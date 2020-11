Beyond Meat, l’hamburger senza carne cerca casa

Beyond Meat - l'azienda produttrice di carne a base di ingredienti vegetali - ha guadagnato meno del previsto nell’ultimo trimestre. Le vendite dei negozi di alimentari americani sono aumentate del 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, cioè molto meno della crescita quasi del 200% che l'azienda ha gestito nei primi sei mesi del 2020. Peggio ancora, le vendite del segmento food service - che comprende i ristoranti e i bar colpiti dalla pandemia - sono ancora in calo. Questo ha portato gli investitori a mettere al pascolo l'azienda: le sue azioni sono calate massicciamente, probabilmente perché le aziende alimentari, notoriamente stabili, non sono così attraenti quando non sono così stabili.

Però, attenzione: i menu a base di vegetali sono di gran moda in questi giorni: persino McDonald's ha appena annunciato il lancio di uno dei suoi. Nessuno sa chi sarà il suo fornitore, ma il gigante del cibo ha lavorato con Beyond Meat l'anno scorso per provare un hamburger senza carne. Beyond Meat, da parte sua, è stata piuttosto vaga sulla questione, ma se finirà per farcire i panini di McDonald's, l'affare potrebbe aiutare a far aumentare le vendite nel suo segmento del servizio di ristorazione pandemico. E almeno Pizza Hut non sta giocando: ha appena detto che aggiungerà sicuramente la salsiccia senza carne di Beyond Meat al suo menu.