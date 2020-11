BMW M3 e M4: fino a 510 CV a scelta la trazione integrale

BMW presenta le nuove sportive M3 ed M4, disponibili anche in versione Competition. Esteticamente, il lato B, doppio terminale di scarico a parte, somiglia alla Serie 3, mentre davanti c’è il grande doppio rene che deriva dalla Serie 4. I fari full LED sono di serie, il tetto è in resina rinforzata con fibra di carbonio e la dotazione standard prevede cerchi in lega leggera M, da 18” sull’asse anteriore e da 19” sul posteriore. Gli interni delle M4 ed M3 propongono sedili M regolabili elettricamente di nuova concezione e i rivestimenti in pelle Merino, ma in opzione ci sono i nuovi sportivissimi sedili avvolgenti M Carbon.

Sotto il cofano di entrambe c’è il 6 cilindri in linea Twin Power Turbo da 480 CV, che sale a 510 CV nella Competition. A scelta anche il cambio, che può essere manuale o automatico Steptronic a 8 rapporti in base alla preferenza. L’altra novità è rappresentata dalla possibilità di montare la trazione integrale XDrive sulle versioni Competition, capace di ripartire anche tutta la coppia al posteriore.