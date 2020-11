Goldman Sachs ottimista sul 2021, e punta sull’oro

Goldman prevede che la crescita globale si riprenderà seriamente l'anno prossimo, il che dovrebbe essere una buona notizia per gli investimenti sensibili all'attività economica: si pensi alle materie prime, agli investimenti nei mercati emergenti e ai titoli ciclici come quelli energetici, finanziari e di consumo.

Tuttavia, Goldman ha avvertito gli investitori di non farsi prendere troppo la mano solo perché Pfizer e BioNTech hanno annunciato un efficace vaccino contro il coronavirus. Più le azioni aumentano, dopo tutto, più gli investitori si affideranno alla crescita futura. E questo, dice Goldman, è un po’ rischioso: nuovi blocchi invernali potrebbero ancora danneggiare l'attività economica a breve termine, mentre le battute d'arresto dei vaccini e le mutazioni del virus potrebbero finire per ritardare la crescita - e mettere le scorte sensibili dal punto di vista economico in difficoltà.

Goldman non nutre grandi speranze per il dollaro americano o, nel breve termine, per gli investimenti europei bloccati. Al contrario, raccomanda di rivolgere la sua attenzione alla Cina, al Giappone e alla Corea, che si trovano tutti di fronte a prospettive di crescita più promettenti e a un rischio di pandemia più basso. La banca d'investimento si attiene anche alla raccomandazione di acquistare oro e argento, e di far salire il prezzo del petrolio del 50% entro la fine del 2021.

Goldman Sachs non ha ancora deciso su una delle rivalità preferite dagli investitori: i titoli di "valore" a basso costo contro quelli in rapida crescita. Sebbene la banca pensi che gli investitori siano più propensi ad abbandonare i titoli a crescita e ad orientarsi verso i titoli a valore se la crescita economica aumenta, non può dire con certezza che si giocherà in questo modo. Potrebbero esserci ancora più ordini a domicilio che andranno a beneficio delle aziende tecnologiche in rapida crescita, mentre l'esito delle elezioni negli Stati Uniti - che hanno visto il potere legislativo diviso tra due parti in competizione - potrebbe rovinare i tentativi di ridimensionare Big Tech.