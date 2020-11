Signori, diciamocelo chiaramente: continuando di questo passo, il nostro Paese perderà tutti i treni, quello del Recovery Fund europeo, che non ci arriverà perché non saremo in grsdo di farcelo dare come quello dei vaccini che non sarmo capaci di distribuire con la giusta catena del freddo. Per la semplice ragione che non funziona più niente. E che siamo tutti assuefatti, ormai. Nell’impotenza intrallazzona della politica, accettiamo passivamente qualsiasi cosa.

Ne è riprova il caso Atlantia-Autostrade.

Stamattina sono stati arrestati l’ex a.d. Giovani Castellucci don altri cinque manager. Non per l’inchiesta principale legate alle cause del crollo – nella quale l’ipotesi è che la deliberata trascuratezza nelle manutenzioni abbia determinato i cedimenti strutturali che hanno ucciso 43 persone – ma per un’inchiesta sui pannelli fonoassorbenti avviata un anno fa, che è una costola nata da quella sul crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto del 2018, che ha causato la morte di 43 persone. Le accuse ipotizzate nei confronti degli arrestati sono attentato alla sicurezza dei trasporti e frode in pubbliche forniture.

E’ chiaro cos’è successo?

Sulle cause sostanziali del crollo sono passati ventisette mesi senza che sia stata non solo raggiunta ma neanche sfiorata una verità istruttoria: non diciamo una sentenza, ma neanche un’accusa incardinata su prove.

Nel frattempo, la Procura ha lasciato per mesi e mesi – più di un anno! – Giovanni Castellucci al suo posto. E’ chiaro cosa significa? Significa che se Castellucci fosse colpevole del crollo per aver impartito direttive volte a risparmiare dolosamente sulle spese nella manutenzione, avrebbe avuto tutto il tempo di inquinare le prove. Quando le Procure di mezza Italia commissariano come se niente fosse aziende sospette di aver frodato il fisco o pagato tangenti se solo in queste vicende c’è profumo di politica.

Nel settembre del 2019 finalmente Castellucci ha lasciato il campo ed è partito un balletto ridicolo tra la politica, goffamente alla ricerca di pretesti per addebitare ad Atlantia la responsabilità e i costi del crollo punendola con la revoca della concessione e il pagamenti dei danni; e i Benetton, azionisti di maggioranza di Atlantia, che hanno di fatto ottenuto il diritto di vendere al prezzo che vogliono e a chi vogliono la concessione stessa.

Una vergogna, una barzelletta che fa gridare vendetta alle famiglie delle vittime. Ma se l’insipienza degli uomini di governo che hanno trattato la materia è lampante, ciò che di peggio questa sporca faccenda dimostra è l’evaporazione dello Stato da tutti i luoghi in cui dovrebbe affermare la sua presenza.

Lo si è visto del resto nella non-gestione degli aiuti anti-Covid; nel non-potenziamento della struttura sanitaria tra la prima ondata epidemica e quella in corso. Lo si intravede già nel casino che sta nascendo sulla gestione dei vaccini.

Siamo nelle mani di nessuno. E nessuno è titolato a prendere l’iniziativa per raddrizzare. Qualcuno dice che siamo come nel ’22. Ancora peggio: allora, l’Italia era sulla china di una dittatura che poi si è affermata ed ha causato, per non dir altro, 230 mila molti. Oggi siamo fino al collo sprofondati nel grottesco e nel ridicolo della totale incapacità di governo e di amministrazione. A meno di un miracolo, ci salverà prima o poi l’Europa, commissariandoci: per fare i propri interessi, naturalmente, non i nostri. Evidentemente, come popolo e corpo elettorale, non meritiamo altro.