Il denaro non dà la felicità ma Yale dice che aiuta

Il denaro potrebbe non comprare l'amore, ma un nuovo studio suggerisce che è più fortemente legato alla felicità di quanto alcuni pensino - in particolare quando le persone confrontano il loro reddito con quello di qualcun altro.

Scrivendo sulla rivista Psychological Bulletin, i ricercatori descrivono un'associazione tra lo status socioeconomico soggettivo delle persone - il modo in cui percepiscono il proprio reddito, l'istruzione e l'occupazione rispetto agli altri - e la felicità.

Tale associazione, dicono, è significativamente più grande della connessione tra lo status socioeconomico oggettivo delle persone - misurato in base al reddito e al livello di istruzione - e il loro livello di felicità.

"C'è una saggezza convenzionale nelle scienze sociali secondo cui le relazioni e le esperienze sono più importanti del denaro per produrre felicità", ha detto il coautore Michael Kraus, professore associato di comportamento organizzativo alla Yale School of Management. "Ma abbiamo scoperto che quando le persone considerano la loro ricchezza rispetto agli altri, c'è una più forte associazione tra denaro e felicità".

Lo studio, che è stato condotto da Jacinth Tan, assistente professore di psicologia alla Singapore Management University, contraddice decenni di ricerche di scienze sociali che mostrano un debole rapporto tra denaro e felicità, in particolare nelle società ricche, dicono gli autori.

"La dimensione del rapporto che abbiamo osservato nel nostro studio ha implicazioni politiche nel senso che i legislatori devono riconoscere che il rapporto tra denaro e felicità rimane conseguente e non può essere ignorato", ha detto Kraus. "Le considerazioni politiche che aiutano le persone ad ottenere buoni posti di lavoro e a proteggere le persone dalla rovina finanziaria durante questa pandemia possono avere un ulteriore vantaggio nel migliorare la felicità delle persone".

La nuova ricerca è stata motivata da un'apparente disparità nelle ricerche precedenti che ha mostrato deboli legami tra reddito e felicità e l'idea che molte persone cercano attivamente lavori prestigiosi e uno status superiore, dicono gli autori. Inoltre, poiché la disuguaglianza è aumentata in alcune società (compresi gli Stati Uniti), la felicità generale è diminuita. Questo risultato non ci si aspetterebbe se la ricchezza e le risorse materiali fossero irrilevanti, dicono i ricercatori.

Questo divario tra i risultati della ricerca e l'osservazione suggerisce la possibilità che misure oggettive, come il reddito, non catturino adeguatamente l'influenza del denaro sulla felicità, hanno detto i ricercatori. Volevano testare l'idea che la felicità dipende più da ciò che la gente pensa di avere rispetto agli altri che da quanto ne ha.

Per lo studio, i ricercatori hanno effettuato una meta-analisi di 357 studi diversi che hanno esaminato le questioni relative alle associazioni tra le misure oggettive e soggettive dello stato socioeconomico e il benessere soggettivo delle persone - il loro senso di felicità e la soddisfazione della vita. Collettivamente, questi studi hanno coinvolto dati di oltre 2,3 milioni di partecipanti raccolti in set di dati disponibili al pubblico, come il World Values Survey, così come in set di dati privati.

Nella loro analisi, i ricercatori hanno applicato la MacArthur Scale of Subjective Status - una scala a 10 gradini in cui le persone indicano il loro status sociale percepito - per testare l'associazione tra risorse comparative e felicità. I loro risultati suggeriscono che il confronto sociale è un fattore importante per determinare quanto denaro o risorse materiali aumenterà la felicità.

I ricercatori hanno anche scoperto che l'effetto del confronto sociale è più forte in paesi, come Singapore, con un'alta densità di popolazione. Questa constatazione ha senso, dicono i ricercatori, dato che spesso c'è una maggiore competizione per le risorse in luoghi dove la densità di popolazione è alta.

Tan ha sottolineato che il confronto sociale può portare all'infelicità quando una persona determina il proprio status rispetto ad altri in modo meno favorevole. Ha citato una citazione attribuita a Mark Twain: "Il confronto è la morte della gioia".

"I nostri risultati suggeriscono anche che il miglioramento rispetto ai livelli passati di risorse materiali da solo è insufficiente per aumentare la felicità", ha detto. "Anche se le persone oggi guadagnano un salario più alto o raggiungono livelli di istruzione più alti rispetto ai loro genitori o rispetto a 10 anni fa, ci sarà un impatto limitato sulla loro felicità se non stanno facendo almeno altrettanto bene, se non meglio di altri al momento. Nella mente delle persone, la mobilità sociale non è semplicemente la capacità di salire la propria scala socioeconomica, ma anche di salire la scala della più ampia società collettiva".