SE UN COLOSSO PETROLCHIMICO S’IMPEGNA SUL SERIO NELLA DECARBONIZZAZIONE È INTUITIVO ATTRIBUIRGLI AMMIRAZIONE. Ma quando è una grande compagnia di assicurazioni a farlo, quando a profondere competenze e investimenti sulla lettera “E” della magica sigla “Esg” (Enviromental, Social and Governance, la buona gestione aziendale, sociale e aziendale) cui ormai si ispirano sia Wall Street che i legislatori sia americani che europei è un colosso delle polizze come l’Unipol, è meno intuitivo capire in che modo possa contribuire ad abbattere l’anidride carbonica ambientale. Eppure può, eccome.

Lo spiega molto bene Marisa Parmigiani (nella foto), che nel gruppo Unipol è Head of sustainability and stakeholder management (responsabile della sostenibilità e dei rapporti con gli stakeholder). «Mi sta chiedendo che c’entriamo noi con la E di Esg? Centriamo talmente tanto che abbiamo deciso di emettere un green bond: e questa è la prima risposta. Siamo un investitore istituzionale, muoviamo 57 miliardi di euro, l’action plan della finanza sostenibile europea quattro anni fa ha chiamato all’appello quelli come noi perché si è resa conto che i soldi necessari per la transizione verde e per raggiungere gli obbiettivi condivisi a Parigi da Cop21 per la riduzione delle emissioni non sarebbero mai stati raggiunti con le soli iniziative normative o con i soldi pubblici, ma c’era bisogno di mobilitare in modo importante e significativo la finanza privata affinché veicolasse non il risparmio di pochi illuminati, ma investimenti ben più grandi. Per esempio quelli dei fondi pensione che possono meglio di tanti altri soggetti supportare proprio quella transizione dall’economia brown all’economia green che è al centro anche dell’ultimo regolamento approvato dalla Commissione e dal Parlamento europei.



Bene e il green bond Unipol?

Lo abbiamo appena emesso, è di 750 milioni e costituisce uno step importante perché noi abbiamo già da anni in essere politiche di investimenti tematici che investono particolarmente sulla green economy, sulle foreste, sull’energie alternative, sulla mobilità sostenibile, ma ora decidere di assumersi un impegno con coloro che ci conferiscono delle risorse, come i sottoscrittori di bond, l’impegno che quelle risorse andranno tutte integralmente e certificatamente a sostenere il cambiamento vuol dire assumersi un pezzo di responsabilità in più, con una dose di trasparenza aggiuntiva.

Il green bond di unipol ha ricevuto anche una second-party opinion e quindi è stato riconosciuto in grado di centrare gli obiettivi



Cioè?

Faremo un reporting annuale su questo green bond - che tra l’altro ha ricevuto una second-party opinion, quindi è stato riconosciuto come in grado di raggiungere i risultati che abbiamo dichiarato - e racconteremo ogni anno grazie a questi investimenti quante emissioni abbiamo ridotto, quanta energia pulita abbiamo creato in più di quella che c’era prima. Dunque, per rispondere alla domanda sulla lettera “E”, ribadisco che per una compagnia di assicurazioni rispettarne il valore significa ragionare di investimenti in modo nuovo. Il vero obiettivo di tutto questo progetto è accompagnare le grandi imprese energetiche all’energia pulita, non è penalizzare e marginalizzare le imprese perché tutti a partire da noi che siamo qua connessi con un computer abbiamo un gran bisogno di energia e di energia possibilmente a basso costo come l’elemento di competitività. E non basta…



Cos’altro?

Il mondo non è più in fase di cambiamento climatico, è in crisi climatica. Le catastrofi naturali non solo sono più frequenti, ma di profondità e intensità micidiali. Quindi il nostro lavoro di assicuratori ci porta a impegnarci rispetto a questi rischi. Unipol per il clima è un position paper che produciamo dal 2012, sono otto anni che lavoriamo su questo tema, per coprire meglio sempre più rischi ambientali ed aiutare a ridurre il rischio, che significa fare tanta educazione e dare tanto supporto non solo alle persone ma soprattutto alle piccole medie imprese italiane perché imparino diventare più resilienti al cambiamento climatico.



