Grande, pesante e con una batteria che serve quasi solo ad accendere il motore. Detta così sembra essere l’archetipo del male nel mondo delle auto. Invece, la Volkswagen Touareg è una gran macchina. Comoda, spaziosa, capace di portarvi dappertutto in strada e fuoristrada, con una autonomia tra un pieno e l‘altro di 900 chilometri. Non è un’auto adatta alle grandi città, per le dimensioni e le limitazioni del traffico, ma nel mondo dorato delle zero emissioni dimenticano spesso che tre quarti degli italiani non vivono in una metropoli, fanno tanti chilometri al giorno e hanno bisogno di trasportare spesso qualcosa di ingombrante. Oppure semplicemente abitano in un condominio, non hanno un garage e, a una distanza ragionevole, non trovano una colonnina di ricarica. Per questi “sfortunati” ci sono ancora a listino auto come Touareg, un grosso suv, che non ha nulla da invidiare a quelli delle auto dei marchi premium e li batte sul piano del rapporto prezzo/prestazioni.

Perché l’ammiraglia di Volkswagen (prezzo partire da 62.700 euro) ha davvero tutto: dal sistema di visione notturna Nightvision che riconosce persone e animali al buio grazie a una telecamera a infrarossi), al sistema di assistenza nella guida in colonna (fino a 60 chilometri all’ora l’auto sterza, mantiene la corsia, accelera e frena in modo parzialmente automatizzato), da un sistema di assistenza agli incroci che reagisce al traffico trasversale davanti alla vettura, alle quattro ruote sterzanti attive, al un nuovo sistema antirollio con barre stabilizzatrici a regolazione elettromeccanica, dai fari IQ.Light a led matrix (interattivi grazie ad anabbaglianti e abbaglianti regolati mediante un telecamera), all’ unhead-up display proiettato direttamente sul parabrezza. Una montagna di tecnologia che, collegata in rete tramite una nuova unità elettronica centralizzata, operano in background, senza che il guidatore lo percepisca.

Oltre alle versioni ibride la nuova Touareg è disponibile in Italia con due motorizzazioni v6 turbodiesel da 231 e 286 cavalli

La filosofia da cui è nata l’ammiraglia di Volkswagen è che nessuno debba adeguarsi alla vettura, ma sia quest’ultima a doverlo fare. Per questo offre possibilità di configurazione simili a quelle di uno smartphone per ottenere una vettura il più possibile su misura. I sistemi e programmi, collegati in rete, sono, poi, gestiti tramite il volante multifunzione e la strumentazione digitale dell’Innovision Cockpit, formato dall’Active Info Display da 12,3 pollici e dal sistema di infotainment Discover Premium con touchscreen da 15 pollici, che insieme danno vita a un’unità digitale di comando, informazione, comunicazione ed entertainment sempre connessa. L’Innovision Cockpit rinuncia in misura quasi totale ai classici tasti, manopole e interruttori, ma li mantiene là dove hanno più senso, per esempio nella regolazione del volume.

Rispetto al modello precedente, la terza generazione della Touareg è diventata più larga e lunga, ha un bagagliaio più grande e maggiore spazio all’interno, ma pesa oltre cento chili in meno grazie a una carrozzeria realizzata in un mix di alluminio (48%) e acciai high-tech (52%). La nuova Touareg, oltre alle versioni ibride, è disponibile sul mercato italiano con due motorizzazioni V6 Turbodiesel, entrambe Euro 6 AG e concepite per consentire un peso rimorchiabile massimo di 3,5 tonnellate, da 231 e 286 cavalli Quest’ultima versione si distingue per le prestazioni su strada e i consumi contenuti: la Touareg V6 Tdi Scr 4Motion (peso: 2.070 chili) così motorizzata, infatti, accelera da 0 a 100 chilometri all’ora in 6,1 secondi, raggiunge una velocità massima di 235 chilometri all’ora. Il consumo medio nel ciclo Nedc di 6,9 litri per cento chilometri, per 182 grammi al chilometro di CO2.

Anche con la terza generazione, la Touareg è dotata di serie di trazione integrale permanente che è abbinata a un cambio automatico a otto rapporti anch’esso di serie. Per ripartire la coppia fra asse anteriore e asse posteriore c’è un differenziale centrale autobloccante con ripartizione della coppia asimmetrica e dinamica. La forza motrice può essere trasmessa all’asse anteriore fino a un massimo del 70% e all’asse posteriore fino a un massimo dell’80%.

La trazione integrale dispone di una selezione del profilo di guida controllato da un comando sulla consolle centrale con il quale il guidatore può attivare quattro modalità principali e differenti menu pop-up. Ruotando l’interruttore verso sinistra, si accede ai profili stradali. Ruotando l’interruttore verso destra, si attivano i profili fuoristrada Offroad per adeguare i principali sistemi di assistenza alla situazione di marcia. I profili di guida disponibili a richiesta vengono offerti in abbinamento al pacchetto Offroad. Quest’ultimo optional comprende, tra l’altro, due occhioni di traino, un serbatoio carburante maggiorato da 75 a 90 litri, un sistema di protezione del sottoscocca con mascherina di protezione radiatore, una protezione anti-incastro rinforzata, un elemento di protezione per la batteria 12 V, un rivestimento aerodinamico del sottoscocca particolarmente robusto, protezione del serbatoio e una protezione anti-ghiaia.

Optional anche le sospensioni pneumatiche 4-Corner di nuova generazione che perfezionano non solo il comfort, ma anche l’aerodinamica e la marcia su fondi molto dissestati. Il nuovo sistema veloce e silenzioso è insensibile alle variazioni della temperatura e della pressione atmosferica (per esempio in zone montuose). Di base, le sospensioni pneumatiche offrono le modalità Normal o Comfort. Sono però disponibili anche un livello per fuoristrada, più elevato di 25 mm, e un livello per fuoristrada eccezionale che solleva la vettura complessivamente di 70 mm. A velocità superiore ai 120 chilometri all’ora, le sospensioni pneumatiche abbassano automaticamente l’assetto di 15-25 mm per ridurre la resistenza aerodinamica e migliorare il comportamento di marcia. Inoltre, è disponibile un “livello di carico” (abbassamento di 50 mm), che facilita le operazioni di carico e scarico del bagagliaio a vettura ferma.

In funzione delle sospensioni si modificano anche i parametri off-road. I valori di pendenza superabile massima (60%) e inclinazione traversale (35 gradi) si mantengono identici indipendentemente dal fatto che la vettura sia dotata di sospensioni in acciaio o sospensioni pneumatiche. Con le sospensioni pneumatiche gli angoli di attacco e uscita aumentano invece da 25 a 31 gradi. Cresce anche l’angolo di rampa, da 18,5 o fino a 25 gradi. Aumenta anche la profondità di guado massima: da 490 a 570 mm.