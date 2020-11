Il vaccino curerà il Covid-19, non il male oscuro del petrolio

L'Agenzia Internazionale per l'Energia (Aie) sarà impazzita, ma è evidente che non pensa che il vaccino recentemente annunciato funzionerà sull'industria petrolifera: infatti ha tagliato le sue previsioni per la domanda globale di petrolio. E allora perché, dopo l’annuncio della Pfizer sull’imminente lancio del primo vaccino efficace contro il Covid, il prezzo del greggio ha iniziato a salire? Non per ragioni industriali, evidenemente, visto che l’Aie ha detto di non attendersi alcun aumento significativo della domanda fino alla fine del 2021.

Il rapporto dell'Aie, peraltro, è arrivato il giorno dopo che l'Opec - un'alleanza tra le più potenti nazioni produttrici di petrolio del mondo - ha abbassato le sue prospettive per il prossimo anno, anche dopo che il gruppo ha tagliato la produzione qualche mese fa nel tentativo di stabilizzare i prezzi. Ora si prevede che la produzione aumenterà gradualmente di nuovo, e si riunirà alla fine di questo mese per trovare il modo migliore per farlo.

Le grandi compagnie petrolifere non hanno solo una domanda inferiore da gestire: il piano energetico verde del presidente eletto degli Stati Uniti è anche una minaccia per il combustibile fossile. Ciononostante, la prospettiva della strategia climatica più progressista della storia del Paese non sembra aver turbato i big dell'industria, che pensano che i piani ambiziosi del nuovo arrivato saranno probabilmente attenuati - se non bloccati del tutto.

Nel frattempo, la mancanza di domanda non sta punendo solo l'industria petrolifera: il Regno Unito ha detto giovedì che la sua economia è ancora di quasi il 10% più piccola rispetto a prima della pandemia, anche se l'ultimo trimestre ha visto la più grande crescita del Paese. Per aggiungere un insulto al danno, la sua ripresa è alle spalle dei suoi compagni del G7, mentre nuove misure di blocco potrebbero spingere il Paese verso la recessione. Almeno la banca centrale britannica è stata preparata a questo: la scorsa settimana ha pompato più soldi nell'economia per evitare la caduta libera.