E ci sono poi le altre due lettere, S e G…

Be’, di sociale ci occupiamo proprio come ragione sociale, proteggiamo le persone, è il nostro mestiere. La buona governance è nell’affrontare con assoluto rigore la prevenzione della corruzione e della concussione, presidiando nella massima trasparenza le relazioni con pubbliche amministrazioni, applicando rigorosamente la 231.



Parlava di educazione al rischio climatico. Serve anche più educazione finanziaria, però…

Già molti anni fa delineammo una strategia di educazione finanziaria assicurativa capillare, fu un’operazione molto complessa. Cos’è un’assicurazione? A cosa serve? Come fai a identificare i tuoi rischi? Perché se c’è, purtroppo, molta ignoranza finanziaria o bancaria, non le dico come siamo messi dal punto di vista assicurativo. Le nostre ricerche diedero risultati deprimenti, mancava proprio addirittura l’alfabetizzazione assicurativa. I risultati del nostro lavoro sono stati spesso poco gratificanti, ma dal lavoro nelle scuole abbianmo ottenuto risposte molto più apprezzabili.

Anche dopo la quotazione in borsa Unipol non ha perso l’identità storica fortemente radicata al territorio



Quest’impegno porta anche soddisfazioni di business, o almeno riqualificazione del brand, del posizionamento, delle strategie percepite?

Da un punto di vista di riconoscibilità da parte del mercato finanziario - perché noi siamo un’azienda che investe, ma che è anche oggetto di investimenti - questo impegno è un elemento di valorizzazione importante perché significa, soprattutto oggi che sempre di più si guarda a questi fenomeni (e tra l’altro col processo regolamentare che c’è in essere si guarderanno ancora di più) essere in una posizione virtuosa e poter meglio attrarre gli investimenti di chi è attento a questi valori. Inoltre, questa nostra strategia si è riflessa nel nostro posizionamento reputazionale: siamo da anni leader in Italia nel settore, secondo l’indagine del Reputational Institute, e per noi questo dato rappresenta in modo chiaro la nostra grande affidabilità. Quando si compra una polizza si stringe un patto fiduciario che verrà messo alla prova solo in caso di sinistro, quando mi renderò conto se ho fatto bene a fidarmi o meno, quindi per noi la reputazione è talmente centrale nel business e nella fiducia che l’abbiamo inserita come fattore di valutazione nella retribuzione a lungo termine di tutti i dirigenti dell’azienda. Per adesso la cosa ci sta dando delle soddisfazioni, speriamo di continuare così.



Quanta sostenibilità riuscite a profondere nel vostro rapporto con i territori in cui operate?

Recentemente un articolo di cronaca locale di un quotidiano diceva, a proposito di una località, che se anche l’agenzia dell’Unipol era andata via, allora quella località doveva porsi un problema… Voglio dire che per noi il presidio territoriale è un elemento fondamentale: abbiamo scelto scientemente e identitariamente di essere un’assicurazione italiana pervasiva e radicata sul territorio, con 2900 agenti presenti ovunque. Poi ci connettiamo con i territori anche attraverso un’altra organizzazione storica che sono i consigli regionali Unipol, nati negli anni ‘70, quando ancora non esisteva il termine stakeholder, inventato alla metà degli anni ‘80. Erano e sono infatti interlocutori privilegiati, con i quali c’era identità di intenti e di valore e questo spiega anche perché Unipol avviò precocemente l’impegno nella responsabilità sociale, dimostrando di saper restare fedele a se stessa anche dopo la quotazione in Borsa. Significa fare progetti a vantaggio del territorio sfruttando come leva le competenze, le relazioni e le sinergie degli stakeholder presenti, e mi riferisco a Legambiente, ai sindacati e alla cittadinanza attiva, ad alcune organizzazioni datoriali che variano a seconda dei territori e a tutta la progettualità che ne deriva. Compresa quella della fondazione Unipolis, che così diventa concretamente un fattore attivo che crea benessere.