Verso un futuro sostenibile la consulenza è strategica

DIECI ANNI PER AZZERARE LE EMISSIONI. CHE A PROMETTERLO SIA UNA QUALSIASI AZIENDA MANUFATTURIERA, PASSI. MA CHE SI TRATTI DI UNO DEI PRINCIPALI OBIETTIVI DEL NUMERO UNO DELLA CONSULENZA STRATEGICA, CON PIÙ DI 90 UFFICI IN 50 PAESI E 21MILA PROFESSIONISTI NEL MONDO, CIOÈ BOSTON CONSULTING GROUP, NON È COSA CHE SI LEGGA TUTTI I GIORNI.

«Bcg è la prima, nel mercato, a essersi impegnata a rimuovere la propria impronta ecologica residua dall’atmosfera entro il 2030», conferma a Economy Laura Alice Villani (nella foto), Managing director e Partner di Bcg e responsabile della practice Energy per Italia, Grecia, Turchia ed Israele. «Il nostro purpose è l’essenza delle nostre azioni. Con ‘Unlockig the potential of those who advance the world’ noi racchiudiamo tutte le componenti chiave dell’impatto che abbiamo intenzione, volontà e ambizione di portare nella società attraverso ciò che facciamo come comunità di persone e di individui e ciò che facciamo con i nostri clienti. La transizione energetica è un fattore di sopravvivenza per il pianeta e per tutti noi e al riguardo siamo già al lavoro accanto ai clienti per accelerare il loro contributo ad un futuro a zero emissioni. Come Bcg abbiamo sentito la spinta a fare un passo avanti: ci siamo impegnati a sostenere i nostri clienti e la società con un impegno aggiuntivo di 400 milioni di dollari per far progredire l’azione a favore del clima nel prossimo decennio. L’impatto maggiore che possiamo avere è attraverso le società che supportiamo. Ci assumiamo la responsabilità di collaborare con loro per accelerare l’azione verso un futuro sostenibile. Stiamo già realizzando oltre 350 progetti per il clima e l’ambiente con oltre 250 organizzazioni ogni anno. Stiamo impegnando 400 milioni di dollari per consentire ai team di Bcg di avere ancora più occasioni per guidare l’impatto climatico e ambientale in tutti i settori e i Paesi.

La transizione energetica è un’opportunità di crescita anche per i nostri clienti

Ma che emissioni può ridurre una società di consulenza?

Sembra banale, ma in primo luogo il modo migliore per tenere l’anidride carbonica fuori dall’atmosfera è quello di non immetterla. Per questo motivo abbiamo fissato obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni. Vogliamo ridurre le emissioni dirette di energia e di elettricità del 90% per persone attive entro il 2025, rispetto al nostro anno di riferimento del 2018. Oltre l’80% dell’impronta di Bcg deriva dai viaggi e questo aspetto siamo al lavoro per ottenere una riduzione di almeno il 30% per attivo entro il 2025. Tuttavia, la mobilità è un aspetto essenziale perché le nostre persone possano raggiungere e lavorare accanto ai nostri clienti. Abbiamo iniziato modificare il nostro approccio per comprimere l’impatto climatico dei viaggi d’affari prima della pandemia da Covid-19, e stiamo facendo tesoro delle lezioni apprese in questi ultimi mesi per consolidare il cammino intrapreso. Sappiamo di esserci incamminati lungo un ambizioso percorso, sappiamo che sarà lungo, sappiamo che ci chiederà di sfidare abitudini consolidate, ma siamo fermamente convinti della sua bontà. Nel 2018 abbiamo raggiunto la carbon neutrality, nel 2019 – quando ormai il 100% della nostra energia elettrica arrivava da fonti rinnovabili – abbiamo lanciato il nostro Center for Climate Action, fissato i primi obiettivi di riduzione e ci siamo organizzati internamente per questo scopo. Con il 2020 abbiamo annunciato la nostra Net-Zero Strategy e ora guardiamo al 2025. Nel 2019 Bcg era già passata all’acquisto del 100% di energia elettrica rinnovabile e continuerà a perseguire gli sforzi per aumentare l’efficienza in ogni sua attività con l’obbiettivo di centrare questo ambizioso risultato.

E dopo il 2025?

