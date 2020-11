Fondazione Sodalitas, quando la sostenibilità è parte della strategia d'impresa

D. Fondazione Sodalitas è antesignana sul tema della responsabilità sociale d’impresa. C’è però una qualche diffusa tendenza a pensare che, in generale, le attività Esg siano più una facciata che una pratica quotidiana. Mi racconta invece qual è la parte più concretamente responsabile dell’attività delle aziende associate?

R. Io credo che su questo tema l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, lanciata esattamente cinque anni fa, nel settembre 2015, abbia segnato un punto di svolta. L’Agenda ha avuto il merito di far crescere in modo diffuso la sensibilità e il senso di urgenza e di imprimere una forte accelerazione all’impegno degli stakeholder pubblici e privati sul fronte dello sviluppo sostenibile.

Le imprese, in particolare, hanno progressivamente sviluppato un approccio più maturo e consapevole, arrivando sempre di più a considerare la sostenibilità non più una questione di filantropia e generico impegno sociale, ma un elemento fondamentale della propria strategia di sviluppo da orientare alla rigenerazione di quei capitali da cui dipende la crescita dell’azienda stessa: capitale naturale, capitale umano, capitale relazionale. Molto è stato fatto, ma certo molto rimane ancora da fare. Si tratta di far emergere e puntare sulle eccellenze che il nostro tessuto economico è capace di esprimere.

Per restare sul concreto vorrei dire che proprio nell’emergenza Covid-19 molte imprese hanno dato una particolare prova di resilienza, compattezza, impegno ad andare avanti senza scoraggiarsi, dimostrando grande solidarietà nei confronti dei territori e delle comunità in cui operano. Durante il lockdown abbiamo ad esempio raccolto 61 progetti realizzati in poco tempo dalle 95 imprese associate alla Fondazione per contribuire a rispondere con tempestività non solo all’emergenza strettamente sanitaria ma anche agli impatti sociali che già cominciavano a delinearsi: questi interventi, che testimoniano un impegno concreto in una fase di forte emergenza, sono tutti visibili sul nostro sito.

Ci siamo poi messi a disposizione per costruire partnership tra imprese e stakeholder per generare valore a beneficio della comunità. In quest’ottica abbiamo sostenuto il progetto di ricerca “Covid-19: oltre l’emergenza” che Fondazione Sodalitas ha definito insieme al Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “Luigi Sacco” dell’Università degli Studi di Milano, diretto dal Professor Massimo Galli.

La ricerca verrà sviluppata grazie a cinque imprese associate a Fondazione Sodalitas che hanno scelto di impegnarsi direttamente e sostenerne per intero la realizzazione. Si tratta di: Falck Renewables, Groupe Roullier Zone Italie, Saint-Gobain, Smeg e Whirlpool.

Il supporto assicurato da queste cinque aziende permette di realizzare un progetto che si propone di offrire al Sistema Sanitario Nazionale le possibili risposte farmacologiche di volta in volta efficaci per affrontare eventuali nuovi focolai di Covid-19.

D. In che modo la CEOs Call to Action ingaggia in modo concreto le imprese?

Lo scorso anno l’Europa ha lanciato la CEOs Call to Action per richiamare la necessità del cambiamento verso un nuovo modello di sviluppo, sostenibile e inclusivo. L’aspettativa è che le imprese e i loro leader assumano un ruolo guida nelle trasformazioni necessarie per affrontare le sfide climatiche e sociali, promuovendo il cambiamento lungo le catene del valore e nelle relazioni con i diversi portatori di interesse.

Grazie all’impegno di Fondazione Sodalitas l’appello è stato sottoscritto in Italia da oltre 70 business leader di importanti aziende. Ora vogliamo proseguire coinvolgendo questi leader d’impresa per avviare un piano nazionale per la ripresa sostenibile costruito su proposte concrete e condivise, da presentare alle istituzioni italiane ed europee.

Fondazione Sodalitas è motivata ad attuare questo impegno coinvolgendo le imprese in partnership orientate a tre temi che hanno una forte rilevanza sociale, e al tempo stesso sono riconducibili a quei “capitali di riferimento” che sono centrali per lo sviluppo di ogni azienda: il capitale umano con al centro l’occupazione dei giovani e le nuove forme inclusive del lavoro; il capitale relazionale per lo sviluppo delle comunità e dei territori; il capitale intellettuale con al centro l’innovazione sostenibile.

Crediamo altrettanto fortemente nella necessità di strumenti concreti a servizio delle aziende, in particolare PMI, che aiutino a generare quel successo sostenibile basato sulla forte sinergia tra crescita dell’azienda e sviluppo della società.

Per contribuire a questo obiettivo, avvieremo un laboratorio - in partnership con l’Università Bocconi - che coniughi rigore della ricerca scientifica e flessibilità delle esigenze aziendali, per approfondire i modelli strategico-organizzativi più efficaci nel rispondere alla sfida della sostenibilità

D. Mi fa qualche esempio di stakeholder economy?

R. Eventi come la crisi che stiamo attraversando dimostrano come il tessuto economico e sociale siano intimamente interconnessi e come tali formino un quadro complesso, dove tutte le pedine dipendono l’una dalle altre. In altre parole, siamo tutti portatori di interessi, stakeholders secondo il termine anglosassone, in questo mondo globalizzato con mercati così interconnessi.

