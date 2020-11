Scritta nel dna di un’azienda come Acea, la vocazione alla sostenibilità orienta la gestione degli asset e delle strategie industriali che la multiutility ha messo in atto in tutti i settori in cui opera, dalle infrastrutture idriche a quelle energetiche, dall’ambiente alla e-mobility. Il Piano Industriale di Acea non a caso prevede investimenti riconducibili agli obiettivi di sostenibilità identificati dall’Agenda 2030 dell’Onu. In particolare, sono posti in essere interventi volti a implementare la resilienza delle infrastrutture elettriche e idriche con l’introduzione crescente delle tecnologie IoT e telecontrollo e azioni finalizzate alla riduzione di CO2 nell’ambiente, contribuendo così alla lotta al cambiamento climatico. Acea pubblica il suo Bilancio di Sostenibilità da ventidue anni, da molto tempo prima, quindi, che il bilancio assumesse il carattere obbligatorio di un documento oggi previsto per legge.



Una smart water company

L’azienda, quotata in borsa dal 1999, è tra i principali player italiani nel settore dell’energia e dell’ambiente, ma soprattutto è il primo operatore nazionale nel settore idrico, con circa 9 milioni di abitanti serviti, distribuiti in quattro diverse regioni dell’Italia centrale che comprendono l’area della Capitale, una delle più estese e complesse aree metropolitane di tutta Europa. Nell’ambito della gestione delle risorse idriche, l’ottimizzazione della catena dei processi del sistema idrico integrato ha fatto di Acea una smart water company che, attraverso la sperimentazione di tecnologie innovative, gestisce ogni giorno, solo nel territorio della Capitale, oltre 15mila chilometri di tubature e più di 1800 impianti idrici. Telecamere, droni, controllo satellitare delle sorgenti, presidio di personale specializzato costituiscono un water management system che segue tutte le attività legate alle analisi e al monitoraggio dell’enorme quantità di dati e informazioni provenienti dalla rete idrica.

Grazie alle 547 case dell’acqua di Acea è stato evitato l’utilizzo di ben 464 milioni di bottiglie di plastica da un litro e mezzo



Le Case dell’acqua Lungo questo percorso all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione, le Case dell’acqua di Acea, evoluzione hi-tech delle antiche fontane, rappresentano un esempio di come la gestione delle risorse idriche possa contribuire anche alla riduzione dell’uso della plastica e delle emissioni di anidride carbonica. Inaugurate prima a Roma e poi distribuite nel Lazio, Toscana, Umbria, Campania e nei territori in cui opera il Gruppo Acea, le Case dell’acqua sono in tutto 547 e hanno erogato, fino a dicembre 2019, più di 696 milioni di litri di acqua, naturale o mineralizzata, l’equivalente di circa 300 piscine olimpioniche. Il loro utilizzo ha permesso di diminuire l’uso di 464 milioni di bottiglie di plastica da un litro e mezzo e ha evitato l’emissione di oltre 135.594 tonnellate di CO2 nell’atmosfera. Dato questo che comprende sia le emissioni dovute alla produzione delle bottiglie, sia al loro trasporto su gomma. Le Case dell’acqua, che uniscono alla tutela dell’ambiente il benessere delle persone e invitano alla progettazione di città più sostenibili, offrono la possibilità di ricaricare tablet e smartphone e consentono ad una famiglia di tre persone di risparmiare fino a 130 euro all’anno sull’acquisto di acqua minerale. A Roma e nella Città Metropolitana, le Case dell’acqua sono 92, hanno erogato oltre 64 milioni di litri di acqua, permettendo di risparmiare 42,7 milioni di bottiglie di plastica da un litro e mezzo, pari a 12.468 tonnellate in meno di emissioni di CO2. Sono situate, in genere, vicino alle fermate della metropolitana o a luoghi di interesse storico e con la loro caratteristica struttura verde a forma di edicola, fanno ormai parte dell’arredo urbano della città.



Una app per risparmiare acqua e plastica

Il progetto è nato nel luglio del 2019 dall’idea di alcuni giovani ricercatori del Gruppo Acea, nell’ambito di un programma di imprenditorialità e innovazione interno all’azienda, e dopo un anno di lavoro è nata Waidy, una app semplice, pratica e divertente che, grazie alla geolocalizzazione di circa seimila punti di erogazione di acqua potabile, rende possibile individuare quelli più vicini, conoscerne la storia e la qualità dell’acqua. Il tutto con uno sguardo attento alla sostenibilità: Waidy infatti incentiva l’utilizzo dei contenitori refill e contribuisce alla riduzione della plastica monouso, oltre a invitare ad un uso responsabile della risorsa idrica. Inoltre l’app, mettendo in rete tutti i punti di erogazione, attraverso un sistema intelligente e interattivo detto smart water grid, consente di rilevare eventuali malfunzionamenti delle singole fontane, dando anche la possibilità di segnalare eventuali guasti e richiedere, in tempo reale, i parametri quali-quantitativi dell’acqua erogata (grazie a un link diretto con il portale MyAcea). Scaricando Waidy, inoltre, gli utenti della app vengono guidati alla scoperta dei circa tremila punti di distribuzione idrica della Capitale, tra nasoni, fontane e Case dell’acqua. Dalla piattaforma vengono fornite anche informazioni storiche e artistiche, sui luoghi di interesse ed eventi in programma in prossimità dei punti di erogazione. Non mancano poi un aspetto salutistico, visto che con l’app si può facilmente tener traccia del proprio consumo idrico giornaliero ottimale, e un aspetto social. Iscrivendosi a Waidy, infatti, si entra a far parte di una grande water community, un nuovo canale di comunicazione interattivo tra i fruitori dell’app e il Gruppo Acea, in ottica smart water city, che dà a tutti la possibilità di contribuire al raggiungimento di importanti obiettivi di sostenibilità. Sono previste anche attività di gaming con la possibilità di partecipare a divertenti contest che premiano i comportamenti più virtuosi nell’utilizzo dell’acqua, di proporre un nome per un nasone oppure, a breve, di prender parte a una gara tra i quartieri di Roma per premiare quello più eco-friendly. L’app Waidy è scaricabile da tutti gli App store (Apple e Android) oppure inquadrando il QR code apposto sui punti di erogazione idrica che rimanda direttamente al download.



Le campagne sul risparmio idrico

In nome della sostenibilità e della difesa dell’acqua, Acea organizza ogni anno campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte agli studenti e alle loro famiglie incentrate sull’educazione al risparmio idrico. Nel 2020 la campagna “DifendiAMO l’acqua”, e gli educational di Acea Scuola, per la prima volta, a causa dell’emergenza sanitaria, si sono svolti esclusivamente online ed hanno coinvolto migliaia di giovani collegati in rete dalle loro case. Il progetto, realizzato come un viaggio multimediale nel mondo dell’acqua, dalle sorgenti al rubinetto di casa, ha raccontato l’importanza dell’applicazione degli aspetti pratici e tecnologici nella gestione delle risorse idriche e la necessità di difenderle.

Un modo per sensibilizzare i giovani e coinvolgerli in una sfida che sarà decisiva per il futuro di tutti.

LA WAST TRANSITION