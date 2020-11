Xi Jinping non si congratula con Biden: per forza, tifava per Trump

Putin, Bolsonaro, Erdogan. Che loro non si siano ancora congratulati con il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden non stupisce affatto. Ma che non l’abbia ancora fatto nemmeno Xi Jinping, potrebbe essere più sorprendente. Ma come: Trump, l’arcinemico della Cina, perde le elezioni, e i vertici cinesi non si congratulano con il suo giustiziere? A meno che Xi Jinping e il suo regime non facessero, di nascosto, il tifo proprio per Trump… Sorpresa: a ben vedere, gli indizi non mancano.

Uno dei più importanti cinesi studiosi di America, Yan Xuetong, professore di relazioni internazionali all’università Tsinghua di Pechino, ha affermato che la Cina tifa per Trump, perché proprio grazie a lui la Cina ha a disposizione la migliore opportunità strategica dalla Guerra Fredda, sottolineando che Trump è divisivo in America e nei rapporti fra America e Europa.

Minxin Pei, professore cinese di scienze politiche al Claremont McKenna college, in California, ha affermato: «Almeno per la Cina, il presidente Donald Trump è un regalo che non smette di dare soddisfazioni. La sua terribile risposta alla pandemia di covid-19 ha fatto apparire la Cina – il cui governo ha inizialmente mal gestito lo scoppio dell’epidemia – un esempio di efficacia dello stato. Inoltre la politica estera di Trump, improntata all’idea di “prima gli Stati Uniti”, ha tolto a Washington il sostegno di alcuni tradizionali alleati, rendendo difficile la costruzione di un’ampia coalizione che contrasti la Cina».

Quest’ultima osservazione di Pei è probabilmente la più importante. Il punto è che l’isolazionismo trumpiano è funzionale alle ambizioni egemoniche cinesi. Biden intende riavvicinare gli Stati Uniti agli alleati storici, provando a recuperare il ruolo di leadership internazionale intaccato da Trump. Quello che Xi Jinping teme è una manovra di contenimento multilaterale, che sarebbe molto più difficile da contrastare rispetto alle improbabili intemerate trumpiane, e allo stesso isolato sostegno a Taiwan.

E la guerra commerciale di Trump contro la Cina? Anche se questo punto c’è chi nutre qualche dubbio. Senza dover ricorrere all’ormai famoso conto in banca cinese di Trump, rinfacciatogli da Biden nel corso di un dibattito televisivo, l’americana Bloomberg il 27 ottobre scorso ha pubblicato un articolo in cui sottolinea che a settembre c'è stato un import cinese di merci americane record, per 10 miliardi. Gli acquisti di beni energetici sono aumentati a settembre del 75%, con l'import record di petrolio. Il valore dei prodotti agricoli è aumentato del 60% mentre l'import della soia, cuore nevralgico degli Stati agricoli americani, è aumentato del 600%. Dietro alla retorica trumpiana del "virus cinese", incassata con una certa nonchalance da Pechino, ci sono insomma accordi commerciali che procedono, lontano dai riflettori.