Le teorie economiche relative alla sostenibilità tendono a cercare di risolvere il delicato tema dell’equilibrio tra i vari portatori di interesse in un’organizzazione, perché il concetto alla base è che un equilibrio stabile e duraturo per tutti gli stakeholders porta maggiori benefici rispetto agli squilibri causati da eccessivi vantaggi portati da singole categorie. E’ questo il principio fondante della cosiddetta Stakeholder Economy, considerata da più parti come l’orizzonte verso cui far evolvere il modello capitalistico.

Per stare sempre sul concreto e per parlare di ciò che conosco da vicino, potrei citare l’esempio della mia azienda: Falck Renewables. Storicamente il Gruppo Falck ha sempre rivolto un’attenzione particolare alla sostenibilità intesa come vicinanza al territorio e alla realtà nella quale opera, alle persone. Il valore sociale, fin dal principio, ha ricoperto una fetta importante dell’impegno della mia famiglia e di chi ha guidato l’azienda nel tempo. Basti pensare che nella prima metà del ‘900 costruimmo un intero pezzo di Sesto San Giovanni per dare case, strade, infrastrutture civili e, soprattutto, un ambiente sociale ai dipendenti delle acciaierie. Ma analogamente oggi in Scozia, attraverso i community benefit schemes, sosteniamo le comunità locali ed abbiamo in 15 anni devoluto somme importanti a progetti di costruzione di scuole, case ed altre infrastrutture civili. Le attività di sostegno alle comunità locali sono un pilastro del nostro modello di sostenibilità e le stiamo implementando ovunque. Ma più in generale la nostra missione è implementare la sostenibilità come modello gestionale aziendale e non come attività solamente sociale o filantropica e soprattutto non come desiderio legato alla volontà del singolo imprenditore. L’attenzione a questi temi è quindi un file rouge che attraversa tutta la nostra storia e che per me, divenuto Presidente nel 2014, è stato naturale continuare.

D. Di fronte alla crisi pandemica, sarà davvero possibile mettere la sostenibilità al centro della ripresa economica? Come fare perché l’urgenza di crescere a qualunque costo non renda vana questa aspirazione?

R. La fase di crisi e cambiamento che stiamo attraversando è senza precedenti: l’emergenza economica innescata dalla pandemia Covid-19 colpisce infatti domanda e offerta, mette a rischio la tenuta sociale, impatta sul modo di produrre, consumare, lavorare e vivere. Costruire una rinnovata prospettiva di crescita, sviluppo e inclusione è l’obiettivo da non mancare, che richiede il contributo di tutti gli attori della società.

Le organizzazioni che integrano i propri stakeholders sviluppano anche modelli di gestione dei rischi più complessi ed efficienti, dovendo prendere a riferimento dimensioni non solamente economiche. In questi anni, e con maggior evidenza in questo periodo, chi ha adottato questi sistemi o modelli, siano essi Stati o imprese, ha dimostrato una maggiore capacità di resistenza in virtù di una minore esposizione ad oscillazioni economiche o sociali. Ad esempio la Germania, e in generale i paesi del Nord Europa, hanno situazioni debitorie sostenibili e quindi saranno in grado di “finanziare” la crisi economica senza sostanziali ripercussioni, aumentando di conseguenza la loro capacità competitiva a discapito degli altri partner europei. Allo stesso modo imprese che hanno investito nell’integrazione con le proprie comunità locali o nel welfare delle proprie risorse umane potranno beneficiare di attori e territori che aiuteranno a sostenerne la ripresa. Molte imprese si sono messe in gioco da tempo e con responsabilità, e con il loro esempio possono guidare ed essere di ispirazione per le altre realtà motivate a fare altrettanto.

E’ su questa premessa che abbiamo voluto lanciare Sodalitas Call for Future: la campagna rivolta alle imprese che nel nostro Paese sono più impegnate a realizzare azioni, progetti e soluzioni per un futuro sostenibile, contribuendo ad attuare l’Agenda 2030 dell’ONU.



Attraverso la Call ci rivolgiamo a tutte le imprese, che possono partecipare presentando progetti, già realizzati o in corso, per contribuire a generare un cambiamento positivo rispetto a quattro sfide decisive: Call for Planet (ambiente e cambiamento climatico), Call for People (inclusione sociale e qualità della vita), Call for Work (lavoro e occupabilità), Call for Better (stili di vita sostenibili). Il nostro obiettivo è far conoscere alla società il ruolo strategico delle imprese nello sviluppo sostenibile del Paese. Un’iniziativa che si rivolge poi ai giovani, che sono i principali portatori di interesse del futuro.

Crediamo infatti che la sostenibilità possa diventare il linguaggio comune su cui fondare un nuovo dialogo tra le imprese e i giovani.

Le aziende partecipanti alla Call saranno quindi anche protagoniste del concorso “Together for Future” che coinvolgerà 2 milioni di ragazzi e ragazze delle 7.500 scuole secondarie di secondo grado italiane, che potranno scoprire i progetti realizzati dalle imprese, ed esprimere le proprie aspettative proponendo idee e progetti da realizzare per contribuire ad un mondo più sostenibile.