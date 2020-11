Quella transizione che ci porta nel futuro

Le onde del mare trasformate in energia elettrica, la cattura e stoccaggio della CO2, i biocarburanti, i feedstock alternativi… benvenuti nel futuro. Quello che la nuova Eni sta ridisegnando, creando valore nella transizione energetica. «Un passo fondamentale», come lo ha definito l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, presentando il piano strategico di lungo termine al 2050: «Abbiamo disegnato l’evoluzione di Eni nei prossimi 30 anni coniugando gli obiettivi di continuo sviluppo in un mercato dell’energia in forte evoluzione con una significativa riduzione dell’impronta carbonica del portafoglio. Un connubio giudicato da molti quasi impossibile, cui diamo, per primi nell’industria, un contenuto di business facendo leva sulla qualità dei nostri asset, delle nostre tecnologie e delle nostre competenze».

Gli obiettivi del piano strategico vedono quindi la produzione di energia elettrica da gas – che al 2050% costituirà circa l’85% della produzione totale - associata a di conservazione delle foreste e di cattura e stoccaggio della CO2 per più di 40 milioni di tonnellate l’anno, per integrare al meglio la fornitura da rinnovabili, in forte crescita a oltre 55GW al 2050. Quanto alla raffinazione, ci sarà la graduale conversione dei siti italiani ricorrendo a nuove tecnologie per la produzione di prodotti decarbonizzati da riciclo di materiali di scarto, con l’incremento della capacità della raffinazione “bio” a 5 milioni di tonnellate, palm oil free a partire dal 2023, ben sette anni prima del limite previsto dalla regolamentazione europea. Il comparto chimico vedrà la conversione progressiva dei siti esistenti ricorrendo a tecnologie per produzioni più specializzate, da materie prime rinnovabili e da riciclo delle plastiche e, quanto all’impronta carbonica, il target fisso di riduzione al 2050 delle emissioni assolute dell’80%, ben oltre la soglia del 70% indicata dalla Iea nel Sustainable Development Scenario (SDS, che traccia le riduzioni delle emissioni compatibili con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi) e dell’intensità emissiva del 55%. A proposito: Eni non solo ha confermato, ma ha ulteriormente esteso i propri obiettivi intermedi di decarbonizzazione, fissato al 2030 il net-zero carbon footprint per le emissioni scope 1 e 2 - emissioni dirette, da generazione di energia elettrica, ndr - delle attività upstream e al 2040 quello per le emissioni scope 1 e 2 di tutte le attività della compagnia. «I principi che ci guideranno in questo viaggio restano immutati», ha sottolineato Descalzi presentando gli obiettivi di Eni: «la promozione di tutti gli UN SDGs è un elemento fondante della nostra “mission”, così come il mantenimento di una solida posizione patrimoniale, che resta alla base delle nostre scelte. L’Eni del futuro sarà quindi ancor più sostenibile. Abbiamo disegnato una strategia che coniuga la sostenibilità economica con quella ambientale e l’abbiamo declinata progettando azioni che abbiamo già dimostrato di saper realizzare. Ciò consentirà a Eni di essere un leader nel mercato a cui fornirà prodotti fortemente decarbonizzati contribuendo attivamente al processo di transizione energetica».

Non stupisce, dunque, trovare Eni a Ecomondo 2020 a raccontare il viaggio verso un futuro low carbon, con il suo “Energy Bright Hub”, un “non volume” architettonico realizzato completamente in vetro opalescente e in grado di emettere pulsazioni luminose policromatiche, evocative di una nuova energia sempre più low carbon. L’installazione è situata all’esterno dei padiglioni, sulla piscina, così da potersi frapporre tra gli elementi acqua e cielo, con i quali, attraverso le proprie caratteristiche, riesce a stabilire una “connessione armonica”, quasi simbiotica e sostenibile. Con quest’ultima metafora, Eni evoca l’imponente processo di trasformazione energetica, con il quale punta, da qui ai prossimi trent’anni, a diventare leader nella produzione e vendita di prodotti decarbonizzati.



Non solo decarbonizzazione

A parlare, da profani di cattura e stoccaggio della CO2, si rischia di suscitare sorpresa. Eppure, il processo di cattura e stoccaggio della CO2 (tecnicamente si chiama Carbon capture and storage, in sigla Ccs e insieme alla Ccu, vale a dire carbon capture and utilisation, concorre a formare l’insieme di tecnologie identificate con l’acronimo Ccus, Carbon capture, utilisation and storage) di fatto sfrutta l’esperienza acquisita con le attività di stoccaggio del gas naturale iniziate nel 1915, quando in Canada venne realizzato il primo impianto sotterraneo di stoccaggio del gas naturale. Ebbene: Eni è stata un precursore nel campo dello stoccaggio del gas con l’avvio, nell’ormai lontano 1964, del primo campo di stoccaggio a Cortemaggiore, in Emilia, tutt’ora in esercizio. Una tecnologia che si è sviluppata sino a diventare un processo industriale utilizzato in tutto il mondo.

