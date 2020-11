È UNA DELLE MULTINAZIONALI DELLA NUTRIZIONE PIÙ SOLIDE AL MONDO, E DA QUEST’ANNO LE TRE AZIENDE ITALIANE DEL GRUPPO (DANONE, MELLIN E NUTRICIA) SONO ANCHE AZIENDE CERTIFICATE B-CORP: OLTRE A PERSEGUIRE IL PROFITTO, PORTANO AVANTI ANCHE OBIETTIVI DI BENEFICIO COMUNE. Sono passati più di 100 anni da quando Danone, nata nel 1919 in Francia dell’intuizione di Isaac Carasso di creare yogurt –fino ad allora venduti solo in farmacia- più buoni e appetibili rendendoli un prodotto di massa, ha iniziato a riscrivere il modo di fare impresa perseguendo obiettivi sociali ed ecosostenibili. Adesso, arriva anche l’autorevole bollino della certificazione, conferito dal Business Impact Assessment, del quale abbiamo parlato con Fabrizio Gavelli (nella foto in alto), ceo di Danone Specialized Nutrition South Europe e amministratore delegato di Mellin e Nutricia.



Danone viveva già in un’ottica lavorativa B Corp, ancor prima che esistesse la certificazione. Come mai dunque avete intrapreso questo percorso?

Danone ha fatto della conciliazione tra economia, etica e sostenibilità il motore trainante dell’operato aziendale sin dalla sua fondazione. La certificazione B Corp delle nostre tre aziende in Italia - Danone, Mellin e Nutricia - rappresenta il riconoscimento della visione “One Planet. One Health” con cui ci impegniamo da sempre a prenderci cura della salute, dell’ambiente e delle persone.

Ritenete possa conferire un valore aggiunto all’azienda?

Siamo certi che la certificazione B Corp potrà apportare indubbi benefici sulla nostra organizzazione, sulle nostre persone e sul nostro rapporto con il mondo esterno, ma siamo ancora più convinti – in quanto primo grande gruppo della nutrizione ad aver ottenuto questo riconoscimento – di poter rappresentare un esempio per altre realtà industriali che vogliono intraprendere una svolta significativa orientandosi verso un modello economico-sociale rigenerativo, più inclusivo, sostenibile e solidale.

Specialmente in un momento di grande transizione, come quello che stiamo vivendo da quando è scoppiata la pandemia.

Sono sotto gli occhi di tutti i cambiamenti economici, sociali e ambientali che interessano la società attuale e che ci invitano a ripensare il modo di vivere, produrre e svilupparsi. Credo che il primo passo verso questo cambiamento spetti alle aziende, proprio perché il loro operato può avere un impatto importante sulla vita delle persone e sull’ambiente.

Come funziona il processo di certificazione? Quali passaggi avete dovuto compiere, e cosa avete dovuto cambiare?

Le B Corp sono aziende che usano il business come forza positiva; per diventare B Corp è necessario essere certificati attraverso il Business Impact Assessment, una valutazione rigorosa e indipendente che valuta e certifica l’impegno nei confronti dell’ambiente, dei clienti, dei dipendenti e delle comunità. L’essenza valoriale è che un’azienda B Corp si pone lo scopo di lasciare un mondo migliore di quello che ha trovato. Per questo la certificazione misura a 360 gradi l’impatto del proprio business affinché anche l’ambiente e la società, in ogni loro accezione, ne possano beneficiare. Non dimentichiamo poi che le nostre aziende hanno adottato lo statuto di Società Benefit, una nuova forma giuridica di impresa introdotta dal 1° gennaio 2016 in Italia, primo paese in Europa: le società benefit, insieme agli obiettivi di business, perseguono obiettivi di beneficio comune che vengono inseriti nello statuto e che ogni anno generano una relazione d’impatto da accludere al bilancio della società.

Dopo la certificazione, cosa cambia nel percorso di Danone?

