Addio alle nozze sontuose, sfarzosi ricevimenti per duecento o trecento invitati divisi addirittura in molteplici giorni di festeggiamenti. Le norme varate dal governo Conte stringono ospiti e scenografia, riducendo i matrimoni a momenti “selettivi” di feste. E a questo proposito cambiano anche gli specialisti delle nozze più giuste. A parte Enzo Miccio che organizzava nozze fiabesche ma troppo in grande, sulla rampa di lancio c’è una milanese chic del calibro di Giorgia Fantin Borghi. Lei si definisce “Apparecchiatrice seriale di tavole”. Esperta di galateo del matrimonio e di storia della tavola, definita dalla rivista Elle Spose “una delle 5 top organizzatrici di matrimoni” è stata inserita da Zankyou-Italia nel novero dei “10 migliori wedding planner di Milano”. Giorgia è la sola wedding planner italiana in nomination per il titolo di Best World’s Wedding Planner per il contest Elle International Bridal Awards ed è stata anche insignita del premio “Eccellenza Italiana” nell’ultima edizione dell’Italian Wedding Awards. Oltre ad essere autrice dei libri “Matrimonio da Sogno” e “Donne con un Diavolo per Capello”, di Valentina Edizioni – Brioschi Editore.

Ma chi è davvero Giorgia? Nata a Padova il 1 settembre del 1972 si trasferisce a Milano alla fine degli anni ‘80. Mentre frequenta la facoltà di Filosofia, inizia la sua esperienza professionale nel marketing. Nel 1996 approda a Merrill Lynch dove, nel 2000, diventa Marketing & Events Coordinator. Nel contempo matura la sua esperienza nel protocollo nazionale e internazionale affiancando l’ex ambasciatore americano, allora Presidente della Società. Dopo la nascita del primo figlio, nel 2004 Giorgia Fantin Borghi lascia l’azienda e crea la sua agenzia, che diventa, in breve tempo, un riferimento per aziende nazionali e internazionali appartenenti ai settori dell’alta finanza, del lusso e dell’executive automotive. Nel 2008 nasce anche una divisione specializzata in eventi privati, in particolare matrimoni e ricevimenti di grande ricercatezza. Dal 2014 viene annoverata tra i soci Ancep Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici.

Attualmente Giorgia si occupa del design, dell’organizzazione e della produzione di matrimoni ed eventi esclusivi e sofisticati nonché di workshop tematici legati al galateo del matrimonio e alla tavola anche in collaborazione con alcuni dei migliori chef italiani tra i quali Enrico Bartolini, Enrico Cerea, Carlo Cracco, Sergio Mei, Tommaso Arrigoni. Collabora come Table Stylist creando tavole sempre diverse e innovative per aziende e testate del panorama nazionale. Tra le tante troviamo: Richard Ginori, Sambonet, Rosenthal, Kering, Limonta Wall Covering, Dalani, Star, Wedgwood, Whirlphool e San Carlo, mentre per la stampa: La Repubblica, Donna Moderna, Elle e molte altre.

Nel gennaio 2017 è stata protagonista, con autorevoli nomi nel mondo del design italiano, di un evento speciale dedicato alla tavola in uno degli show-room di Soho più rinomati di New York. E che sono le donne a giocare un ruolo da protagoniste nell’economia del post covid soprattutto nel segmento food and banqueting lo dimostra una seconda storia di successo. Quella di Maria Rosito sposata con lo chef stellato Niko Sinisgalli. È Maria ex modella per le grandi griffe fra Milano e New York ad avere lanciato il Tazio ristorante del marito a Roma nella versione post covid. Sipario alle 24 ma con l’obbligo del distanziamento che fine avrebbero fatto i ricevimenti senza l’intuito di Maria?