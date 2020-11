I vaccini freneranno la pandemia, in vista un boom economico

Le approvazioni dei vaccini nell'UE e negli USA sono previste entro la fine dell'anno, scrive Seeking Alpha – una seguitissima newsletter finanziaria americana – e questo dovrebbe scandire i tempi di due forti recuperi, diversi: uno a Este e l’altro a Ovest. L’Est: l'economia cinese continuerà la sua già piena ripresa dopo aver arginato con successo il Covid, e i modelli di viaggio, mobilità e consumo stanno aumentando e si stanno avvicinando ai livelli dell'anno precedente. L'India, dove i casi di Covid sono aumentati in modo incontrollato nel mese di giugno/luglio, si è posta come obiettivo l'immunità del gregge, eliminando tutte le restrizioni nazionali a partire dal 1° settembre. Lo "sblocco 4" ha permesso agli studenti di sostenere gli esami e ha permesso di riaprire i bar, i ristoranti, gli alberghi e i viaggi in tutto il Paese. I casi Covid hanno registrato un picco, ma hanno raggiunto il picco dell'ultima settimana di settembre e sono ora in calo.

Al contrario, i casi Covid negli Stati Uniti e in Europa continuano a crescere con l'affermarsi di nuove ondate. I casi negli Stati Uniti hanno superato gli 80K al giorno e l'Europa è in piena crescita (Francia +50K come esempio). Nonostante l'elevato numero di casi, i tassi di ospedalizzazione non sono aumentati quasi quanto il periodo di picco di marzo/aprile, probabilmente a causa di chi si sta ammalando (demograficamente i giovani si stanno ammalando), della mutazione virale e della geografia (densità di popolazione/carico virale). Di conseguenza, non sono così tanti i pazienti ricoverati negli ospedali come prima, e quelli che lo sono, vedono risultati migliori con piani di trattamento migliori. Tuttavia, anche se l'intensità dei flussi di ricovero non è così alta, il volume è ancora preoccupante.

In questo quadro, gli analisti di Seeking Alpha stimano nel primo quadrimestre 2021, la fine della pandemia. “Se l'introduzione del vaccino procede come previsto, la pandemia dovrebbe effettivamente terminare entro marzo 2021. Con questo scenario, è il momento di esplorare i "traffici di recupero", i settori e le industrie che sono stati duramente colpiti da Covid, ma che potrebbero vedere un cielo più limpido entro l'estate e il 2021. Guardiamo ai viaggi aerei: dovrebbero iniziare a riprendersi nei prossimi sei mesi. Le operazioni di recupero, che si tratti di compagnie aeree, hotel, viaggi, cibo, ecc. potrebbero essere precoci, ma probabilmente si riveleranno fruttuose nei prossimi mesi. Consigliamo gli ETF come metodo generale per giocare la ripresa. Per le compagnie aeree, i JETS dovrebbero dare agli investitori un'ampia esposizione al settore, senza la necessità di approfondire i bilanci indeboliti, o di considerare la probabilità (o meno) di un aiuto fiscale da parte del governo. Comprende sia le compagnie aeree nazionali che quelle internazionali, e dovrebbe fornire una copertura sufficiente. Quindi, mentre ci godiamo le nostre vacanze (al meglio delle nostre capacità, date queste circostanze), spostate il vostro pensiero. Sappiate che le cose sono e saranno migliori. Siate pazienti per un po' più a lungo, restate in salute per molto più tempo e stupitevi di ciò che i nostri scienziati stanno per realizzare”.