Nel 2030 vogliamo avere un impatto climatico nullo. Per ogni tonnellata rimanente (CO2 equivalente) che emette, Bcg rimuoverà una tonnellata di anidride carbonica dall’atmosfera. Parliamo di investimenti anche consistenti, per rimuovere il carbonio con soluzioni più efficaci sia naturali che ingegnerizzate – infatti – pianifichiamo un investimento di 35 dollari per tonnellata nel 2025, che salirà a 80 dollari per tonnellata nel 2030. Questo segna un aumento significativo rispetto all’attuale media del mercato volontario di compensazione del carbonio, che va dai 3 ai 6 dollari a tonnellata. Questo sforzo permetterà a Bcg di lavorare in collaborazione con le principali organizzazioni di tutto il mondo per sviluppare e implementare i più avanzati approcci di rimozione, essenziali per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Dopo il 2030, l’azienda si impegna ad avere un impatto positivo sul clima, rimuovendo più CO2 rispetto alla quantità di CO2 equivalente emesso.

Lei, peraltro, è responsabile della practice Energy per Italia, Grecia, Turchia e Israele. Il passaggio alle emissioni zero non sarà a costo zero.

Indubbiamente, una stima Bcg prevede siano necessari circa 75 trilioni di dollari per raggiungere gli obiettivi al 2050, ovvero dal 2% al 6% del Pil annuo dei singoli paesi in analisi.

I paesi che sono responsabili di oltre il 60% del mercato mondiale delle emissioni potrebbero colmare almeno il 75% del divario tra le loro emissioni attuali e i loro singoli obiettivi, investendo tra l’1 ed il 2% del proprio Pil ogni anno. Ma il costo della mancata transizione è stimato essere molto più negativo. Sul fronte economico, infatti, diverse ricerche hanno tentato di quantificare l’effetto dei cambiamenti degli ecosistemi sul Prodotto interno lordo mondiale: un’analisi dettagliata dei ricercatori dell’Università di Stanford ha concluso che la traiettoria attuale - che vedrebbe le temperature globali aumentare fino a 4°C entro il 2100 - porterebbe a un Pil pro capite inferiore del 30% rispetto a uno scenario senza un ulteriore riscaldamento. L’Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc) prevede che se l’aumento fosse invece limitato a 1,5 gradi centigradi, il Pil sarebbe inferiore solo dell’8%. Di fatto, almeno tre quarti del taglio delle emissioni per raggiungere gli accordi di Parigi sono ottenibili con tecnologie esistenti e provate.

Come affiancate i vostri clienti?

I temi della transizione energetica sono al centro dell’agenda strategica dei nostri clienti da diversi punti di vista. Innanzitutto, li supportiamo nella definizione del loro percorso verso la decarbonizzazione prioritizzando le azioni che maggiormente possono fare la differenza in tal senso. Su questo abbiamo maturato molta esperienza sulle varie tecnologie e settori e possiamo contribuire significativamente ad accelerare il processo. Inoltre, la transizione energetica rappresenta indubbiamente un’opportunità di business e di riposizionamento strategico (si pensi ad esempio a tutte le riflessioni che si stanno facendo in questi mesi sul tema idrogeno), e su questo siamo in prima linea a trovare nuove opportunità di crescita e sviluppo per i nostri clienti. Uno degli aspetti a mio avviso più affascinanti della transizione energetica è il ruolo che può giocare il sistema, il tema è molto complesso e sfaccettato e spesso molti attori e competenze sono necessari per mettere a terra azioni e programmi. In questo contesto come Bcg ci impegniamo possiamo davvero fare la differenza, aiutando a mobilitare gli interlocutori e risorse necessari, facendo leva sul nostro network di esperti e di clienti.

Qualche esempio?

Per ragioni di confidenzialità non possiamo citare molti dei progetti che facciamo con i nostri clienti ma certamente possiamo citare quelli fatti per enti governativi. Ad esempio, in vista dell’Assemblea annuale del 2020 a Davos, il World economic forum ha chiesto ai suoi membri di impegnarsi a ridurre le emissioni nette a zero entro il 2050. Con Bcg il Wef ha poi pubblicato lo studio congiunto Net-Zero Challenge per esaminare lo stato attuale dell’azione per il clima. E il nuovo anno ci vede ancora in prima linea, ma non svelo di più. Insieme al World wildlife fund, il Wwf, abbiamo pubblicato quest’anno il report “Fuochi, foreste e futuro: Una crisi fuori controllo?” che testimonia come, in 10 anni, abbiamo perso una superficie di foresta amazzonica pari all’Italia e a luglio 2020, solo nell’Amazzonia brasiliana, gli incendi sono aumentati del 28% rispetto allo stesso periodo del 2019. Le nostre competenze sono e vogliono essere al servizio per chi si impegna a tutelare questo mondo che abbiamo l’ambizione di far progredire.