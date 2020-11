La cura delle persone abbraccia quella del territorio

QUANDO NEL 1935 GIACOMO CHIESI INIZIÒ LA SUA ATTIVITÀ FARMACEUTICA IN UN PICCOLO LABORATORIO CON DUE SOLI DIPENDENTI, A PARMA, NON POTEVA CERTO IMMAGINARE CHE NEL GIRO DI QUALCHE DECENNIO LA SUA CREATURA, LA “CHIESI FARMACEUTICI” SAREBBE DIVENTATA UN COLOSSO DEL SETTORE: con sei centri di ricerca, tre siti produttivi, uffici in 29 paesi, seimila dipendenti e un fatturato che nel 2019 ha quasi raggiunto i due miliardi di euro, il gioiello italiano del farmaco non ha però mai, in quasi cento anni di storia, cambiato la sua mission, che è quella di far stare bene il prossimo.

In quest’ottica, e con un “claim” aziendale che recita “Let’s make the world feel better” non sorprende il fatto che Chiesi sia anche il più grande gruppo farmaceutico multinazionale ad aver ottenuto la certificazione B-Corp, trasformandosi in Società Benefit che si impegna ad agire come forza positiva e a promuovere un modo diverso di fare business: ne abbiamo parlato con la dottoressa Maria Paola Chiesi (nella foto), terza generazione della famiglia, Shared Value e Sustainability director nonché coordinatrice della Fondazione Chiesi.



Dottoressa Chiesi, si presuppone che un’azienda farmaceutica si occupi già del benessere dei suoi stakeholder (pazienti, comunità, ambiente). Perché compiere un ulteriore passo con la certificazione B-Corp?

Ci chiedevamo quale fosse l’impatto complessivo, sulla società e sull’ambiente, della nostra azienda. Eravamo ben consapevoli di avere un impatto positivo sui pazienti, dato che la nostra mission è quella di migliorare la qualità di vita delle persone attraverso la messa a disposizione di terapie efficaci, ma ci chiedevamo quale fosse l’impatto al di là dell’azienda, sui dipendenti, sul territorio, sull’ambiente. Volevamo in primis misurarlo, e abbiamo identificato nel Business Impact Assessment, che è il più rigoroso standard delle valutazioni ambientali e sociali di un’azienda il tool che poteva permetterci di misurarlo. Utilizzando questo strumento abbiamo potuto derivare un piano di miglioramento che non riguardava solo l’aspetto proprio del business, ma anche quello relativo a tutte le aree di analisi del B Impact. Questo piano di miglioramento, integrato in quello strategico dell’azienda a lungo termine, recepisce la sostenibilità in ogni processo e in ogni pratica dell’azienda.

Siete la più grande azienda farmaceutica multinazionale ad aver raggiunto questo obiettivo. Com’è stato il percorso?

Il processo è stato complesso, perché noi abbiamo deciso di certificare contemporaneamente tutte le nostre 29 filiali: alcune sono molto piccole e quindi non sono poi state oggetto di certificazione specifica, ma su 18 filiali il processo è stato portato avanti insieme contemporaneamente a quello corporate. È stato il primo vero grande progetto globale della nostra azienda e ha coinvolto la stragrande maggioranza delle funzioni aziendali. Tutto questo è avvenuto nell’arco di un anno e mezzo e ne abbiamo ricavato una grandissima soddisfazione perché c’è stata fin da subito un’adesione totale ed entusiasta di tutte le persone che sono state toccate dal processo: ne hanno colto la valenza e l’essenza, che è completamente diversa dall’ennesima certificazione. Ha il significato di annunciare al mondo il fatto che noi seguiamo un paradigma diverso e che lo proponiamo come modello per l’economia del nostro secolo.

E comunque Chiesi Farmaceutici, nonostante le dimensioni, resta comunque un’azienda “familiare”, che conserva un forte legame con il territorio: questo è un punto di forza?