Il processo di cattura e stoccaggio della CO2 è quindi una tecnologia matura e consolidata indispensabile per contrastare il cambiamento climatico, e per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi del 2015 come illustrato anche dal recente rapporto della Agenzia Internazionale dell’Energia (Iea) che prevede che la Ccs dovrà contribuire per circa il 10% alla necessaria riduzione delle emissioni entro il 2050. È considerata inoltre l’unica opzione praticabile e tecnicamente matura in grado di decarbonizzare il settore industriale, responsabile di un quarto delle emissioni globali di CO2, associate in particolare ai comparti più “energivori”, quali la produzione di cemento e acciaio, l’industria della carta, la raffinazione: la Ccs si è anche rivelata economicamente conveniente rispetto ad altre tecnologie di mitigazione.

Un grande progetto di cattura e stoccaggio è in fase di preparazione a Ravenna: l’avvio è previsto entro il 2021, a valle dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, e la sua prima fase prevede la cattura e lo stoccaggio di parte delle emissioni provenienti dalle centrali a gas di Casal Borsetti e degli impianti Versalis, società chimica di Eni. Il sito ravennate presenta tutte le caratteristiche (taglia degli impianti, vicinanza alle fonti emissive, riutilizzo di facilities esistenti) per essere realizzato a costi competitivi e in tempi rapidi. Il grande potenziale di stoccaggio potrebbe consentire a Ravenna di diventare il polo di riferimento non solo per l’Italia ma anche per i Paesi del Mediterraneo. E le ipotesi di sviluppo del progetto includono, oltre alla cattura e allo stoccaggio della CO2, anche la produzione e l’utilizzo di idrogeno blu, oltre all’eventuale distribuzione ad utenze industriali e domestiche e per la mobilità sostenibile.

Proprio Versalis fa dell’economia circolare un caposaldo del proprio business: in particolare, porta avanti tre pilastri strategici, che sono fondati sull’innovazione e includono il riciclo dei polimeri tramite lo sviluppo di tecnologie innovative, l’eco-design per massimizzare l’efficienza delle risorse in tutte le fasi del ciclo di vita e la riciclabilità dei prodotti e i feedstock alternativi quali, tra gli altri, le materie prime da fonti rinnovabili. Riguardo al riciclo dei polimeri, soprattutto, Versalis è costantemente impegnata nello sviluppo di nuove tecnologie attraverso una serie di progetti, sia di riciclo molecolare che fisico: Hoop, per esempio, è un processo virtuoso di riciclo della plastica teoricamente infinito, che permette di ottenere nuovi polimeri vergini idonei a ogni applicazione e con caratteristiche identiche a quelli che provengono da fonti fossili.

Versalis realizzerà un primo impianto da 6 mila tonnellate anno a Mantova, con l’obiettivo di un successivo e progressivo passaggio di scala iniziando dai propri siti produttivi nazionali. Sempre a Mantova Versalis produce polistirene espandibile (Eps) contenente materia prima da riciclo fornita dal circuito della raccolta differenziata domestica italiana, che comprende bicchieri, vassoi e coppette yogurt in polistirene. Il prodotto finito può essere trasformato nelle stesse applicazioni del prodotto vergine: pannelli isolanti per il risparmio energetico in edilizia o packaging protettivo di elettrodomestici e mobili. Nel campo della produzione da fonti rinnovabili, dall’inizio dell’emergenza sanitaria Versalis ha messo a disposizione la propria competenza e i propri impianti produttivi a Crescentino, nel vercellese, per produrre una gamma di disinfettanti, denominata Invix, utilizzando come principio attivo l’etanolo da materie prime vegetali.

A questo scopo, è stata adattata una linea di produzione dello stabilimento dedicandola a questa importante produzione: il disinfettante, sviluppato su formulazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e autorizzato dal Ministero della Salute italiano, è un presidio medico chirurgico.



