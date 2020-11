Altro che Tesla, parla cinese Byd, re dell’auto elettrica

“Un'azienda come Byd arriva una volta ogni morte di papa, e le sue azioni nell’ultimo anno lo dimostrano: sono già aumentate del 398%”: lomdice Seeking Alpha, una newsletter americana solitamente prudentissima nel dare giudizi positivi a riguardo di un’azienda che è già di gran lunga leader in Cina nell’auto elettrica, anzi in tutta la mobilità elettrica, con la grande peculiarità di produrre in proprio e su brevetti – pare – efficientissimi anche la batterie. Ed è l’unica del nascente settore a saperlo fare.

Byd intanto guadagna, e molto. Nel terzo trimestre 2020 il suo utile netto è aumentato del 781% anno su anno e l'utile per azione del 3000 per cento. L’avvento di Biden alla Casa Bianca dovrebbe sdoganare i prodotti cinesi negli Usa. Ma per Byd la notizia migliore è l’ambizioso piano quinquennale della Cina, pubblicato la scorsa settimana, in cui la produzione interna di veicoli elettrici e la relativa tecnologia è al centro dei piani economici della Cina per i prossimi cinque ed anzi 15 anni. La Cina e l'Europa rappresentano collettivamente l'84% delle vendite globali di veicoli elettrici; ignoriamo per un momento gli Stati Uniti. Smettete di pensare a “Tesla Tesla Tesla Tesla”, che pure produce fantastiche auto elettriche, e spostiamo la vostra attenzione sulle aziende che producono veicoli elettrici per le masse nei grandi mercati dei veicoli elettrici.

Byd è l'unica azienda che produce veicoli elettrici di tutte le classi. Ha veicoli commerciali elettrici in dieci segmenti di mercato: autobus, pullman e taxi; veicoli per la logistica, le costruzioni e i servizi igienici; veicoli per il deposito, il porto, l'aeroporto e le operazioni minerarie. Questo in aggiunta alle sue 14 varianti di veicoli elettrici per il trasporto di passeggeri, cioè automobili e moto. Soprattutto Byd produce la batteria più economica del settore, e ha in programma di vendere la sua più recente invenzione, la batteria a lama, alle altre case automobilistiche.

Byd inoltre autoproduce anche gli Igbt che, dopo le batterie sono l’altra componente costoso e cruciale di un veicolo elettrico: sono transistor bipolari a gate isolato e sono considerati la unità centrale di un veicolo elettrico, in quanto commutano gli alimentatori per ridurre le perdite di potenza e migliorare l'affidabilità. Sono un incrocio tra i transistor bipolari e i Mosfet, che tipicamente le vecchie piattaforme come Tesla usano ancora. BYD Semiconductor è l'unica società cinese (non solo produttore di EV) che può produrre Igbt in modo indipendente, ed è posseduta al 72,3% dalla sua società madre, Byd Co. Ltd. Si prevede che BYD Semiconductor diventi pubblica, anche se non è stato fornito alcun calendario.

Collettivamente, i due componenti (il costo della batteria a livello di confezione) rappresentano, secondo il 38-42% del costo totale di produzione di un veicolo elettrico. Per l'ultimo modello di Byd, battezzato Han (prestazioni di una Tesla Modello S al prezzo di un Modello 3), il costo combinato di Igbt e batteria a livello di pacchetto è solo il 25,4% del costo totale di produzione, nonostante i margini lordi più ristretti dell'auto. Si tratta di una riduzione del 33% del costo della batteria e dei soli costi Igbt per la Byd rispetto al modello EV più venduto al mondo.