Stati Uniti, sparatorie letali sempre più contro i black

Negli ultimi cinque anni non c'è stata alcuna riduzione della disparità razziale nelle vittime di sparatorie mortali da parte della polizia, nonostante l'aumento dell'uso di macchine fotografiche e un più attento esame da parte dei media, secondo un nuovo rapporto dei ricercatori di Yale e della University of Pennsylvania.

Utilizzando informazioni provenienti da un database nazionale compilato e gestito dal Washington Post, i ricercatori hanno scoperto che le vittime identificate come nere, indigene o persone di colore (Bipoc), armate o disarmate, avevano tassi di mortalità significativamente più elevati rispetto ai bianchi. E questi numeri sono rimasti relativamente invariati dal 2015 al maggio 2020. Il rapporto appare nell'edizione del 27 ottobre del Journal of Epidemiology and Public Health.

Mentre i dati sono già pubblicamente disponibili, i ricercatori hanno deciso di inserirli nella letteratura scientifica e di presentarli con metodi accettati dalla scienza come rigorosi e robusti. È fondamentale, ha detto l'autore Dowin Boatright, assistente professore di medicina d'urgenza a Yale, che le sparatorie mortali della polizia del Bipoc siano riconosciute e trattate come un'emergenza sanitaria pubblica.

In un'analisi di 4.653 sparatorie mortali per le quali erano disponibili informazioni sia sulla razza che sull'età, i ricercatori hanno trovato un piccolo ma statisticamente significativo declino nelle morti bianche (circa l'1%) ma nessun cambiamento significativo nelle morti per Bipoc. Secondo il database del Post, in quel periodo di cinque anni ci sono state 5.367 sparatorie mortali da parte della polizia. Nel caso delle vittime armate, i nativi americani sono stati uccisi dalla polizia a un ritmo tre volte superiore a quello dei bianchi (77 morti in totale). I neri sono stati uccisi a un tasso di 2,6 volte superiore a quello dei bianchi (1.265 morti totali); e gli ispanici sono stati uccisi a quasi 1,3 volte il tasso dei bianchi (889 morti totali). Tra le vittime disarmate, i neri sono stati uccisi a tre volte il tasso di uccisione (218 morti totali), e gli ispanici a 1,45 volte il tasso di uccisione dei bianchi (146 morti totali).

"Le vittime della polizia sono in media giovani - l'età media di tutte le vittime è di 34 anni", ha detto Boatright. "Per i neri, l'età media è di 30 anni". Per gli ispanici uccisi, l'età media è di 33 anni; per i nativi americani, 31 anni; e per i bianchi, 38 anni.

Il rapporto ha quantificato l'impatto sul Bipoc in termini di anni di vita persi - un modo di misurare le morti premature che dà maggior peso alla morte in età più giovane - e ha trovato una media di 31.960 anni di vita persi ogni anno negli Stati Uniti a causa delle sparatorie della polizia. Questi numeri sono alla pari con altre cause comuni di morte. Essi rappresentano circa l'83% delle vite perse a causa di incidenti stradali causati da ciclisti, il 78% dei decessi per ferite accidentali da armi da fuoco e il 57% dei casi di morte materna legati alla gravidanza.

L'impatto sulla salute di queste morti si estende oltre le vittime alle comunità circostanti, ha detto Boatright. "Nelle aree dove ci sono omicidi della polizia, la popolazione nera riferisce di un peggioramento della salute mentale", ha detto. Uno studio del 2018 dell'Università della Pennsylvania ha scoperto che gli omicidi della polizia potrebbero contribuire a 1,7 giorni di cattiva salute mentale per ogni nero ogni anno, o 55 milioni di giorni di cattiva salute mentale in più per i neri americani ogni anno.

L'archivio del Washington Post sulle sparatorie della polizia trae i suoi dati dai notiziari locali, dai database indipendenti e dalle proprie segnalazioni. Nel 2016 ha vinto il premio Pulitzer per il reportage nazionale. I dati includono la razza, l'età, il sesso e le informazioni sulle armi coinvolte. Per lo studio, i ricercatori hanno scartato alcuni oggetti come armi, nonostante la loro inclusione come tali nei rapporti della polizia, tra cui un condizionatore d'aria, una sedia, uno spray per vespe e una penna, a causa della bassa probabilità che questi oggetti siano immediatamente letali.

"Eravamo intenzionati a dare un nome a quelle che consideravamo armi e cose che non dovevano causare danni fisici", ha detto Emmanuella Asabor, una studentessa di dottorato in epidemiologia e coautore dello studio. "I neri vengono uccisi in modo sproporzionato dalla polizia anche quando sono disarmati".

I ricercatori hanno notato che i professionisti della salute sono in prima linea in questa emergenza sanitaria pubblica - al pronto soccorso, curando le vittime e consolando le famiglie. Questi professionisti della salute, ha detto Asabor, hanno "un obbligo morale da aggiungere a questa conversazione".

Ha aggiunto: "La nostra formazione e la nostra visibilità ci danno l'orecchio della gente". Dobbiamo sostenere di non fare alcun danno in modo guidato dai dati quando si tratta di disuguaglianza nella violenza della polizia".

In definitiva, hanno detto i ricercatori, i loro risultati indicano che sono necessari cambiamenti sistemici. Elle Lett, il primo autore del rapporto della University of Pennsylvania, ha detto: "Quello che è stato fatto a livello locale - come le body camera e le indagini indipendenti - è stato insufficiente. Dobbiamo portarlo a livello statale e nazionale, e codificarlo in legge".