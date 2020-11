Trump, re decaduto, dovrà vedersela con la Deutsche Bank

Ora che Joe Biden ha ufficialmente battuto Trump alle elezioni, annota la Reuters, c’è una grande banca che medita un’azione forte contro l’ex presidente biondo. Sarebbe, secondo la più autorevole agenzie di stampa economica del mondo, la Deutsche Bank che ha circa 340 milioni di dollari di prestiti in sospeso all'organizzazione Trump, il gruppo ombrello del presidente attualmente supervisionato dai suoi due figli. I tre prestiti sono garantiti dalle proprietà Trump e cominciano a scadere tra due anni; sono in corso di pagamento, e sono garantiti personalmente dal presidente.

La banca tedesca ha iniziato a concedere prestiti a Trump alla fine degli anni Novanta, ma negli ultimi anni è stata trascinata in indagini del Congresso e in altre indagini sulle finanze del presidente e su presunti legami con la Russia. Almeno un alto dirigente vede queste indagini e la cattiva stampa che le accompagna come "gravi danni collaterali" della relazione. Quello che la banca decide di fare dipende dai risultati delle elezioni.

Se Trump non è in carica, i dirigenti della banca ritengono che sarebbe più facile per loro chiedere il rimborso, pignorare se non è in grado di pagare i prestiti o rifinanziarli, o cercare di vendere i prestiti. Poiché Trump ha garantito personalmente tutti i prestiti, la Deutsche Bank potrebbe anche sequestrare i beni del presidente se non è in grado di rimborsarli. Se Trump vince un secondo mandato, i dirigenti ritengono di avere meno opzioni. Non sarebbe bello sequestrare i beni di un presidente in carica, quindi probabilmente prorogheranno i prestiti fino a quando non lascerà finalmente il suo incarico nel 2025.