro a distanza, le difficoltà più esistenziali possono emergere quando si è separati dai colleghi. Per molte persone, l'esperienza del lavoro è definita dalla loro interdipendenza con gli altri e le relazioni che ne derivano sono importanti per il significato e lo scopo che trovano nel loro lavoro. Inoltre, il luogo di lavoro stesso, dove la concentrazione, l'interazione e la sensazione di essere pienamente parte di un collettivo è spesso più facile da raggiungere, agisce come un importante input per il significato e lo scopo che le persone sperimentano nel lavoro. Togliendo entrambi, non c'è da stupirsi che le persone possano lottare contro un senso di perdita di significato e di scopo mentre svolgono il loro lavoro da sole (o interagiscono solo virtualmente) e al di fuori dei loro spazi abituali. Lavorare a distanza permette anche di concentrarsi su ciò che è il contenuto del lavoro vero e proprio, ovvero i compiti, i progetti e i risultati che tutti noi gestiamo, ma senza il beneficio dei nostri colleghi, della routine o degli spazi di lavoro. Per alcuni (per esempio, molti programmatori), questo è un sogno, avere la possibilità di immergersi nel lavoro e di farlo senza gli orpelli del resto del lavoro. Ma per molti altri, questo mette sotto i riflettori il lavoro stesso, che può improvvisamente sembrare meno interessante, motivante, o significativo senza il resto delle interazioni e del contesto che hanno reso il lavoro attraente, o almeno appetibile.

Ma allora, quali misure possono adottare gli individui per aumentare il loro impegno nel lavoro in questa situazione? Innanzitutto bisogna capire cosa vi manca. Questo può variare, ma di solito si tratta di identificare le cose che vi aiuteranno a concentrarvi ed essere immersi nel lavoro e a gestire il vostro senso di connessione con gli altri e con il lavoro stesso. Insieme a Gianpiero Petriglieri (Insead) e Sue Ashford (Michigan), Amy Wrzesniewski ha studiato persone che lavorano da sole, completamente sole, senza alcun legame con un'organizzazione, colleghi o altro: “Abbiamo scoperto che le persone tendono a seguire uno schema simile, indipendentemente dalla loro occupazione, nel modo in cui riescono a mantenere il loro impegno e la loro connessione con il lavoro. In primo luogo, hanno creato una connessione con lo spazio in cui lavoravano, trovando o creando uno spazio in cui avrebbero svolto il loro lavoro. A volte si trattava di una biblioteca pubblica (purtroppo ora non è più possibile), altre volte di un ripostiglio in casa loro, o di un angolo nascosto che non doveva essere continuamente decostruito per i pasti o per altri usi. È interessante notare che questi spazi erano spesso piuttosto piccoli, qualcosa che i nostri partecipanti hanno descritto come un luogo che permetteva una reale concentrazione e concentrazione. In secondo luogo, hanno creato un collegamento con una routine che li ha aiutati a distinguere tra l'essere "non al lavoro" e l'essere "al lavoro" - anche se non si stavano spostando in un luogo diverso. Queste routine variavano dal fare una passeggiata in bicicletta alla bicicletta, fino ad andare semplicemente nello spazio in cui si svolgeva il loro lavoro. È probabile che la routine degli spostamenti quotidiani sia servita a molti che ora si trovano spinti in un lavoro remoto da casa - li ha aiutati a prepararsi ad entrare in una modalità e in un livello di concentrazione diversi, che possono andare persi quando non ci sono confini da attraversare. La creazione di routine permette alle persone di avere un modo per distinguere il lavoro dal non lavoro. In terzo luogo, i nostri partecipanti hanno creato dei legami con persone che li hanno aiutati a gestire le emozioni che inevitabilmente derivano dal lavorare completamente da soli. Non si trattava necessariamente di persone che facevano lo stesso tipo di lavoro, ma piuttosto di persone che potevano ricordare loro ciò che più apprezzavano del loro lavoro, o che ne erano capaci, o semplicemente che non erano sole. Quarto e ultimo, hanno forgiato connessioni con lo scopo del loro lavoro, trovando il modo di connettersi a ciò che è il loro lavoro che conta nel mondo, per loro e per gli altri. Questo si collega al punto precedente, che se questa connessione non è possibile, o si collega a un senso del lavoro stesso che non ha molto senso, questo può essere enormemente impegnativo per i lavoratori a distanza”.

“Cosa possono fare i manager per creare un'atmosfera in cui i lavoratori virtuali possano continuare a svilupparsi in assenza di incontri di persona, mentoring e interazioni sociali?

Il consiglio migliore è quello di prendersi il tempo necessario per controllare i vostri dipendenti. Anche un check in telefonico di 10 minuti (basta Zoom!) rinnova la connessione, sincronizza gli scambi di informazioni e diventa un ambiente in cui una domanda o una preoccupazione (o anche solo una piccola notizia personale) è più facilmente condivisa e discussa. La perdita più grande vissuta da molti che sono diventati dipendenti a distanza durante questo periodo è il senso di connessione e di cura che si crea più facilmente quando si passa più tempo insieme. Quando quel tempo è occupato da riunioni formali e programmate, in cui questo tipo di connessioni non può essere facilmente forgiato, c'è una perdita reale. Anche se ci vuole tempo e attenzione per i manager per far sì che queste conversazioni avvengano, sono importanti. Dicono ai vostri dipendenti che sono importanti, vi interessa come stanno andando, e vedete la relazione e il lavoro che fate insieme“.