Il futuro è circolare

Trasformare raffinerie ormai tecnologicamente obsolete in bioraffinerie e identificare soluzioni innovative per la produzione di biocarburanti per rendere il sistema economico più efficiente, minimizzando al contempo l’uso di risorse e di energia e tutelando l’occupazione e le competenze: Eni è stata un precursore nello sviluppo di soluzioni per l’economia circolare e già esercita una forte leadership, grazie alla presenza di asset distribuiti su tutto il territorio, competenze interne specifiche, tecnologie proprietarie innovative e integrazione lungo tutta la filiera. La bioraffineria di Venezia, a Porto Marghera, rappresenta il primo esempio al mondo di conversione di una raffineria di petrolio in bioraffineria, grazie a una tecnologia proprietaria Eni. Produce biocarburanti dal maggio 2014, utilizzando quote sempre maggiori di oli alimentari esausti, grassi animali e altre materie prime di scarto in sostituzione degli oli vegetali certificati per la sostenibilità. Assieme all’asset di Gela, tra i più innovativi d’Europa con una capacità di lavorazione fino a 750.000 tonnellate annue, le due bioraffinerie consentiranno a partire dal 2021 di superare la quota di un milione di tonnellate di HVO (olio vegetale idrogenato) che, addizionato al gasolio, dà vita al carburante premium Eni Diesel+. Ma non si ferma qui: riguardo al settore di ricerca e sviluppo, Eni è particolarmente impegnata e attiva nei progetti di economia circolare finalizzati alla valorizzazione delle biomasse, degli scarti e dei rifiuti, da utilizzare come nuovi feedstock (le materie prime) per la produzione di biocarburanti in sostituzione degli oli di origine vegetale. Già oggi, infatti, circa il 50% degli Uco (oli alimentari esasuti, Used Cooking Oils) disponibili in Italia viene trattato nella bioraffineria Eni di Venezia e a breve anche in quella di Gela, grazie anche alle partnership e agli accordi siglati con diverse aziende multiutility incaricate della raccolta e trattamento dei rifiuti. Ha anche avviato la raccolta degli oli di cucina presso le proprie sedi, per facilitare il conferimento – e il coinvolgimento - dei dipendenti e annunciato di non utilizzare olio di palma dal 2023, con sette anni di anticipo rispetto alla normativa europea.

PIU' VALORE AGLI EDIFICI

In Italia ci sono più di 1,2 milioni di condomini, e di questi oltre il 70% ha più di 50 anni, ovvero è stato costruito antecedentemente alla prima legge sull’efficienza energetica: proprio a questi condomini Eni gas e luce offre un servizio innovativo che si chiama CappottoMio, grazie al quale si ha la possibilità di consumare dal 30 al 50% di energia in meno, aumentando così il valore patrimoniale degli immobili.

Progettato da Eni gas e luce assieme ai partner specialistici della propria rete di servizi energetici, “CappottoMio” ben si coniuga con uno dei capisaldi della mission dell’azienda, che da semplice fornitore di gas ed elettricità si pone l’obiettivo di diventare sempre di più un consulente del cliente accompagnandolo a un utilizzo più razionale ed efficiente dell’energia. Infatti, frutto della collaborazione tra le diverse professionalità della Società e dei partner, non si limita all’isolamento termico degli edifici per ridurne le dispersioni termiche, ma si estende all’adeguamento energetico delle centrali termiche condominiali e la messa in sicurezza sismica degli edifici, con la possibilità di usufruire anche in questo caso di tutti i vantaggi fiscali previsti dall’ecobonus: è realizzato in conformità con la normativa in materia di ecobonus (detrazioni fiscali fino all’110% dell’importo dei lavori) e sismabonus (fino all’110%) con la possibilità di cedere a terzi il credito fiscale.

Il condominio che intende installare CappottoMio potrà inoltre cedere al partner operativo di Eni gas e luce tutte le detrazioni fiscali ottenibili secondo quanto stabilito dalla legge e corrispondere, anche in forma rateizzata, solo l’importo rimanente a saldo della spesa totale. Il condominio potrà ottenere il finanziamento a tasso fisso di tale importo residuo fino ad una durata massima di 10 anni al fine di consentire con i risparmi ottenuti la copertura dei costi.



Eni Rewind, riavvolgere il nastro

Già il nome sintetizza efficacemente il purpose: Eni Rewind è il global contractor ambientale di Eni per tutto il business sia italiano che estero. Con la progressiva crescita del proprio ruolo da global contractor di Eni per le attività ambientali a società operante su incarico di società terze, Eni Rewind intende valorizzare sul mercato le competenze maturate e le tecnologie validate attraverso la realizzazione di progetti complessi e diversificati, in linea con la propria mission di sviluppo sostenibile dei territori.

