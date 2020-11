La Cina prepara cinque anni di offensiva commerciale globale

L'ultimo progetto quinquennale della Cina suggerisce che il presidente Xi Jinping è pronto a combattere. Lo scrive la reuters, specificando che nonostante il recente rimbalzo economico della pandemia, il tono delle riunioni a porte chiuse del partito comunista al potere è stato notevolmente meno allegro rispetto al 2015. Anche se per ora i dettagli sono scarsi, Pechino sta intensificando i preparativi per la corsa agli armamenti geopolitici e corporativi.

Constatando "un profondo aggiustamento dell'equilibrio internazionale dei poteri", il comunicato ufficiale rilasciato dal cosiddetto 5° plenum riflette un umore oscuro a Pechino. Le mosse di Washington contro il produttore di apparecchiature per le telecomunicazioni Huawei e l'applicazione video TikTok, gli sforzi di ritorsione per la repressione della Cina a Hong Kong e le critiche per la sua precoce risposta alla pandemia hanno lasciato il segno. Le proposte degli Stati Uniti di porre un freno alle esportazioni del produttore di chip Smic minacciano di frenare la nascente ma crescente industria nazionale dei semiconduttori. Le preoccupazioni si sono diffuse a livello internazionale per l'eccessiva dipendenza dai fornitori del continente.

Il messaggio della leadership cinese sembra essere che le cose peggioreranno prima di migliorare. Ha elevato lo status di autosufficienza tecnologica ad essere un "supporto strategico" per lo sviluppo nazionale come scudo contro le restrizioni alle importazioni dall'estero. Ciò si tradurrà in maggiori finanziamenti e sussidi per la ricerca e lo sviluppo, e in un dirottamento di fondi verso la produzione di fascia alta dai mercati immobiliari. Ci sono segnali precoci che l'approccio sta funzionando: le nuove registrazioni per i produttori di semiconduttori sono saltate di un terzo quest'anno, secondo quanto riportato dai media locali.

Anche un paragrafo a sé stante nel messaggio di 6.200 parole del Comitato Centrale relativo alle forze armate suggerisce nuove direzioni. La Cina "rafforzerà in modo completo l'addestramento militare e la preparazione alla guerra", ha detto, riflettendo la posizione di Xi sull'indurimento di Taiwan e sulle acque controverse del Mar Cinese Meridionale. Il budget per la difesa di quest'anno è aumentato solo del 6,6%, il più basso degli ultimi decenni. Questo sembra destinato a crescere ora.

Queste nuove aree di intervento coincidono con la mancanza di un obiettivo di crescita del Pil, almeno per ora. Maggiori dettagli potrebbero essere resi noti la prossima primavera. Dal 2011 al 2015, l'obiettivo annuale è stato in media del 7%, mentre per i cinque anni successivi è stato del 6,5%. La Cina punta invece sulla qualità piuttosto che sulla quantità, un possibile riconoscimento del fatto che le cifre esplicite in questo ambito portano a investimenti dispendiosi. Questo è meno conveniente ora, viste le dure lotte che ci attendono.