Hyundai i30 N: compatta, pepata e ora anche col cambio automatico

La Hyundai i30 N si aggiorna con un restyling estetico e tecnico. Disponibile sia 5 porte sia Fastback, la nuova i30 N si caratterizza per le nuove luci diurne a LED a forma di V, cerchi da 18” o da 19”, alette aerodinamiche laterali, un generoso spoiler posteriore, LED anche per il lato B e due grossi scarichi. All’interno, invece, c’è la pedaliera in alluminio, la possibilità di avere sedili super sportivi e, a livello di infotainment, si può optare per il nuovo sistema di navigazione con schermo da 10,25”.

Tornando alle prestazioni, il 2.0 turbo benzina, capace di esprimere una potenza compresa tra 250 e 280 CV in base alla versione, per la prima volta riceve sulla Performance il nuovo cambio automatico doppia frizione a bagno d’olio a otto rapporti (N DCT). Per i due motori, si parla di 353 Nm per il 250 CV e di 392 Nm per il 280 CV. Come la versione precedente, anche il nuovo modello è equipaggiato con numerosi sistemi per la guida ad alte prestazioni tra cui il Rev Matching, il Launch Control e la barra di irrigidimento posteriore.