Rewind richiama il nastro delle vecchie musicassette da riavvolgere per ricominciare l’ascolto da capo. A ricominciare, però, è l’ambiente: Rewind sta, infatti, per Remediation and Waste Into Development e la mission dell’azienda è quella di valorizzare le risorse (suoli, acque, rifiuti) e vedere la bonifica non solo come valore aggiunto, ma anche come opportunità per il Sistema Paese e per i territori, applicando i criteri di sostenibilità. Un risanamento, dunque, non fine a se stesso, ma visto e progettato come strumento di riqualificazione e di sviluppo. Proprietaria di circa 3.800 ettari di aree in Italia, di cui circa il 65% ricadenti in siti di interesse Nazionale, Eni ha speso dal 2003 a oggi oltre 3 miliardi di euro in interventi ambientali. Eni Rewind opera in linea con i principi dell’economia circolare per valorizzare i terreni, le acque e i rifiuti, industriali o derivanti da attività di bonifica, attraverso progetti di risanamento e di recupero sostenibili. Un esempio concreto di applicazione dei principi di economia circolare è il progetto Waste to Fuel (W2F) basato sulla tecnologia proprietaria Eni consente di trasformare la Forsu (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano) in bio olio (fino al 16% della carica in ingresso) con recupero dell’acqua contenuta nel rifiuto umido (tra il 60 e 80%). Eni Rewind ha sviluppato un impianto pilota a Gela, avviato nel 2018, e sta progettando il primo impianto di taglia industriale a Porto Marghera, in un’area dismessa del petrolchimico. Il bio olio prodotto dagli impianti Waste to Fuel può essere destinato al trasporto marittimo, visto il basso contenuto di zolfo, o contribuire a produrre biocarburanti avanzati, mentre l’acqua recuperata può essere destinata a usi industriali. Ulteriore esempio è rappresentato dalla tecnologia Blue Water, sviluppata da Eni Rewind e finalizzata al trattamento e al recupero delle acque associate alle attività estrattive. Tramite l’impiego di questa tecnologia è possibile rigenerare l’acqua estratta con la produzione del greggio. Nello specifico, il sistema, come avviene nei tradizionali impianti di depurazione delle acque reflue urbane e industriali, tratta l’acqua per restituirla al corpo idrico superficiale o, previo ulteriore trattamento, destinarla a uso industriale. Nel contempo, l’impianto Blue Water permetterà di ridurre lo smaltimento dei residui in uscita (soluzioni saline e fanghi) e minimizzare il prelievo di acqua in natura.

L'ENERGIA ARRIVA DAL MARE

Le onde marine sono la più grande fonte rinnovabile inutilizzata al mondo: distribuita uniformemente in tutto il pianeta, con densità energetica estremamente elevata, alta prevedibilità e bassa variabilità. Il moto ondoso ha una densità energetica media stimata fino a ≈3 kW/m2, cinque volte maggiore del vento e fino 10-20 volte maggiore del Sole. Dalla ricerca congiunta tra il Politecnico di Torino ed Eni per l’innovazione nel settore delle energie rinnovabili è nato il progetto Iswec, Inertial Sea Wave Energy Converter: si tratta di un convertitore flottante per mare aperto, in grado di convertire il movimento delle onde in energia elettrica, attraverso l’effetto di un giroscopio presente all’interno del natante. Il funzionamento è complesso ma efficace: le onde inducono sullo scafo un movimento di beccheggio, che successivamente è trasmesso a un volano inserito in un sistema giroscopico. Il movimento e la velocità di rotazione dell’albero di trasmissione vengono quindi in corrente elettrica. È un innovativo sistema in grado di adattarsi alle differenti condizioni del mare, così da garantire un’elevata continuità nella produzione energetica: questo perché c’è la possibilità di controllare la velocità di rotazione del volano, in modo da poter aumentare la produttività del dispositivo. Inoltre, le sue caratteristiche di adattabilità e flessibilità, l’elevato potenziale di sviluppo, la costruibilità e la facilità di installazione-gestione lo rendono un meccanismo utilissimo e dal ridotto impatto paesaggistico: misura solo 1,5 m di altezza dalla superficie del mare, con una grande differenza rispetto a eolico e solare, che impattano in termini di altezza il primo e di superficie il secondo.

Sono numerosi i campi di applicazione di Iswec, soprattutto nello sviluppo di parchi marini per produzione di energia rinnovabile destinata, per esempio, alle isole minori o artificiali non collegate alla rete elettrica nazionale: oppure ancora l’alimentazione di piattaforme offshore e di piattaforme riconvertibili a multiuso (es. per l’itticoltura). La prima applicazione su scala pilota è avvenuta nell’offshore di Ravenna nel 2018. Adesso è in corso la progettazione per una prima installazione industriale di Iswec presso la piattaforma Eni Prezioso nel Canale di Sicilia.