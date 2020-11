Ford Puma ST: il crossover diventa sportivo

Dopo l’arrivo sul mercato della Ford Puma, l’Ovale Blu presenta la versione vitaminizzata “ST”, con il propulsore EcoBoost 1,5 litri da 200 CV e con una rigidità torsionale incrementata del 40% rispetto alla sorella minore Fiesta ST.

La Puma ST cambia veste, si presenta con un look più aggressivo dato dai cerchi da 19 pollici e da nuove tinte sportive, che valorizzano lo splitter anteriore, lo spoiler e il diffusore posteriore, mentre le prese d’aria sono progettate per offrire maggiore capacità di raffreddamento. A livello tecnico la ST propone il differenziale meccanico che lavora in sintonia con il Torque Vectoring elettronico. Cambiano anche sterzo, assetto e impianto frenante, oltre allo scarico che ora ha tonalità più sportive.

All’interno dell’abitacolo l’attenzione è catturata dai sedili Recaro con profili sagomati per una guida sportiva, e dagli svariati loghi ST che impreziosiscono l’ambiente. Rimane invariato il vano bagagli da 456 litri.