Noi siamo molto legati al parmense, dove l’azienda è nata e dove continua a risiedere non solo il quartier generale, ma anche il principale sito produttivo e centro di ricerca. Il legame è quindi stretto, del resto quello di Parma è un territorio sostenuto da una comunità vivace e attrattiva, caratteristiche che per noi sono fondamentali, per esempio, per portare talenti in azienda. Per contro, ci troviamo sempre e comunque in provincia, non siamo a Milano, non siamo a Roma, e seppure trovandoci in un territorio economicamente sviluppato, che ci permette di lavorare bene e dove le relazioni pubblico-privato funzionano, non è sempre facilissimo. Ma noi abbiamo comunque deciso di rimanere, non cedendo mai ai “canti delle sirene” arrivati negli anni da parte di territori dove magari la tassazione è favorevole. Restiamo qui, e qui rimane la nostra produzione, perché facciamo parte di un unico sistema.

L’appartenenza, l’interdipendenza rispetto a un sistema, peraltro, è un concetto fondamentale sul quale si basano le B Corp. La recente pandemia ha messo ancor più in evidenza l’importanza della connessione?

Certamente, il periodo pandemico che stiamo purtroppo vivendo ha reso il concetto veramente eclatante. Se si favorisce il benessere del sistema, automaticamente tutte le parti ne traggono beneficio, e questo è davvero il fondamento del nostro pensiero. E devo anche dire che il nostro rapporto con il territorio è così importante che proprio dal voler misurare l’impatto che avevamo sulle zone dove produciamo è partita la volontà di misurare poi l’impatto dell’intera azienda, in tutti gli ambiti. Proprio questo ci ha avvicinati al mondo delle B-Corp.

Nel 2005 avete creato la Fondazione Chiesi. Di cosa si occupa?

È un progetto al quale sono molto affezionata, che ha preso il via operativamente nel 2010, quando ne sono diventata il coordinatore. L’abbiamo creata perché, avendo una leadership mondiale nel campo della neonatologia - da 30 anni abbiamo immesso sul mercato un farmaco salvavita per i bimbi prematuri- abbiamo iniziato a pensare di fare qualcosa per quei territori a basso reddito dove non abbiamo interessi commerciali, ma dove c’è estremo bisogno di questi farmaci. Abbiamo quindi iniziato a lavorare in Burkina Faso, in un ospedale privato dove era stata istituita la prima neonatologia del Paese, sviluppando una certa esperienza che poi si è allargata al Benin e ad altri Stati. Nel 2014 abbiamo lanciato il programma Nest, che in inglese significa “nido”, ma che è acronimo di Neonatal Essential Survival Technology, che vuole creare un modello di cura neonatale per bambini prematuri e malati alla nascita, un modello che non esisteva.

Voi avete deciso di effettuare anche una trasformazione statutaria, che vi ha portato a diventare una Società Benefit. Qual è stato il motivo?

Abbiamo sempre dato una grande importanza allo statuto, mai considerato solo come un pezzo di carta, ma come ciò che rappresenta davvero la carta di identità dell’azienda. Dice chi siamo, cosa facciamo, e sebbene nel nostro statuto non ci fosse mai stato scritto che la nostra azienda esisteva solo per generare profitto, abbiamo comunque voluto aggiungere in maniera molto forte l’idea del benessere collettivo. Nel precedente documento questo aspetto era spiegato in modo troppo “asettico”, e declinato in maniera esclusivamente tecnica, essendo la Chiesi un’azienda che produce farmaci. Invece ora abbiamo voluto introdurre il concetto di beneficio collettivo, abbiamo cercato di rendere “umano” il nostro Statuto, bello da leggere. Rappresenta il nostro faro e la direzione nel lunghissimo termine, accompagnerà l’azienda e la guiderà per sempre, ci indica la direzione e fa sì che il beneficio collettivo già inserito nel nostro dna, fin dalla fondazione, sia chiaro al resto del mondo.