Nel suo memorabile discorso del 1972, Antoine Riboud, padre fondatore di Danone disse che “Le frontiere dell’azienda non si fermano ai cancelli delle fabbriche”. Le sue parole ci guidano da allora e la nostra vision One Planet. One Health si riconferma come la nostra stella polare: la certificazione B Corp oggi rende il nostro impegno forte, tangibile e misurabile. Con la consapevolezza che la salute del pianeta e delle persone siano fortemente interdipendenti, continuiamo a studiare e ad implementare soluzioni che rigenerano l’ambiente promuovendo l’utilizzo responsabile delle risorse. Da anni siamo in prima linea per la riduzione degli sprechi alimentari, investiamo in energie rinnovabili, sosteniamo la mobilità verde dei nostri dipendenti, e doniamo alberi alle città italiane.

Cosa vuol dire e cosa comporta essere una B Corp, nell’ambito del welfare aziendale? Come cambierà?

Credo che il tema della cura delle persone sia centrale, soprattutto in un momento come questo e con una emergenza che ha lasciato tracce indelebili sulle nostre vite: i nuovi modelli non potranno prescindere dalla vicinanza da parte delle aziende alle comunità per le quali e con le quali operano, prima fra tutte la comunità delle proprie persone. A questo proposito mi piace ricordare che siamo stati tra i primi ad attivare il welfare come strumento flessibile e adattabile alle esigenze di ogni persona. L’importo è cresciuto nel tempo e, dal 2019, lo abbiamo anche esteso alle persone in stage.

E riguardo al tema del lavoro femminile?

La valorizzazione del lavoro femminile come elemento per attivare benessere e competitività dell’azienda è molto sentito, in Danone. Abbiamo oggi nelle aziende di Danone in Italia il 100% delle mamme che rientrano dopo il congedo di maternità, il 40% delle promozioni che avvengono in un anno va proprio a donne al rientro dal congedo. Questo è avvenuto grazie a una parental policy innovativa ed unica nel suo genere che è nata in Italia nel 2011 ed è poi stata adottata da Danone nel mondo. E abbiamo appena lanciato anche una policy a favore dei caregiver, coloro che si prendono cura quotidianamente di anziani, malati e in generale di persone fragili. Nel nostro percorso abbiamo imparato che il sostegno alle mamme e ai caregiver genera un ritorno inestimabile in termini di skills e performance contribuendo ad un contesto complessivamente più aperto e inclusivo.

Nel campo della sostenibilità e dei legami con il territorio quali ricadute positive ci saranno?

La nostra ambizione ad essere certificati B Corp esprime il nostro impegno a lungo termine a creare e condividere valori sostenibili per tutti, in linea con la nostra doppia agenda economica e sociale. Danone nel mondo ha la forte ambizione di diventare entro il 2025 la più grande multinazionale interamente certificata B Corp con tutte le sue consociate. Crediamo che il cibo prodotto in modo sostenibile possa aiutare a proteggere e ripristinare la salute del nostro pianeta. Per realizzare il nostro impegno per questa visione ci siamo dati obiettivi forti e coerenti con gli impegni 2030 di Sostenibilità delle Nazioni Unite. Localmente e globalmente ci impegniamo a ridurre le emissioni, proteggere il ciclo dell’acqua in collaborazione con gli attori e le comunità locali e costruire insieme l’economia circolare degli imballaggi, sviluppare e promuovere l’agricoltura, con modelli rigenerativi competitivi, inclusivi e resilienti.

Nel momento attuale, fatto di grandi cambiamenti sia economici che sociali, quanto è importante che le aziende ripensino il proprio modo di fare business?

Oggi tutto il mondo si trova davanti un bivio che richiede decisioni coraggiose e responsabili: la salute e il rispetto delle persone e del Pianeta non sono più un’opzione sacrificabile a vantaggio del profitto. Dall’economia etica arriva la nuova forza rigenerante in grado di creare un impatto positivo per tutti. Noi ci siamo impegnati a perseguirla con l’aiuto delle nostre persone e in favore loro e di tutti coloro con cui dialoghiamo ogni giorno. Siamo stati il primo grande gruppo della nutrizione ad aver intrapreso il percorso B Corp e l’auspicio è che altre realtà industriali possano vedere quello che abbiamo visto noi, ovvero la possibilità di fare impresa anche con lo scopo di lasciare un mondo migliore di come l’abbiamo trovato.